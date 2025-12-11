Jeden ze tří turnajů základní části budou hrát čeští volejbalisté na domácí půdě. Čtvrtý tým letošního mistrovství světa se ukáže fanouškům od 12. do 14. června v nedávno otevřené Horácké aréně v Jihlavě.
Význam Evropské ligy bude větší než v minulosti, její výsledky budou hrát roli v postupu do světové Ligy národů i na evropský šampionát v roce 2028. Čeští volejbalisté v této soutěži obhajují stříbro a jako druzí nasazení budou patřit k favoritům i příští rok. Budou se snažit získat co nejvíce bodů do světového žebříčku.
„Naším cílem je kvalifikace do Ligy národů 2027, navíc se nově přes rozšířenou Evropskou ligu 2026 a 2027 bude postupovat na mistrovství Evropy 2028. Nejde tedy o málo,“ zdůraznil manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek.
Reprezentační trenér Jiří Novák považuje los za zajímavý. „Potkáme se i s týmy, se kterými jsme dlouho, nebo dokonce ještě vůbec nehráli. Čeká nás jeden turnaj v Gruzii, kam nás trochu straší cestování. Ale těšíme se, protože to bude zase nová věc. Holt cesta k úspěchům nevede jen přes zajímavé destinace. Člověk si to musí zkusit i v těžším prostředí,“ řekl.
„Máme zajímavé soupeře - Dánsko na domácím turnaji nebo Španělsko právě na turnaji v Gruzii. Těšíme se na to a doufám, že se nám podaří dojít do takového cíle, jaký bychom si přáli, což je finálová čtyřka,“ dodal Novák.
Na domácím turnaji v Jihlavě Česko mezi 12. a 14. červnem odehraje národní tým zápasy s Bosnou a Hercegovinou a Dánskem. Evropskou ligu zahájí 5. až 7. června v Maďarsku, kde se vedle domácího týmu utká také s Norskem. Turnaj v Gruzii se uskuteční od 19. do 21. června, českou reprezentaci tam čekají domácí volejbalisté a Španělé.
Finálový turnaj Evropské ligy je naplánovaný na začátek července. Pro českou reprezentaci bude tato soutěž prvním vrcholem sezony před mistrovstvím Evropy, které se uskuteční v září.