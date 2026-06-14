První porážka v Evropské lize, volejbalisté nezvládli pětisetové drama proti Dánsku

Domácí volejbalisté do klíčového utkání vlétli ve velkém stylu. V prvním setu soupeře prakticky k ničemu nepustili, zaznamenali pět bodových bloků a útočili s úspěšností 67 procent.
Naopak Dánové měli v této části zápasu jen sedmatřicetiprocentní úspěšnost. Díky tomu získali Češi set desetibodovým rozdílem a ujali se vedení.
Hned v úvodu druhé sady se ale v útoku chytil smečař Oskar Madsen, jenž byl donedávna oporou pražských Lvů, a spoluhráči se k němu záhy přidali. Po vyrovnaném úvodu si Dánové vypracovali pětibodový náskok, tlačili české volejbalisty servisem a koncovku si pohlídali.
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Ve třetím setu se hra vyrovnala a Češi byli několikrát v mírném vedení, které ale neudrželi. Po Madsenově chybě vedli v koncovce 22:19, ale pak dánský smečař přišel na servis, poslal na druhou stranu několik ostrých projektilů a bylo srovnáno. V koncovce čeští volejbalisté několikrát nevyužili šance v útoku, což soupeř nemilosrdně trestal.
Dánové v Horácké aréně sahali po třech bodech, protože ve čtvrté sadě vedli 15:9. Pak se ale zadařilo na podání smečaři Jiřímu Bendovi, jenž pomohl ke snížení na 14:15. Tři tisícovky diváků se dostali do varu a domácí otočili skóre na 23:19. Znovu o náskok přišli, ale tentokrát koncovku urvali pro sebe při čtvrtém setbolu.
Pátá sada byla přetahovanou o každý bod, oba týmy se překonávaly v obraně i v útoku. Jako první odskočili o dva body Dánové a po Bendově chybě v útoku se dostali do vedení 11:9.
Čeští volejbalisté se znovu vrátili do zápasu, ale za stavu 13:13 zkazil blokař Antonín Klimeš podání a pak Dánové zablokovali střídajícího univerzála Patrika Indru. Do tabulky Evropské ligy si tak Češi připsali jen bod.
Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl univerzál Mads Kyed Jensen, který v dánském dresu zaznamenal 25 bodů. Jen o dva body méně si připsal lídr českého týmu smečař Lukáš Vašina.
Poslední turnaj základní části Evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem.
Evropská ligy volejbalistů
Jihlava:
Česko - Dánsko 2:3 (15, -20, -23, 26, -13)