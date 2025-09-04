Výkon bez šťávy, dobrá práce šla do kopru. Volejbalistům nevyšla generálka na MS

Trenér Jiří Novák řekl, že by tento duel radši ani nehodnotil. „Myslím, že jsme pracovali na nějakém image toho týmu, jak herním stylem, tak výsledky. Dneska to šlo všechno do kopru,“ uvedl.
„Bylo to takové unavené, bez šťávy,“ doplnil kapitán Adam Zajíček. Čeští volejbalisté vyhráli 25:21 až dodatečný čtvrtý set, který se v přípravných duelech hrává v zájmu větší vytíženosti aktérů.
Na třetí pokus úspěch. Volejbalisté v přípravě na MS porazili Finy
Česká reprezentace tak závěrečnou herní přípravu v Táboře uzavřela s bilancí dvou výher a dvou porážek.
„Tři zápasy měly fakt kvalitu. I když jsme s Belgií prohráli ten první zápas, tak volejbalová kvalita a bojovnost tam byla,“ řekl kouč.
Blokař Zajíček měl z přípravy smíšené pocity. „Místy jsme předváděli dobrý volejbal, na druhou stranu jsme se nevyhnuli pasážím, kdy ten volejbal byl na ručník a prohráli jsme set rozdílem třídy,“ uvedl.
První zápas na mistrovství světa na Filipínách odehraje Česko v neděli 14. září proti Srbsku. Na šampionát odletí v úterý 9. září.