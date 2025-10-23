Profesionální voják, co trénuje Duklu: První zápas? To bude ostrá zkouška nervů

  11:40
Jakub Koloušek má před sebou premiéru v pozici hlavního extraligového trenéra. Před sezonou převzal volejbalisty Dukly Liberec a ve čtvrtek je povede do úvodního mistrovského duelu. Liberečtí nastoupí od 17.00 doma proti Karlovarsku.

Liberecký trenér Jakub Koloušek sleduje svěřence pod činkou. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Nastupoval v extralize, hrál v zahraničí, po konci kariéry se ale někdejší nahrávač stal profesionálním vojákem. Po patnácti letech se vrátil do volejbalového prostředí, byl trenérským asistentem v Karlovarsku, naposledy v Benátkách a před touto sezonou naskočil do role hlavního kouče mužů Dukly Liberec.

„Představoval jsem si to jednodušší, ale realita je jiná, v roli hlavního trenéra je to daleko složitější. Všechna rozhodnutí jsou na mně. Navíc rozdíl mezi Benátkami a Duklou je dost velký, tam je to takový rodinný klub, výběr hráčů je přece jen omezený. V Liberci jsou ambice, mám čtrnáct hráčů a já musím vybrat, kdo z nich bude hrát,“ přiblížil 54letý trenér Koloušek.

Lukáš Ticháček v dresu volejbalového Liberce

„Jsem tady nový, podílel jsem se na tvorbě kádru, půlka hráčů je nová, hodně cizinců, každý byl zvyklý na něco jiného, o všem prostě musím hodně přemýšlet a sladit jednotný pohled na naši hru. Přiznám, že je to zatím docela těžké, všechno se ladí, je to zkrátka velká výzva.“

V dlouhém přípravném období, kdy se mělo výrazně obměněné mužstvo co nejlépe sehrávat, se však kupily personální problémy. „Vlastně jsem ani jednou neměl a doteď nemám k dispozici kompletní kádr,“ konstatoval Koloušek.

Kádr volejbalistů Dukly Liberec

Sezona 2025/26

Nahrávači: Š. Bryknar, L. Ticháček.

Univerzálové: M. Kriško, L. House (Kanada).

Blokaři: M. Šábrt, Š. Svoboda, N. S. Suhan (Kanada), M. Mařík.

Smečaři: L. Wiese, P. Szlezak (oba Polsko), J. Mäkinen (Finsko), L. Toman.

Libera: J. Andersson (Švédsko), J. Veselý.

Vše začalo velmi smutnou zprávou: Estonec Kordas, jedna ze smečařských posil, totiž vážně onemocněl.

„Byl to šok, je to mladý kluk a všichni mu hlavně přejeme, aby se uzdravil, to je samozřejmě to nejdůležitější. Pokud jde o sportovní stránku, byl to jeden ze stěžejních hráčů, které jsem si vybral. Kvalitní bojovník, jeden z těch, na kterých jsem chtěl hru stavět, a tím se naše síla strašně změnila. Proto jsme museli narychlo shánět jiného smečaře a to nebylo vůbec jednoduché, protože trh už byl rozebraný. Přivedli jsme proto na poslední chvíli Poláka Szlezaka, nějakou perspektivu má, ale bude ještě trvat, než se zapracuje,“ uvedl Koloušek.

Až na začátku září se po MS zapojil do přípravy úspěšný blokař českého juniorského celku Svoboda a hlavně vleklé zdravotní potíže vyřadily členy širšího kádru reprezentace nahrávače Bryknara i blokaře Šábrta, kteří by měli patřit k oporám, ale na úvod sezony ještě plně připraveni nebudou.

Blokař Štěpán Svoboda patří k velkým nadějím nejen libereckého, ale i celého českého volejbalu.

„V podstatě všechny poslední přípravné zápasy tak na nahrávce odtáhl Ticháček a byla to pro něho docela velká zátěž,“ popsal kouč.

V minulé sezoně obsadili Liberečtí po mizerném startu a následném odvolání italského trenéra Lodiho nakonec výtečné čtvrté místo, v Dukle ovšem čekají na mužskou extraligovou medaili už od roku 2021.

Příchody a odchody

Přišli:
M. Kriško, N. S. Suhan, L. Wiese, J. Mäkinen, L. Toman, P. Szlezak, J. Andersson, J. Veselý.

Odešli:
J. Toman, L. Trojanowicz, R. Suda, G. Petty, J. Svoboda, T. Červa, J. Pavlíček, J. Lui.

„Každý trenér má svůj styl, dnešní trend, a bylo to vidět i na mistrovství světa, je o obraně. Já obranu dávám nade vše a je pro mě strašně důležitá i týmovost a komplexnost hráčů. Rád bych, aby naše hra přivedla diváky do hlediště a samozřejmě zároveň přinesla úspěšné výsledky,“ přeje si nový trenér.

V úvodním soutěžním zápase povede kouč Koloušek muže Dukly ve čtvrtek doma od 17 hodin proti Karlovarsku.

„Před měsícem jsem si říkal, že start je ještě daleko, a byl jsem relativně v klidu. Teď je to najednou za dveřmi a přiznám, že nervozita pořádně stoupá. Je tu první zápas, hrajeme doma, je to v televizi, Karlovarsko je silný stříbrný tým z loňska. Navíc jsem po návratu k volejbalu začal právě tam... No, bude to ostrá zkouška nervů pro mě, ale i pro celé naše mužstvo,“ tuší Jakub Koloušek.

