Skvělý vstup do MS. Volejbalisté bez ztráty setu porazili Srbsko

Český tým při prvním startu na MS po patnácti letech zaskočil srbské soupeře výborným servisem, připsal si čtyři esa a naopak s příjmem neměl velké problémy. Útočné statistiky vedl univerzál Patrik Indra se 14 body. Srbsko dokázali Češi porazit po 12 letech.
„Hlavně jsme podali konstantní výkon. Kluci předvedli to, na co mají. Hráli jako tým,“ vyzdvihl trenér Jiří Novák v rozhovoru pro Českou televizi. „Měli jsme čisté hlavy, dělali správná rozhodnutí. Hrozně nám pomohlo, že jsme ve skóre furt byli před Srbama. A teď rychle na zem,“ dodal.
Zatímco jeho svěřenci absolvovali v létě Evropskou ligu, v níž získali stříbro, Srbové hráli Ligu národů a obsadili v ní 16. místo. Favoritů se ale nezalekli. Brzy si vybudovali bodový náskok a po celý zápas měli navrch.
„Šlapali jsme jako tým. Jako robot: když se jedna součástka rozbila, nahradila to jiná,“ shrnul smečař Lukáš Vašina. I on vyzdvihl zejména týmovost. „Dneska jsme konečně ukázali, jakýma výkonama se můžeme předvádět,“ dodal.
Potvrdit dnešní výsledek se volejbalisté pokusí v úterý proti Brazilcům. Ti na posledních šesti šampionátech vždy vybojovali medaili včetně tří zlatých v letech 2002 až 2010. Utkání začne již ve 4:00 SELČ. Proti Číně nastoupí Češi ve čtvrtek od 15:00.
„Je to krásné vítězství, ale musíme ho hodit za hlavu a zůstat na zemi. Aby další zápasy byly stejně dobré. Dnes to bylo moc hezké. Nevyčítali jsme si chyby, vše dneska do sebe zapadlo. Tvrdá práce za celé léto se dnes podařila,“ řekl kapitán Adam Zajíček. Ve výhru věřil, prozradil, že tipoval výsledek 3:1.
