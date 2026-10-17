Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pravé espresso jsem zatím nenašel, říká nová posila Budějovic a první Ital v klubu

Autor:
  8:03
Italský smečar Fabrizio Gironi v dresu VK Jihostroj České Budějovice. (16....

Italský smečar Fabrizio Gironi v dresu VK Jihostroj České Budějovice. (16. října 2026) | foto: Dan Kubát, VK Jihostroj

Předsezónní tisková konference Jihostroje České Budějovice.
Předsezónní tisková konference Jihostroje České Budějovice.
Nahrávačka a kapitánka Veronika Semerádová s trenérem Zdeňkem Pekařem na...
Jakub Ihnát si prohlédl moderní šatnu volejbalistů Jihostroje České Budějovice.
18 fotografií
První Ital v historii klubu. Volejbalisté českobudějovického Jihostroje budou spoléhat na útočnou sílu z jihu Evropy. S týmem se už řadu týdnů připravuje dva metry vysoký 26letý smečař Fabrizio Gironi, který do extraligy zamířil z Verony. Týmu, který působí v italské Sérii A, jedné z nejlepších lig světa. Zde zasáhl do 129 zápasů a získal v nich 645 bodů. Celkem v soutěžích pořádaných LegaVolley nasbíral 1 039 bodů.

Už jste se stačil zabydlet v Českých Budějovicích?
Musím říct, že se mi tu opravdu moc líbí. Když mám volno, procházím se po centru nebo vyrážím někam do okolí na výlety. Zdejší příroda je opravdu krásná. A z čeho jsem překvapený? Je tu spousta zeleně a parků.

Co nějaká česká slova? Naučil jste se už nějaká?
V tomto ohledu to šlo v šatně Jihostroje rychle. Čeští spoluhráči zasvěcují cizince do českého jazyka hned na začátku. Učím se česky přes Duolingo, takže už pár základních slov znám. Čeština je ale hodně těžká, to jsem už stačil poznat.

Vy jste měl na další sezonu stále smlouvu ve Veroně. Proč jste nakonec zvolil cestu do Česka?
Cítil jsem, že už potřebuju novou výzvu, změnu. Pro mě jako Itala není jednoduché opustit domácí soutěž, ale chtěl jsem vystoupit ze své komfortní zóny a vyzkoušet si něco nového. Česká extraliga je kvalitní soutěž a čeká mě v ní spousta zajímavých zápasů. Přestup do Jihostroje vnímám jako dobrodružství a příležitost ukázat, co ve mně je.

Co rozhodlo právě o Jihostroji?
Všechno do sebe dobře zapadlo. Nabídka Budějovic přišla přesně ve chvíli, kdy jsem zvažoval jiné možnosti a chtěl se vydat mimo Itálii. Hlavně jsem chtěl někam, kde budu mít důležitou roli. To, co mi vedení Jihostroje představilo, mě oslovilo. Jsem rád, že jsem se rozhodl právě pro tento klub.

Hlavně se zachránit, přejí si volejbalisté. Ostravu opustili cizinci, Beskydy posílily

Vedení klubu vás před podpisem smlouvy pozvalo na krátký výlet do Českých Budějovic, abyste si to tu „osahal“. I to hrálo ve vašem rozhodování roli?
Rozhodně. Prohlédl jsem si halu, klubové zázemí, trochu si prošel samotné Budějovice a osobně se setkal s lidmi z Jihostroje. Vzali mě dokonce ochutnat jednu českou klasiku – vepřo knedlo zelo. To bylo moc milé. Věnovali mi spoustu času, cítil jsem, že o mě tady klub opravdu stojí.

Jídlo bychom měli, ale co káva. To je pro Itala téměř náboženství. Už jste si ve městě našel to pravé italské espresso?
Zatím jsem takové místo nenašel. Jediné, na které jsem narazil, mělo zavřeno. Naštěstí ale máme v hale výborný kávovar. (směje se)

Jak zatím vidíte váš nový tým a spoluhráče?
Tým se mi také moc líbí. Všichni kluci jsou fajn a myslím, že máme dobrou partu na hřišti i mimo něj. Po mistrovství Evropy už jsou všichni v Budějovicích a tréninky jsou tu opravdu kvalitní.

Jaký na vás udělal dojem hlavní trenér Zdeněk Šmejkal?
Nejvíc si na něm cením toho, že s ním můžu mluvit o problémech nebo o svém pohledu na věc. Vždycky je připravený naslouchat a diskutovat. To považuju nejen u trenérů za jednu z nejdůležitějších věcí.

V posledních sezonách jste v italské Sérii A nastupoval především jako univerzál. V Jihostroji se ale vrátíte na post smečaře. Jak to celé vnímáte?
Je to pro mě další výzva, na kterou se těším. S volejbalem jsem začínal právě na smeči a na tomto postu jsem odehrál také svou první sezonu v Superlize. Teprve před čtyřmi lety jsem v Piacenze přešel na post univerzála. Teď se vracím na pozici, kterou dobře znám, a mám velkou motivaci ukázat, že na smeči stále dokážu hrát na vysoké úrovni.

Úloha smečařů není jen útočit, často musí čelit soupeřovým podáním. S příjmem tedy nebude problém?
Věřím, že tuto roli zvládnu, protože v posledních letech jsem příjem nepřestal trénovat.

Před dvěma lety slavil Jihostroj extraligový titul. Na jaký úspěch dosáhne v právě startující sezoně?

Jaký jste hráč, jak byste se popsal?
Jsem především útočně laděný hráč. Za své nejsilnější stránky považuju útok a servis. Zároveň jsem hodně zarputilý a nerad se vzdávám. V běžném životě jsem spíš kliďas, ale na hřišti jsem bojovný a zdravě agresivní. Doufám, že přesně takového mě fanoušci poznají. I na ně už se těším, říkali mi, že tu je při zápasech vždycky super atmosféra.

Znal jste Jihostroj už v předchozích letech?
Ano, Budějovice jsem vnímal hlavně díky zápasům s italskými kluby v evropských pohárech. V minulé sezoně jsem viděl Jihostroj hrát proti Piacenze v Poháru CEV. S českým volejbalem mám navíc i osobní zkušenost, protože jsme za mého působení v Piacenze hráli v evropském poháru proti Lvům Praha. Teď jsem ale hrdý na to, že budu prvním Italem, který oblékne dres Jihostroje. Je to zajímavý moment pro mě i pro klub. O to větší motivaci mám ukázat, co ve mně je. Udělám maximum, aby bylo moje angažmá úspěšné.

Aniž bych chtěl snižovat úroveň české extraligy, tak vy jste přece jen hrál „jinou ligu“. Působil jste v předních italských klubech, jako jsou Piacenza nebo Verona, a dostal jste se i do italské reprezentace. Zároveň je vám 26 let. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že se budete do top týmů zase chtít probojovat zpět?
Itálie je můj domov, takže je přirozené, že bych si tam v budoucnu chtěl znovu zahrát. Teď se ale soustředím na Jihostroj. Jsem rád za příležitost, kterou jsem tady dostal, a chci ji využít k tomu, abych se dál zlepšoval a posouval jako hráč. Co přijde později, ukáže až čas. Teď na to úplně nemyslím.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Motorlet Praha vs. Sparta BFotbal - 11. kolo - 17. 10. 2026:Motorlet Praha vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
17. 10. 10:15
  • 2.87
  • 3.57
  • 1.86
Chrudim vs. Horní ŘediceFotbal - 11. kolo - 17. 10. 2026:Chrudim vs. Horní Ředice //www.idnes.cz/sport
17. 10. 10:15
  • 1.91
  • 3.57
  • 2.76
Zidanšeková vs. SamsonTenis - Semifinále - 17. 10. 2026:Zidanšeková vs. Samson //www.idnes.cz/sport
17. 10. 11:30
  • 2.11
  • -
  • 1.73
Kubková vs. ŠalkováTenis - Semifinále - 17. 10. 2026:Kubková vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
17. 10. 13:00
  • 1.82
  • -
  • 1.99
Everton vs. ChelseaFotbal - 7. kolo - 17. 10. 2026:Everton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
17. 10. 13:30
  • 3.16
  • 3.78
  • 2.24
Vsetín vs. Artis Brno BFotbal - 12. kolo - 17. 10. 2026:Vsetín vs. Artis Brno B //www.idnes.cz/sport
17. 10. 14:00
  • 3.74
  • 3.69
  • 1.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

OKTAGON 95 Karlovy Vary: Karta, program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Daniel Škvor na Oktagonu v Karlových Varech

MMA organizace OKTAGON je tady s dalším, v pořadí už 95. turnajem. V sobotu 17. října 2026 jej hostí karlovarská Mattoni Arena, sledujte všechny zápasy v přímém přenosu.

17. října 2026  8:24

Pravé espresso jsem zatím nenašel, říká nová posila Budějovic a první Ital v klubu

Italský smečar Fabrizio Gironi v dresu VK Jihostroj České Budějovice. (16....

První Ital v historii klubu. Volejbalisté českobudějovického Jihostroje budou spoléhat na útočnou sílu z jihu Evropy. S týmem se už řadu týdnů připravuje dva metry vysoký 26letý smečař Fabrizio...

17. října 2026  8:03

Newcastle – Aston Villa v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy, statistiky

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem.

Fotbalisté Newcastlu v sedmém kole anglické Premier League přivítají Aston Villu. Zatímco domácí se snaží oklepat z těžké porážky 1:4 v Coventry, hosté přijíždějí po drtivém vítězství 6:0 v Lize...

17. října 2026

Blíží se hra o trůny: Infantino sílu neztrácí, Evropě se líbí Wenger. Kdo povede fotbal?

Gianni Infantino na zápase MS žen do 20 let.

V Anglii nastartoval změny, z nichž vyrostla moderní Premier League. Ještě v druhé polovině devadesátých let, kdy bylo běžné, že se hráči cestou na zápas ládovali čokoládovými tyčinkami a po výkonu...

17. října 2026  7:54

Zacha s Nečasem asistencemi režírovali výhry, Pastrňák byl i mezi střelci

Elias Lindholm slaví s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou gól do brány Anaheimu.

Čeští útočníci v pátečním programu hokejové NHL předvedli skvělé výkony. Centr Pavel Zacha dvakrát asistoval u výhry Bostonu 4:2 na ledě Anaheimu. Lukáše Dostála v bráně Ducks jednou překonal i David...

17. října 2026  6:49,  aktualizováno  7:46

Sbohem, Montmartre. A nebo taky ne. Jaká překvapení chystá příští Tour?

Premium
Zaplněný Montmartre během 21. etapy Tour de France

Spustil se takový malý poplach v cyklistické komunitě. Tour de France nám chce vzít Montmartre! Krátké, výbušné stoupání, které v posledních dvou letech zásadně oživilo závěrečnou pařížskou etapu...

17. října 2026

Vondráček o odchodu z Pardubic: Umím počítat do pěti. Chtěl jsem jen do Komety

Tomáš Vondráček ještě v dresu Pardubic

Sedm let – a jako by to bylo včera. Hokejový poctivec a pracant Tomáš Vondráček je zpátky v Kometě a po vítězné obnovené premiéře v Kladně hlásil: „Děkovačka pořád stejná na ledě i v kabině, to hned...

16. října 2026  23:20

Střet dvou boháčů: Hapoel se Satoranským si jako první poradil s Panathinaikosem

Tomáš Satoranský v dresu Hapoelu Tel Aviv

Byl to střet dvou celků s nejvyššími rozpočty v Eurolize. Hapoel Tel Aviv s Tomášem Satoranským vybojoval v 6. kole cenné vítězství na palubovce dosud neporažených basketbalistů Panathinaikosu Atény....

16. října 2026  22:50,  aktualizováno  22:56

Velká ztráta pro Oktagon 95. Humburger nenavážil, zápas s Kinclem se ruší

Dominik Humburger

Tohle musí mrzet. Dominik Humburger se ani na druhý pokus nezvládl dostat pod maximální hranici 84,4 kilogramu. Stanovisko Patrika Kincla bylo jasné. Do klece nenastoupí, zápas se ruší. Jako hlavní...

16. října 2026  21:58

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

16. října 2026  20:27

Karvinští fotbalisté ovládli souboj s Duklou, druhé lize vévodí o čtyři body

Karvinský záložník Adam Čičovský si kryje míč před Siefem Ali Hindim z Dukly...

Karvinští fotbalisté ve šlágru 11. kola druhé ligy porazili doma Duklu 3:0, v čele tabulky odskočili Pražanům na rozdíl čtyř bodů. Stejné manko má i Jihlava, která se výhrou 3:1 v Opavě dostala o...

16. října 2026  20:22

Brewers smetli baseballové miliardáře z Los Angeles, dynastie Dodgers nebude

Baseballisté Los Angeles Dodgers v 8. směně čtvrtého finálového zápasu National...

Loni pro ně bylo jen nutnou zastávkou na cestě do Světové série. Letos se Milwaukee stalo jejich konečnou stanicí. Největší baseballový kolos současnosti Los Angeles Dodgers potřetí v řadě MLB...

16. října 2026  18:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.