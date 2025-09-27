Kdy a kde sledovat duel o bronz Česko - Polsko?
Souboj českých volejbalistů s Polskem je na programu v sobotu 28.9. 2025 od 8:30 SELČ. Přímý přenos můžete sledovat na stanici ČT Sport i na online platformě ČT Sport Plus.
Češi probíhajícím MS výrazně překonali nejúspěšnější výsledek od rozdělení Československa. Tím bylo 10. místo z roku 2010 na světovém šampionátu v Itálii. Zisk medaile by byl velkou senzací.
Jak si Češi dosud na šampionátu vedli?
Česká reprezentace na úvod skupiny H porazila Srbsko, poté podlehla Brazílii a vítězstvím nad Čínou si zajistila překvapivý postup do osmifinále. V něm bez ztráty setu uspěla proti Tunisku. Ve čtvrtfinále pak Češi po obratu zdolali Írán. Narazili až v semifinále proti Bulharsku.
|Datum
|Skupina
|Soupeř
|Čas
|Výsledek
|14. 9. 2025
|H
|Srbsko – Česko
|11:30
|0:3
|16. 9. 2025
|H
|Brazílie – Česko
|04:30
|3:0
|18. 9. 2025
|H
|Česko – Čína
|15:00
|3:0
|23.9. 12:00
|Osmifinále
|Tunisko – Česko
|9:30
|0:3
|25.9. 9:30
|Čtvrfinále
|Česko – Írán
|9:30
|3:1
|27.9.
|Semifinále
|Česko – Bulharsko
|8:30
|1:3
|28.9.
|O bronz
|Česko – Polsko
|8:30
|?
Pohled do historie:
Českoslovenští/čeští volejbalisté patřili v 50.–70. letech mezi absolutní světovou špičku a právě na mistrovství světa dosáhli svých největších úspěchů.
|Rok
|Medaile
|Místo konání
|Poznámka
|1949
|Stříbro
|Praha, Československo
|Premiérové MS, vítěz SSSR
|1952
|Stříbro
|Moskva, SSSR
|vítěz SSSR
|1960
|Stříbro
|Rio de Janeiro, Brazílie
|vítěz SSSR
|1962
|Stříbro
|Moskva, SSSR
|vítěz SSSR
|1966
|Zlatá
|Praha, Československo
|největší úspěch, stříbro získalo Rumunsko
Po rozdělení Československa už český mužský volejbal nenavázal na někdejší světové úspěchy. Český tým se na mistrovství světa kvalifikoval jen několikrát, většinou bez výraznějšího výsledku.
|Rok
|Místo konání
|Umístění
|Poznámka
|1998
|Japonsko
|19. místo
|2002
|Argentina
|13. místo
|2010
|Itálie
|10. místo
|Nejlepší umístění samostatné ČR
|2014
|Polsko
|20. místo
|2022
|Polsko + Slovinsko
|19. místo
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkových kanceláří jsou čeští volejbalisté v boji o bronzové medaile velkými outsidery. Na jejich postup je kurz 7,5 na favorizované Bulhary pak titěrných 1,09.