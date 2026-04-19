Liberecké volejbalistky uspěly i ve druhém finále se Šelmami a jsou krok od titulu

Překvapení proti vítězkám základní části mohou završit ve čtvrtek 23. dubna v Brně. Nejproduktivnější a nejužitečnější hráčkou zápasu byla s 25 body domácí univerzálka Simona Jelínková.
První set se vyvíjel jako na houpačce. Liberec vedl 5:1, pak Šelmy otočily a měly až pětibodový náskok, jenže od stavu 16:16 už uhrály jen čtyři body a prohrály 20:25.
Druhý set patřil brněnským volejbalistkám, které zvýšily produktivitu v útoku a po vyrovnané koncovce vyhrály 25:23. Svoji kvalitu předvedly Šelmy také v závěru třetí sady. V tomto dějství většinou vedla Dukla, která šla do koncovky se čtyřbodovým náskokem 20:16. Pak se ale začalo mimořádně dařit smečařce Justýně Novákové a naopak domácí útočnice včetně Jelínkové se přestaly prosazovat. Znamenalo to obrat na 25:22 a hostující tým se ocitl jediný set od srovnání finálové série.
Severočešky byly proti. Pokračovaly v bojovném výkonu, lépe podávaly a čtvrtý set vyhrály 25:18. Lépe pak vstoupily i do rozhodujícího tie-breaku, když odskočily do vedení 6:3. Šelmy ale už na osmém bodu srovnaly a za stavu 10:9 se domácí ocitly v nepříjemné situaci, když smečařka Denisa Pavlíková kvůli zdravotním problémům odběhla z hrací plochy do útrob haly.
Po oddechovém čase musela narychlo na palubovku devatenáctiletá náhradnice Kristýna Němečková, která vzápětí ukončila nebojácným útokem dlouhou výměnu. Dukla pak získala náskok 13:9 a s přispěním zkaženého servisu Kláry Vyklické a závěrečného nedorozumění Šelem při útoku středem vyhrála pátý set 15:11.
Slovenská reprezentantka Jelínková viděla klíč k úspěchu libereckých volejbalistek v týmovém výkonu. „Hrajeme strašně spolu, jezdíme tam, vykrýváme se, snažíme se tam bojovat o každý míč. Bojujeme jedna za druhou. Osobně si myslím, že je to tímto,“ řekla televizi Sporty TV. Zatím nechce myslet na to, že titul je blízko. „Myslím si, že všechny ještě stojíme pevně nohama na zemi. Ta série je strašně vyrovnaná. Trenér (Martin Hroch) nám zase řekl: ‚Hodinu se radujeme a potom se soustředíme na další zápas. Jedeme znovu od 0:0‘,“ uvedla.
Blokařka Šelem Anna Širůčková připustila, že vítězky Českého poháru, které v základní části prohrály jen jeden zápas, zatím ve finále nepředvádějí optimální výkon. „Asi nás dostalo trochu do úzkých to, že jsme dlouho nehrály tahle vypjaté zápasy. Musíme bojovat. Nehrajeme podle našich představ, ale pořád věříme, že to přijde,“ řekla.
V sérii o třetí místo Frýdek-Místek porazil doma Lvice Praha 3:0 po setech 25:17, 25:18 a 25:19 a vyrovnal na 1:1 na zápasy. O bronz se hraje na dvě vítězná utkání, rozhodne se ve středu 22. dubna v Praze.
