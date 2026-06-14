Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

První porážka v Evropské lize, volejbalisté nezvládli pětisetové drama proti Dánsku

Autor: ,
  19:27
Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V Jihlavě v duelu dosud stoprocentně úspěšných celků podlehli Dánsku 2:3 po setech 25:15, 20:25, 23:25, 28:26 a 13:15. Trenér Jiří Novák udělal změny oproti pátečnímu zápasu s Bosnou a Hercegovinou a poslal do základní sestavy nahrávače Luboše Bartůňka, univerzála Marka Šotolu a smečaře Lukáše Vašinu.

Český volejbalový dvojblok Patrik Indra (vlevo), Antonín Klimeš (19) brání bosenský útok. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Domácí volejbalisté do klíčového utkání vlétli ve velkém stylu. V prvním setu soupeře prakticky k ničemu nepustili, zaznamenali pět bodových bloků a útočili s úspěšností 67 procent.

Naopak Dánové měli v této části zápasu jen sedmatřicetiprocentní úspěšnost. Díky tomu získali Češi set desetibodovým rozdílem a ujali se vedení.

Hned v úvodu druhé sady se ale v útoku chytil smečař Oskar Madsen, jenž byl donedávna oporou pražských Lvů, a spoluhráči se k němu záhy přidali. Po vyrovnaném úvodu si Dánové vypracovali pětibodový náskok, tlačili české volejbalisty servisem a koncovku si pohlídali.

Volejbalisté v Jihlavě porazili Bosnu, v Evropské lize zatím stále neztratili

Ve třetím setu se hra vyrovnala a Češi byli několikrát v mírném vedení, které ale neudrželi. Po Madsenově chybě vedli v koncovce 22:19, ale pak dánský smečař přišel na servis, poslal na druhou stranu několik ostrých projektilů a bylo srovnáno. V koncovce čeští volejbalisté několikrát nevyužili šance v útoku, což soupeř nemilosrdně trestal.

Dánové v Horácké aréně sahali po třech bodech, protože ve čtvrté sadě vedli 15:9. Pak se ale zadařilo na podání smečaři Jiřímu Bendovi, jenž pomohl ke snížení na 14:15. Tři tisícovky diváků se dostali do varu a domácí otočili skóre na 23:19. Znovu o náskok přišli, ale tentokrát koncovku urvali pro sebe při čtvrtém setbolu.

Pátá sada byla přetahovanou o každý bod, oba týmy se překonávaly v obraně i v útoku. Jako první odskočili o dva body Dánové a po Bendově chybě v útoku se dostali do vedení 11:9.

Čeští volejbalisté se znovu vrátili do zápasu, ale za stavu 13:13 zkazil blokař Antonín Klimeš podání a pak Dánové zablokovali střídajícího univerzála Patrika Indru. Do tabulky Evropské ligy si tak Češi připsali jen bod.

Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl univerzál Mads Kyed Jensen, který v dánském dresu zaznamenal 25 bodů. Jen o dva body méně si připsal lídr českého týmu smečař Lukáš Vašina.

Poslední turnaj základní části Evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem.

Evropská ligy volejbalistů

Jihlava:

Česko - Dánsko 2:3 (15, -20, -23, 26, -13)
Rozhodčí: Pindral (Pol.), Marschner (ČR). Čas: 144 min. Diváci: 3547.
Sestava a body Česka: Vašina 23, Trojanowicz 5, Šotola 18, Benda 15, Klimeš 12, Bartůněk, libero Moník - J. Svoboda, Roman, Indra 10, Klajmon 4. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Dánska: Jensen 25, Larsen 17, Madsen 16.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Montgomeryová vs. KrejčíkováTenis - - 14. 6. 2026:Montgomeryová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
Živě0:0, 0:0
  • -
  • -
  • -
Německo vs. CuraçaoFotbal - Skupina E - 14. 6. 2026:Německo vs. Curaçao //www.idnes.cz/sport
Živě5:1
  • -
  • 70.00
  • 300.00
Nizozemsko vs. JaponskoFotbal - Skupina F - 14. 6. 2026:Nizozemsko vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
14. 6. 22:00
  • 2.14
  • 3.43
  • 3.70
Pobřeží slonoviny vs. EkvádorFotbal - Skupina E - 15. 6. 2026:Pobřeží slonoviny vs. Ekvádor //www.idnes.cz/sport
15. 6. 01:00
  • 3.34
  • 2.86
  • 2.64
Vegas vs. CarolinaHokej - 6. zápas - 15. 6. 2026:Vegas vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
15. 6. 02:00
  • 2.51
  • 3.96
  • 2.55
Švédsko vs. TuniskoFotbal - Skupina F - 15. 6. 2026:Švédsko vs. Tunisko //www.idnes.cz/sport
15. 6. 04:00
  • 1.96
  • 3.42
  • 4.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

ONLINE: Německo - Curacao 4:1, v úvodu druhé půle zvyšuje Musiala

Sledujeme online
Jamal Musiala střílí čtvrtý gól Německa proti Curacau.

Němečtí fotbalisté vstupují do mistrovství světa zápasem proti outsiderovi z Curacaa, nejmenší zemi v historii šampionátu a současně nováčkovi turnaje. Utkání základní skupiny E má výkop v 19 hodin a...

14. června 2026,  aktualizováno  20:11

Den volna přišel vhod, pochvaloval si Sadílek. Fotbalisté si zašli i na rodeo

Čeští fotbalisté navštívili tradiční rodeo, pořídili klobouky. Zleva Coufal,...

Sobotu měli pro sebe. A zatímco mistrovství světa se naplno rozbíhá, Češi ji prožili bez fotbalu. „Byli jsme na rodeu. Po těch sedmnácti dnech, co jsme spolu, jsme aspoň přišli na jiné myšlenky. Den...

14. června 2026  19:51

První porážka v Evropské lize, volejbalisté nezvládli pětisetové drama proti Dánsku

Český volejbalový dvojblok Patrik Indra (vlevo), Antonín Klimeš (19) brání...

Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V Jihlavě v duelu dosud stoprocentně úspěšných celků podlehli Dánsku 2:3 po setech 25:15, 20:25, 23:25, 28:26 a 13:15....

14. června 2026  19:27

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi opět trénovali, zahájili přípravu na klíčový duel

Sledujeme online
Čeští fotbalisté během úterního uzavřeného tréninku. Skupinu vede kapitán...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

14. června 2026  17:14,  aktualizováno  18:40

Dostihy Karlovy Vary 2026: program, výsledky a vstupenky

Letní cena klisen v Karlových Varech: v cílové rovince svedly velký souboj o...

Na dostihovém závodišti v Karlových Varech konečně začíná sezona. V neděli 14. června uvidíme celkem sedm rovinových závodů.

14. června 2026  10:40,  aktualizováno  18:40

Hněv z Turecka doléhá až do Ameriky. Odpusťte, žádali hráči. Kritiku přijímáme

Turečtí fotbalisté koušou zklamání po prohře 0:2 s Austrálií.

I když jsou na druhém konci planety, po zpackaném úvodním vystoupení na mistrovství světa k nim doputoval hněv z vlastní země. „Prosím, odpusťte nám,“ žádal fanoušky turecký útočník Kerem Aktürkoglu...

14. června 2026  18:29

Díky všem, co ve mě nepřestali věřit. Forza Ferrari! Jak dojatý Hamilton slavil vítězství

Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.

Poslední ze sedmi mistrovských titulů získal v roce 2020, poslední vítězství v červenci 2024. Na 106. triumf čekal téměř dva roky. V minulé sezoně to vypadalo spíš na odchod do důchodu než na další...

14. června 2026  18:24

Vydařený útok v poslední etapě. Del Toro ovládl závod Tour Auvergne-Rhone-Alpes

Mexičan Isaac del Toro vstoupil do své třetí sezony mezi profesionální elitou...

Mexický cyklista Isaac Del Toro ovládl etapový závod Tour Auvergne-Rhone-Alpes. Po sobotní horské etapě vyhrál suverénně i závěrečný náročný vrchařský test s dojezdem na náhorní plošinu Solaison.

14. června 2026  18:03

Hamilton slaví první triumf ve Ferrari, lídr šampionátu Antonelli v Barceloně nedojel

Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.

Ve vedení letos strávil pouhá čtyři kola, naposledy vyhrál v Belgii před dvěma lety, ještě jako jezdec Mercedesu. Mnozí ho už odepisovali. Ale Lewis Hamilton jim ukázal, že se mýlí. Nejúspěšnější...

14. června 2026  14:35,  aktualizováno  17:41

Otřepe se Nymburk z debaklu? Po 23 letech určí mistra nejočekávanější zápas

Pardubický Robert Bonham se prodírá nymburskou obranou v šestém finále.

Po dlouhých 23 letech určí vítěze Národní basketbalové ligy až poslední sedmý zápas finálové série. Uspěje favorizovaný Nymburk, nebo budou slavit Pardubice? Rozhodne se v pondělí od 17:00 v pražské...

14. června 2026  17:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejlepší oštěpař sezony ozdobí Tretru: Můj nejdelší hod? Sám jsem byl překvapený

Srílanský oštěpař Rumesh Tharanga Pathirage na brífinku před Zlatou tretrou...

Hned několik lídrů letošních světových tabulek se představí v úterý na Zlaté tretře Ostrava. A mezi nimi i srílanský oštěpař Rumesh Tharanga Pathirage, který se zaskvěl začátkem června na mítinku v...

14. června 2026  17:34

New Yorku, to není sen! Omlouváme se, že to tak trvalo. Jak Knicks po letech slaví

Basketbalisté Knicks konečně sahají na trofej Larryho O'Briena.

Ty vzpomínky se čím dál víc mlžily, tolik hvězd za tu dobu mělo opět zařídit ten opojný pocit vítězství. Více než půl století se to nestalo. Až nenápadná parta pod taktovkou Jalena Brunsona to...

14. června 2026  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.