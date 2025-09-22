Česko vs. Tunisko v TV: kde sledovat osmifinále MS ve volejbale

Autor:
  15:00
Čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách zvládli těžkou základní skupinu a z druhého místa postoupili do osmifinále. V úterý je čeká duel s Tuniskem, ve kterém budou mírnými favority. Kde můžete zápas sledovat živě?
Fotogalerie4

Čeští volejbalisté se radují z postupu do osmifinále mistrovství světa. | foto: Volleyball World

Kdy a kde sledovat osmifinále MS Česko vs. Tunisko?

Osmifinálový souboj českých volejbalistů s Tuniskem je na programu v úterý 23.9. 2025 od 9:30 SELČ. Přímý přenos můžete sledovat na stanici ČT Sport i na online platformě ČT Sport Plus.

Češi postupem do osmifinále překonali nejúspěšnější výsledek od rozdělení Československa. Tím bylo 10. místo z roku 2010 na světovém šampionátu v Itálii.

Postoupí čeští volejbalisté přes Tunisko do čtvrtfinále mistrovství světa?

Jak si vedli čeští volejbalisté ve skupině?

Česká reprezentace na úvod skupiny H porazila Srbsko, poté podlehla Brazílii a vítězstvím nad Čínou si zajistila překvapivý postup do osmifinále.

DatumSkupinaSoupeřČasVýsledek
14. 9. 2025HSrbsko – Česko11:300:3
16. 9. 2025HBrazílie – Česko04:303:0
18. 9. 2025HČesko – Čína15:003:0
23.9. 12:00OsmifináleTunisko – Česko9:30

Pohled do historie:

Českoslovenští/čeští volejbalisté patřili v 50.–70. letech mezi absolutní světovou špičku a právě na mistrovství světa dosáhli svých největších úspěchů.

RokMedaileMísto konáníPoznámka
1949StříbroPraha, ČeskoslovenskoPremiérové MS, 2. místo
1952StříbroMoskva, SSSRFinálová účast
1960StříbroRio de Janeiro, BrazílieFinále proti SSSR
1962StříbroMoskva, SSSROpět 2. místo
1966ZlatáPraha, ČeskoslovenskoHistoricky největší úspěch
1970BronzBulharsko

Po rozdělení Československa už český mužský volejbal nenavázal na někdejší světové úspěchy. Český tým se na mistrovství světa kvalifikoval jen několikrát, většinou bez výraznějšího výsledku.

RokMísto konáníUmístěníPoznámka
1998Japonsko19. místo
2002Argentina13. místo
2010Itálie10. místoNejlepší umístění samostatné ČR
2014Polsko20. místo
2022Polsko + Slovinsko19. místo

Jak to vidí bookmakeři? Češi jsou favorité

Podle sázkových kanceláří mají čeští volejbalisté velmi dobrou šanci navázat na úspěchy ze skupiny a postoupit do čtvrtfinále. Na jejich výhru nad Tuniskem je u Tipsportu kurz 1,5, na úspěch Tuniska pak 2,58.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Neapol vs. PisaFotbal - 4. kolo - 22. 9. 2025:Neapol vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
22. 9. 20:45
  • 1.31
  • 5.29
  • 12.30
Tunisko vs. ČeskoVolejbal - Osmifinále - 23. 9. 2025:Tunisko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
23. 9. 09:30
  • 2.58
  • -
  • 1.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

V horoucí peklo se proměnil sobotní půlmaraton v Ústí nad Labem. Kvůli nezvykle tropickému počasí a teplotám atakujícím třicítku kolabovaly na trati a v cíli desítky závodníků, záchranáři se...

22. září 2025  12:52,  aktualizováno  15:04

Česko vs. Tunisko v TV: kde sledovat osmifinále MS ve volejbale

Čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách zvládli těžkou základní skupinu a z druhého místa postoupili do osmifinále. V úterý je čeká duel s Tuniskem, ve kterém budou mírnými favority....

22. září 2025

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

22. září 2025  14:40

MS ve sportovním lezení 2025 Soul: program, výsledky, jak si vede Ondra

Mistrovství světa ve sportovním lezení v roce 2025 zamířilo do jihokorejského Soulu. V akci je devět českých reprezentantů včetně legendárního Adama Ondry. Jaký je program šampionátu i výsledky...

22. září 2025  14:18

Souboj českých gólmanů. Kovář s Jarošem své týmy podrželi, oba ale dostali dva góly

V nizozemském fotbale příliš větších zápasů nenajdete. Střetnutí Ajaxu s PSV Eindhoven vždy fanoušci vyhlíží jako jeden z vrcholů celé sezony. Ti čeští ale měli v neděli ještě další důvod, proč si...

22. září 2025  14:02

Procházka vs. Rountree: hlavní karta UFC 320, kde turnaj sledovat

Zpátky do boje! Jiří Procházka má před sebou další výzvu v UFC. V nejprestižnější světové organizaci MMA ho 4. října čeká zápas s Khalilem Rountreem. A půjde znovu o hodně. Vítěz by měl v dalším...

22. září 2025  13:46

Ústí se zadrhlo, podle Habancovy průměrové tabulky se ovšem drží plánu

Ústecký propad? Trenér druholigového nováčka Svatopluk Habanec mluví o práci v mezích plánu. Vytvořil si vlastní průměrovou tabulku a v ní se stále fotbalový Viagem pohybuje v požadované úrovni....

22. září 2025  13:28

MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, Češi

Mistrovství světa v silniční cyklistice odstartovalo 21. září a vyvrcholí 28. září závodem mužů. Závodí se v hodně rozporuplné destinaci. O medaile se bojuje ve Rwandě, v sousedním Kongu se bojuje o...

22. září 2025  5:59,  aktualizováno  13:09

Červená karta pro Vydru správně udělena, řekla komise. Za faul Preciada žlutá stačila

Červená karta pro Preciada za faul na Spáčila? Ne, posouzeno správně. Neudělení žluté karty Mercada za faul loktem do obličeje Palusky? Posouzeno špatně. Červená karta pro Matěje Vydru? Ano,...

22. září 2025  13:03

Obrovská euforie, Sainz vytáhl Williams poprvé na pódium a napodobil legendy

Na takový okamžik vysloveně čekal. Tuze si přál, aby se mu konečně něco povedlo. Carlos Sainz se v novém angažmá ve stáji Williams dlouho trápil, na tratích se mu nedařilo, patřil k nejhorším na...

22. září 2025  12:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dárek pro mamku k šedesátinám. Růžička opět držel Plzeň: Všechno vyšlo krásně

Rychlý záskok dopadl výborně. Až v neděli ráno se hokejový gólman Jan Růžička dozvěděl, že kvůli viróze plzeňského parťáka Nicka Malíka odpoledne nastoupí k duelu šestého kola extraligy proti...

22. září 2025  12:14

Rashford přišel o dvě minuty pozdě na poradu. Kouč ho vyškrtl ze základu

V týdnu dvěma góly zajistil fotbalistům Barceloně vítězství v úvodním kole Ligy mistrů v Newcastlu, o tři dny později v neděli anglický útočník Marcus Rashford naštval trenéra Hansi Flicka tak, že ho...

22. září 2025  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.