Volejbal ONLINE: Češi bojují o bronz z MS, proti světovým jedničkám v úvodu ztrácejí

S Polskem mají čeští volejbalisté poslední herní zkušenost z evropských šampionátů v letech 2019 a 2023, v obou případech favoritům podlehli jednoznačně 0:3.
Poslední výhra nad Polskem, které má světové tituly z let 1974, 2014 a 2018, je z přípravného utkání v listopadu 2011.
ONLINE: Česko – Polsko
Zápas o bronz na MS sledujeme v podrobné reportáži
„Je před námi velká hora, ale chceme se soustředit na to, co můžeme ovlivnit my. Můžeme ovlivnit náš výkon, naši bojovnost a náš limit,“ předeslal trenér Jiří Novák před zápasem pro Českou televizi.
Už postupem mezi nejlepší čtveřici týmů se čeští volejbalisté postarali o největší úspěch mužské reprezentace od roku 1970, kdy skončilo tehdejší Československo čtvrté.
O titul se od 12:30 SELČ utkají Italové a Bulhaři, kteří v sobotním semifinále zdolali českou reprezentaci 3:1.