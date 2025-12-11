Dánsko či Gruzie. Volejbalisté znají soupeře v Evropské lize, hrát budou i doma

Autor: ,
  10:46
Čeští volejbalisté se v příštím ročníku Evropské ligy utkají s Maďarskem, Norskem, Dánskem, Bosnou a Hercegovinou, Gruzií a Španělskem. V tiskové zprávě o tom informoval svaz. Evropská liga se bude hrát v novém formátu, který navazuje na dosavadní zlatou a stříbrnou úroveň. Finálový turnaj bude šestičlenný.

Spokojení čeští volejbalisté po utkání se Srbskem- | foto: Profimedia.cz

Jeden ze tří turnajů základní části budou hrát čeští volejbalisté na domácí půdě. Čtvrtý tým letošního mistrovství světa se ukáže fanouškům od 12. do 14. června v nedávno otevřené Horácké aréně v Jihlavě.

Význam Evropské ligy bude větší než v minulosti, její výsledky budou hrát roli v postupu do světové Ligy národů i na evropský šampionát v roce 2028. Čeští volejbalisté v této soutěži obhajují stříbro a jako druzí nasazení budou patřit k favoritům i příští rok. Budou se snažit získat co nejvíce bodů do světového žebříčku.

„Naším cílem je kvalifikace do Ligy národů 2027, navíc se nově přes rozšířenou Evropskou ligu 2026 a 2027 bude postupovat na mistrovství Evropy 2028. Nejde tedy o málo,“ zdůraznil manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek.

Úspěch z ničeho? Ne, jen dlouhodobá píle. Expert o síle českého volejbalu

Reprezentační trenér Jiří Novák považuje los za zajímavý. „Potkáme se i s týmy, se kterými jsme dlouho, nebo dokonce ještě vůbec nehráli. Čeká nás jeden turnaj v Gruzii, kam nás trochu straší cestování. Ale těšíme se, protože to bude zase nová věc. Holt cesta k úspěchům nevede jen přes zajímavé destinace. Člověk si to musí zkusit i v těžším prostředí,“ řekl.

„Máme zajímavé soupeře - Dánsko na domácím turnaji nebo Španělsko právě na turnaji v Gruzii. Těšíme se na to a doufám, že se nám podaří dojít do takového cíle, jaký bychom si přáli, což je finálová čtyřka,“ dodal Novák.

Na domácím turnaji v Jihlavě Česko mezi 12. a 14. červnem odehraje národní tým zápasy s Bosnou a Hercegovinou a Dánskem. Evropskou ligu zahájí 5. až 7. června v Maďarsku, kde se vedle domácího týmu utká také s Norskem. Turnaj v Gruzii se uskuteční od 19. do 21. června, českou reprezentaci tam čekají domácí volejbalisté a Španělé.

Finálový turnaj Evropské ligy je naplánovaný na začátek července. Pro českou reprezentaci bude tato soutěž prvním vrcholem sezony před mistrovstvím Evropy, které se uskuteční v září.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. NorskoFlorbal - Čtvrtfinále - 11. 12. 2025:Česko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
11. 12. 16:30
  • 1.00
  • 29.20
  • 30.00
Žabiny Brno vs. AZS LublinBasketbal - Úvodní utkání 1. kola play off - 11. 12. 2025:Žabiny Brno vs. AZS Lublin //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:00
  • 1.48
  • 15.00
  • 2.78
KP Brno vs. MechelenBasketbal - Úvodní utkání 1. kola play off - 11. 12. 2025:KP Brno vs. Mechelen //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:00
  • 2.44
  • 14.70
  • 1.61
Česko vs. FinskoHokej - - 11. 12. 2025:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:30
  • 2.33
  • 4.02
  • 2.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Dánsko či Gruzie. Volejbalisté znají soupeře v Evropské lize, hrát budou i doma

Spokojení čeští volejbalisté po utkání se Srbskem-

Čeští volejbalisté se v příštím ročníku Evropské ligy utkají s Maďarskem, Norskem, Dánskem, Bosnou a Hercegovinou, Gruzií a Španělskem. V tiskové zprávě o tom informoval svaz. Evropská liga se bude...

11. prosince 2025  10:46

Bude MS o dvou hráčích? Odstrčený rival si rýpl do Littlera: Má to snadné, žije u mámy

Luke Humphries a Luke Littler čekají na vyhlášení po finále Grand Slamu.

V pondělí vyrazil na fotbal. Ve venkovním sektoru sledoval s fanoušky Manchesteru United duel na hřišti posledního Wolverhamptonu. Chtěl se odreagovat, na chvíli vytěsnit z hlavy, že má před sebou...

11. prosince 2025  10:40

Schick v Lize mistrů nedohrál kvůli tržné ráně na kotníku. Kouč: Nevypadá to dobře

Patrik Schick (uprostřed) z Leverkusenu padá po faulu Malicka Thiawa z...

Útočník Leverkusenu Patrik Schick nedohrál středeční zápas fotbalové Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli tržné ráně na kotníku. Zda bude český reprezentant moci nastoupit v sobotním bundesligovém...

11. prosince 2025  10:18

Panathinaikos cepuje zkušený Benítez, klub chce zpátky na vrchol. Co čeká Plzeň?

Rafael Benítez, trenér řeckého Panathinaikosu.

Spíš než některý z hráčů na soupisce vaši pozornost pravděpodobně jako první upoutá právě jeho jméno. Je to ten Rafael Benítez, slavný španělský trenér? Je. Od konce října vede fotbalisty...

11. prosince 2025  10:10

PSG potěšilo své fanoušky. Přináší vlastní limitovanou edici virálních hrnků

Tři modely Stanley v klubových barvách PSG přímo na tribuně Parku princů.

Francouzský velkoklub Paris Saint-Germain spojil síly s ikonickou značkou Stanley 1913. Na trh míří limitovaná kolekce termohrnků a lahví v klubových barvách, která propojuje sport, městský styl i...

11. prosince 2025  9:26

Každým rokem lepší. Závod Ironman by v Hradci mohl zůstat i na další sezony

Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)

Značka závodů Ironman, která Hradec Králové uchvátila v posledních dvou letech a měla se rozloučit už příští léto, bude ve městě nejspíš pokračovat nejméně do roku 2030. Podpis memoranda o spolupráci...

11. prosince 2025  9:07

Oklahoma ve čtvrtfinále NBA Cupu jasně přehrála Phoenix, postupuje i San Antonio

Stephon Castle (vpravo) ze San Antonia se prodírá přes Lebrona Jamese a Marcuse...

Basketbalisté Oklahoma City a San Antonia postoupili do semifinále NBA Cupu a v neděli se v Las Vegas utkají o postup do finále. Thunder deklasovali Phoenix 138:89 a mohou navázat na červnový zisk...

11. prosince 2025  8:01,  aktualizováno  8:59

Fotbalistky Slavie jsou bez trenéra. Vágner odchází do Zlatých Moravců

Jiří Vágner, nový trenér žen Slavie

Úřadující mistryně ligy ze Slavie začnou jarní část soutěže pod novým trenérem. Jiří Vágner po roce a půl končí. Vrací se do mužského fotbalu – převezme Zlaté Moravce, druhý tým druhé slovenské ligy....

11. prosince 2025  8:34

Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?

Gabriel Bortoleto boural v domácí Velké ceně Brazílie.

Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří...

11. prosince 2025  8:30

Vejmelka nezastavil sérii porážek, Florida rozhodla gólem z 60. minuty

Útočník Floridy Mackie Samoskevich zakončuje z úhlu, po puku se natahuje...

Už potřetí za sebou v NHL neuspěli hokejisté Utahu. Naposledy tým českého brankáře Karla Vejmelky doma podlehl 3:4 Floridě, za kterou rozhodl gólem z 60. minuty centr Anton Lundell. Stejným výsledkem...

11. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:03

Budete hrát tak dobře, jako mluvíte? Jak rumunští novináři překvapili Priskeho

Sparťanský kouč Brian Priske sleduje zápas na hřišti Artisu Brno.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Opakovaně a neodbytně místní reportéři zjišťovali, jestli by i remíza ze čtvrtečního utkání v Craiově trenérovi sparťanských fotbalistů Brianu Priskemu stačila. „Pokaždé chceme vyhrát a na nic jiného...

11. prosince 2025

MS v šipkách 2026: program, kdy hrají Sedláček a Gawlas, kde sledovat v TV

Karel Sedláček vypadl na mistrovství světa v Londýně hned v prvním kole.

Na přelomu roku se v Londýně tradičně koná světový šampionát v šipkách. Česko reprezentují Karel Sedláček a Adam Gawlas. Program mistrovství světa 2026, systém turnaje i další informace najdete v...

11. prosince 2025  6:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.