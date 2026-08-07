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Druhá výhra se rodila složitěji. Češky však v přípravě na ME opět zdolaly Rumunsko

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  20:04

Helena Grozer přihrává během utkání Ligy národů s Belgií. | foto: FIVB

České volejbalistky zvítězily nad Rumunskem i ve druhém přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy. Po čtvrteční výhře 3:0, kdy pro sebe získaly i dodatečný set, tentokrát v Táboře udolaly soupeřky 3:2 na sety. Domácí hráčky sice ztratily vedení 2:0, ale rozhodující tiebreak vyhrály 15:10.

V základní sestavě tentokrát nastoupila nejzkušenější členka národního týmu Helena Grozer, která v úvodním duelu nehrála. První dva sety české volejbalistky získaly v poměru 25:18 a 25:19 a vypadalo to, že mají nakročeno k další hladké výhře.

Trenér Jannis Athanasopulos protáčel sestavu výrazně méně než v prvním zápase, ale znovu použil všechny tři nahrávačky včetně Kateřiny Valkové, která se vrací po zranění kolena. Jeho svěřenkyně pak přestaly být dostatečně precizní v obraně a důrazné v útoku, čehož Rumunky využily. Třetí set získaly v koncovce 25:23 a čtvrtou sadu ovládly hladce 25:17.

V páté sadě ale měly české volejbalistky, jejichž hru v této fázi dirigovala Valková, od začátku navrch. Odskočily rychle na 8:4 a náskok kontrolovaly až do konce. Poslední domácí přípravný zápas před ME ukončila ulívkou na závěr dlouhé výměny univerzálka Monika Brancuská, pro niž to byl dvacátý bod z útoku.

Volejbalistky zahájily přípravu na ME výhrou nad Rumunskem, vrátila se Valková

Asistentka trenéra Karmen Kočarová v tiskové zprávě uznala, že páteční zápas byl složitější než ten první. „Řekla bych, že jsme sami sebe dostaly trochu pod tlak lehkou ztrátou koncentrace. Doháněly jsme bodovou ztrátu a přišlo víc nevynucených chyb než včera. To hráčky trochu vystresovalo a bylo pro ně složitější hrát svou hru. Tyto situace jsou pro nás ale důležité, protože se musíme naučit s nimi vypořádat. Navíc Rumunky dnes hrály mnohem lépe a vyvinuly na nás větší tlak, především na servisu,“ řekla.

Celkově byla spokojená s tím, co přípravné zápasy v Táboře trenérům ukázaly. „Vyzkoušeli jsme si různé varianty sestav a všechny jsme je mohli pozorovat v nezvyklých situacích. Samozřejmě je to pro nás i cenná zkušenost, díky které si můžeme zanalyzovat, co fungovalo a co naopak ne. Na čem musíme ještě pracovat, abychom se každým dnem zlepšovali,“ dodala.

Český výběr před ME, které začne za dva týdny, sehraje ještě dvě přípravná utkání. V příštím týdnu odcestuje do Srbska, kde se 13. a 14. srpna střetne s domácími volejbalistkami. Ty pak budou patřit i mezi jeho soupeřky v základní skupině B.

Přípravný zápas volejbalistek před mistrovstvím Evropy v Táboře:

Česko - Rumunsko 3:2 (18, 19, -23, -17, 10)

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