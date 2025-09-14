Skvělý vstup do MS. Volejbalisté bez ztráty setu porazili Srbsko

Autor: ,
  13:22
Čeští volejbalisté na úvod mistrovství světa na Filipínách vybojovali vítězství 3:0 nad Srbskem. Dvanáctý tým světového žebříčku nečekaně zdolali po setech 25:22, 25:23 a 25:20. O postup ze skupiny do osmifinále budou v Manile hrát ještě s Brazílií a Čínou.
Čeští volejbalisté se povzbuzují - ilustrační snímek

Čeští volejbalisté se povzbuzují - ilustrační snímek | foto: ČTK

Český tým při prvním startu na MS po patnácti letech zaskočil srbské soupeře výborným servisem, připsal si čtyři esa a naopak s příjmem neměl velké problémy. Útočné statistiky vedl univerzál Patrik Indra se 14 body. Srbsko dokázali Češi porazit po 12 letech.

„Hlavně jsme podali konstantní výkon. Kluci předvedli to, na co mají. Hráli jako tým,“ vyzdvihl trenér Jiří Novák v rozhovoru pro Českou televizi. „Měli jsme čisté hlavy, dělali správná rozhodnutí. Hrozně nám pomohlo, že jsme ve skóre furt byli před Srbama. A teď rychle na zem,“ dodal.

Zatímco jeho svěřenci absolvovali v létě Evropskou ligu, v níž získali stříbro, Srbové hráli Ligu národů a obsadili v ní 16. místo. Favoritů se ale nezalekli. Brzy si vybudovali bodový náskok a po celý zápas měli navrch.

„Šlapali jsme jako tým. Jako robot: když se jedna součástka rozbila, nahradila to jiná,“ shrnul smečař Lukáš Vašina. I on vyzdvihl zejména týmovost. „Dneska jsme konečně ukázali, jakýma výkonama se můžeme předvádět,“ dodal.

Potvrdit dnešní výsledek se volejbalisté pokusí v úterý proti Brazilcům. Ti na posledních šesti šampionátech vždy vybojovali medaili včetně tří zlatých v letech 2002 až 2010. Utkání začne již ve 4:00 SELČ. Proti Číně nastoupí Češi ve čtvrtek od 15:00.

„Je to krásné vítězství, ale musíme ho hodit za hlavu a zůstat na zemi. Aby další zápasy byly stejně dobré. Dnes to bylo moc hezké. Nevyčítali jsme si chyby, vše dneska do sebe zapadlo. Tvrdá práce za celé léto se dnes podařila,“ řekl kapitán Adam Zajíček. Ve výhru věřil, prozradil, že tipoval výsledek 3:1.

Mistrovství světa volejbalistů v Manile:

Skupina H:
Česko - Srbsko 3:0 (22, 23, 20)
Rozhodčí: Ovuka (Bosna), Boulangerová (Belg.). Čas: 83 min. Diváci: 3347.
Sestava a body Česka: Galabov 9, Zajíček 6, Bartůněk 3, Vašina 13, Klimeš 5, Indra 14, libero Moník - Srb, Šotola 2. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Srbska: Perič 14, Luburič 12, Nedeljkovič 9.
15:00 Brazílie - Čína.

Skupina A:
Egypt - Írán 3:1 (17, -16, 23, 20)

Skupina C:
Argentina - Finsko 3:2 (-19, -18, 22, 22, 11)
Francie - Jižní Korea 3:0 (12, 18, 16)

Skupina F:
Belgie - Ukrajina 3:0 (16, 17, 22)
15:30 Itálie - Alžírsko.

Skupina A:

1.Tunisko110003:075:533
2.Egypt110003:191:853
3.Írán100011:385:910
4.Filipíny100010:353:750

Skupina C:

1.Francie110003:075:463
2.Argentina101003:2102:1052
3.Finsko100102:3105:1021
4.Jižní Korea100010:346:750

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
AS Řím vs. TurínFotbal - 3. kolo - 14. 9. 2025:AS Řím vs. Turín //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.80
  • 3.00
  • 1.75
Jablonec vs. PardubiceFotbal - 8. kolo - 14. 9. 2025:Jablonec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 70.00
  • 300.00
Burnley vs. LiverpoolFotbal - 4. kolo - 14. 9. 2025:Burnley vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
14. 9. 15:00
  • 8.85
  • 5.63
  • 1.34
Bohemians vs. SlováckoFotbal - 8. kolo - 14. 9. 2025:Bohemians vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
14. 9. 15:30
  • 2.01
  • 3.40
  • 3.97
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestuje své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

MS v atletice ONLINE: Štefela bojuje o postup, Vondrová v rozbězích končí

Sledujeme online

Odpolední program druhého dne atletického světového šampionátu v Tokiu nabízí jedenáct bodů programu. České barvy se představí ve dvou z nich. V kvalifikaci výškařů bojuje o postup Jan Štefela. Ve...

14. září 2025  11:26,  aktualizováno  13:55

Mistrovství světa ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat

Čeští volejbalisté po patnácti letech hrají na mistrovství světa. Turnaj se koná na Filipínách od 12. do 28. září a národní tým se snaží o překvapení v podobě postupu do osmifinále. S kým Češi...

14. září 2025  13:42

Skvělý vstup do MS. Volejbalisté bez ztráty setu porazili Srbsko

Čeští volejbalisté na úvod mistrovství světa na Filipínách vybojovali vítězství 3:0 nad Srbskem. Dvanáctý tým světového žebříčku nečekaně zdolali po setech 25:22, 25:23 a 25:20. O postup ze skupiny...

14. září 2025  13:22

ONLINE: Jablonec - Pardubice 3:0, domácí kráčí za další výhrou, dvakrát udeřil Jawo

Sledujeme online

Čtyři vítězství, tři inkasované góly, patnáct bodů. Úvodní bilanci si fotbalisté Jablonce nemohou vynachválit. Jak se jim povede po reprezentační pauze? V osmém ligovém kole hostí poslední Pardubice....

14. září 2025  12:49

Na velikosti nezáleží. Český talent uhranul Minnesotu: Povedla se nám krádež!

Od většiny odborníků uslyšíte, že jde o nedostatek. Nebo dokonce tak výrazný problém, který mladé hokejisty automaticky znevýhodňuje v boji o místo v NHL. Adam Benák, jeden z největších českých...

14. září 2025  12:36

Postrach domácích týmů. Zbrojovka suverénně vyhrála na Žižkově

Fotbalisté Zbrojovky Brno v 9. kole druhé ligy zvítězili 4:1 na Žižkově a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Na vedoucí Táborsko ztrácejí dva body, mají ale zápas k dobru. Viktoria je šestá.

14. září 2025  12:17

Tleskají moc brzy! Jak pracuje choreograf, který má Čechy posunout k medailím

Premium

Na ledě je ve svém živlu. Vlní se do rytmu, svým svěřencům předvádí, jak by si ten a ten prvek představoval, řeší správný výraz a v detailech jde snad až k pozici jednotlivých prstů. Ani mimo led...

14. září 2025

Čtyři hodiny na kurtu? Jel jsem na výpary. Jak Menšík dokonal českou pohádku

„Tohle se může stát snad jen v Davis Cupu,“ hodnotil tenista Jakub Menšík bláznivou sobotu, kterou zažil v Delray Beach. V utkání proti Američanům byl nejprve součástí neúspěšné čtyřhry, po které...

14. září 2025  11:18

Puškař Přívratský ovládl třípolohovou střelbu na Světovém poháru v Číně

Jiří Přívratský ovládl na Světovém poháru v Číně třípolohovou střelbu z malorážky a vybojoval v královské disciplíně šestý triumf v seriálu v kariéře. Český olympionik a druhý muž světového žebříčku...

14. září 2025  9:15

Jsem na limitu, víc nejde. Jak Almeida kapituloval a Vingegaard korunoval dílo

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Chtěl ukázat všem: Já jsem tady nejlepší. A udělal to. Jonas Vingegaard uhájil červený trikot vládce Vuelty. Na závodě, kde v roce 2020 debutoval na scéně Grand Tour, a předloni asistoval u titulu...

14. září 2025  8:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bartůňková do finále v Guadalajaře neprošla, v dlouhé bitvě podlehla Jovicové

Devatenáctiletá tenistka Nikola Bartůňková do finále turnaje WTA v Guadalajaře nepostoupila. Ještě o dva roky mladší Američance Ivě Jovicové podlehla 3:6, 7:6 a 3:6. Jejich semifinálová bitva v...

14. září 2025  8:26

Pískot mě mrzí. Kolegové si mysleli, že jsem bláznivý, líčil plzeňský kouč Koubek

Díky trefě Durosinmiho z první půle vedli 1:0 a od 68. minuty hráli v přesilovce, neboť soupeř přišel o dva vyloučené hráče. Přesto se fotbalisté Plzně doma proti Olomouci o hubenou výhru strachovali...

14. září 2025  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.