Česko vs. Polsko v TV: kde sledovat utkání o bronz na MS ve volejbale živě

Autor:
  14:56
Senzační jízda volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách nekončí ani přes semifinálovou prohru s Bulharskem. V neděli si čeští reprezentanti zahrají o bronzové medaile proti světovým jedničkám z Polska. Kde a kdy můžete zápas sledovat živě?

Jan Galabov se raduje v semifinále mistrovství světa. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat duel o bronz Česko - Polsko?

Souboj českých volejbalistů s Polskem je na programu v sobotu 28.9. 2025 od 8:30 SELČ. Přímý přenos můžete sledovat na stanici ČT Sport i na online platformě ČT Sport Plus.

Češi probíhajícím MS výrazně překonali nejúspěšnější výsledek od rozdělení Československa. Tím bylo 10. místo z roku 2010 na světovém šampionátu v Itálii. Zisk medaile by byl velkou senzací.

Jak si Češi dosud na šampionátu vedli?

Česká reprezentace na úvod skupiny H porazila Srbsko, poté podlehla Brazílii a vítězstvím nad Čínou si zajistila překvapivý postup do osmifinále. V něm bez ztráty setu uspěla proti Tunisku. Ve čtvrtfinále pak Češi po obratu zdolali Írán. Narazili až v semifinále proti Bulharsku.

DatumSkupinaSoupeřČasVýsledek
14. 9. 2025HSrbsko – Česko11:300:3
16. 9. 2025HBrazílie – Česko04:303:0
18. 9. 2025HČesko – Čína15:003:0
23.9. 12:00OsmifináleTunisko – Česko9:300:3
25.9. 9:30ČtvrfináleČesko – Írán 9:303:1
27.9.SemifináleČesko – Bulharsko 8:301:3
28.9.O bronzČesko – Polsko8:30?

Pohled do historie:

Českoslovenští/čeští volejbalisté patřili v 50.–70. letech mezi absolutní světovou špičku a právě na mistrovství světa dosáhli svých největších úspěchů.

RokMedaileMísto konáníPoznámka
1949StříbroPraha, ČeskoslovenskoPremiérové MS, vítěz SSSR
1952StříbroMoskva, SSSRvítěz SSSR
1960StříbroRio de Janeiro, Brazílievítěz SSSR
1962StříbroMoskva, SSSRvítěz SSSR
1966ZlatáPraha, Československonejvětší úspěch, stříbro získalo Rumunsko

Po rozdělení Československa už český mužský volejbal nenavázal na někdejší světové úspěchy. Český tým se na mistrovství světa kvalifikoval jen několikrát, většinou bez výraznějšího výsledku.

RokMísto konáníUmístěníPoznámka
1998Japonsko19. místo
2002Argentina13. místo
2010Itálie10. místoNejlepší umístění samostatné ČR
2014Polsko20. místo
2022Polsko + Slovinsko19. místo

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkových kanceláří jsou čeští volejbalisté v boji o bronzové medaile velkými outsidery. Na jejich postup je kurz 7,5 na favorizované Bulhary pak titěrných 1,09.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brentford vs. Manchester Utd.Fotbal - 6. kolo - 27. 9. 2025:Brentford vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • -
  • -
  • -
Getafe vs. LevanteFotbal - 7. kolo - 27. 9. 2025:Getafe vs. Levante //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.60
  • 1.70
  • 5.20
Hodonín vs. VsetínFotbal - 9. kolo - 27. 9. 2025:Hodonín vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 9.00
  • 5.60
  • 1.26
Slovácko vs. KarvináFotbal - 10. kolo - 27. 9. 2025:Slovácko vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.90
  • 3.10
  • 2.60
Ostrava vs. SpartaFotbal - 10. kolo - 27. 9. 2025:Ostrava vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 35.00
  • 13.00
  • 1.04
Bohemians vs. OlomoucFotbal - 10. kolo - 27. 9. 2025:Bohemians vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 5.20
  • 3.70
  • 1.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

ONLINE:Ostrava - Sparta 0:1, první šanci hosté nedali, pak se trefuje Panák

Sledujeme online

Šlágr kola. Fotbalisté ostravského Baníku hostí nenáviděnou Spartu, která je pro něj největším rivalem v lize. Sparťané mají soupeři hodně co vracet za minulou sezonu. Souboj třináctého týmu s lídrem...

27. září 2025  14:03,  aktualizováno  15:14

Sedm medailí, čtyři zlata a světový rekord. Nevidomý plavec Kratochvíl zářil na MS

David Kratochvíl zakončil sedmou medailí a čtvrtým zlatem svých sedm startů na mistrovství světa v paraplavání. V Singapuru sedmnáctiletý nevidomý sportovec triumfoval v závodu na 400 metrů volný...

27. září 2025  15:12

Česko vs. Polsko v TV: kde sledovat utkání o bronz na MS ve volejbale živě

Senzační jízda volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách nekončí ani přes semifinálovou prohru s Bulharskem. V neděli si čeští reprezentanti zahrají o bronzové medaile proti světovým jedničkám...

27. září 2025  14:56

ONLINE: Slovácko - Karviná 1:1, Medved po čtvrt hodině vyrovnává

Sledujeme online

Fotbalisté Slovácka po vydřeném postupu v domácím poháru v Horních Ředicích nutně potřebuju zabrat i v lize. V 10. kole nejvyšší soutěže hostí Karvinou. Utkání můžete od 15.00 sledovat v online...

27. září 2025  14:44

ONLINE: Bohemians - Olomouc 1:2 Vašulín sám během dvou minut otočil skóre

Sledujeme online

Olomoučtí fotbalisté vstřebávají ostudné vystoupení v domácímu poháru, kdy nestačili na tým až ze čtvrté nejvyšší soutěže. Napraví kolaps na hřišti Nových Sadů? Jejich duel v Praze na Bohemians...

27. září 2025  14:40

Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami

Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...

27. září 2025  14:36

MS ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat

Skvělá cesta českých volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) skončí zápasem o bronz s Polskem. Z těžké základní skupiny postoupili do osmifinále, kde porazili Tunisko 3:0,...

27. září 2025  14:29

MS ve sportovním lezení 2025 Soul: program, výsledky, jak si vedl Ondra

Mistrovství světa ve sportovním lezení v roce 2025 zamířilo do jihokorejského Soulu. V akci je devět českých reprezentantů včetně legendárního Adama Ondry. Jaký je program šampionátu i výsledky...

26. září 2025  9:25,  aktualizováno  27.9 14:08

ONLINE: United v Brentfordu zahodili penaltu, pak jdou do akce City i Wolves

Sledujeme online

Fotbalová Premier League pokračuje šestým kolem. Sobotní nabitý program od 13.30 otevře souboj Brentfordu s Manchesterem United. Pak se hraje dalších šest utkání, od 16.00 nastoupí ?Manchester City ...

27. září 2025  13:52

Šampioni v krizi. Floridě se při tréninku zranil Barkov, možná přijde o celou sezonu

NHL se ještě ani nerozběhla, její šampion z posledních dvou let se už ale ocitá v krizi. Čtvrteční trénink hokejistů Floridy předčasně opustil kapitán Aleksander Barkov, ale nikoli po svých. Z ledu...

26. září 2025  15:35,  aktualizováno  27.9 13:31

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Sen o finále rozehnali bulharští bratři. Čechy ale láká i bronz: Půjdeme se rvát!

Semifinálová porážka se skvělými Bulhary je mrzí, ale čeští volejbalisté se na mistrovství světa okamžitě chystají na další, tentokrát už poslední výzvu. Nedělní souboj o bronz, v němž je čekají...

27. září 2025  12:58

Kdo povede Součka? West Ham kvůli bídným výsledkům odvolal kouče Pottera

Ve West Hamu, za který hraje kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček, skončil trenér Graham Potter. Londýnský klub v prohlášení na webu oznámil, že padesátiletého anglického kouče odvolal...

27. září 2025  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.