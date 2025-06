Nejproduktivnější hráčkou národního týmu byla s osmnácti body Eva Svobodová, která od třetího setu zaskočila za Moniku Brancuskou na místě univerzálky.

České volejbalistky měly v nohách náročný program. V předchozích dvou dnech udolaly v pětisetových bitvách favorizované Spojené státy americké a houževnatou Koreu. I proto trenér Athanasopulos obměnil základní sestavu. Od začátku zápasu dal šanci druhé nahrávačce Květě Grabovské a na liberu Veronice Dostálové, odpočívala také kapitánka Michaela Mejnková.

Vstup do zápasu českému týmu nevyšel, rychle prohrával 1:6. Pak se sice volejbalistky dostaly do tempa a vyrovnaly, ale koncovka patřila Němkám, za které nastoupila i nevlastní dcera Heleny Grozer Leana.

Ta ale utkání nedohrála kvůli drobnému zranění kolena. Její kolegyně pro sebe zejména díky razantnímu servisu rozhodly i druhý set, ale Češky znovu nedaly kůži lacino, samy se zlepšily na podání a výhrou ve třetí sadě se vrátily do hry.

Na tiebreak ale tentokrát nedosáhly. V koncovce čtvrté sady udělaly několik nevynucených chyb v útoku a těsně ji prohrály. „Byl to třetí zápas během 40 hodin. Nebylo to pro nás jednoduché. Dali jsme šanci hráčkám, které jich zatím tolik nedostávaly, abychom je viděli a dali jim tu zkušenost, protože máme před sebou hodně zápasů. Jsem rád, že jsme se za stavu 0:2 znovu nevzdali. Ve třetím setu jsme byli agresivnější na servisu. Ve čtvrtém setu rozhodly detaily,“ zhodnotil utkání v nahrávce pro média trenér Athanasopulos.

Nahrávačku Kateřinu Valkovou stejně jako celý tým porážka s Němkami mrzela, před turnajem v Riu právě s nimi Češky odehrály vyrovnaný přípravný zápas. „Věděly jsme, že na ně máme. Ale jsem strašně pyšná, jak jsme odehrály celý ten první turnaj. Nevěšíme hlavy a musíme se z toho poučit a jít dál,“ uvedla k premiérovému turnaji v Lize národů, který nakonec pro české volejbalistky skončil vyrovnanou bilancí.

„Kdyby nám to někdo řekl před turnajem, tak bychom to braly všema deseti. Na druhou stranu jsme si přály, aby to dnes sedlo na naši stranu a dotáhly jsme to aspoň do tiebreaku. Celkově bych to ale hodnotila pozitivně, protože jsme ukázaly náš bojovný volejbal.“

Další čtyři zápasy Volejbalové ligy národů čekají Česko od 18. června v Hongkongu. Tam se utkají s Čínou, Bulharskem, Thajskem a Japonskem.