Volejbalisté berou v Evropské lize stříbro, v brněnském finále nestačili na Finsko

Svěřenci trenéra Jiřího Nováka v pavilonu P Brněnského výstaviště neoplatili Finům porážku 1:3 ze skupinové fáze. Seveřané slaví v Evropské lize první triumf, v celé soutěži prohráli jen jednou.

Nejvíce bodujícím českým hráčem byl ve finále s 20 body univerzál Marek Perry, deset bodů přidal blokař Antonín Klimeš.

„Prohra nás mrzí, ale oba dva dny jsme předvedli výborný volejbal ve skvělé atmosféře, Brno tohle zvládlo výtečně. Hlavně to byla výborná příprava na kvalifikaci o Evropu a na mistrovství světa,“ řekl novinářům kapitán Adam Zajíček.

Antonín Klimeš smečuje ve finále Evropské ligy volejbalistů proti FInsku.

Český tým nastoupil ve stejné základní sestavě jako v sobotním semifinále proti Izraeli i s lehce indisponovaným smečařem Lukášem Vašinou.

Domácím patřil úvod, ale od stavu 10:7 Finové výrazně zlepšili příjem a tím i útok a dvěma čtyřbodovými sériemi vývoj první sady otočili. Jenže k výhře jim nestačilo ani vedení 23:20. Při Zajíčkově servisu Češi srovnali a proměnili druhý setbol.

I druhá sada se nesla ve znamení sérií. Finové uhráli zkraje setu osm bodů v řadě, Češi výrazné manko trpělivou hrou srovnali, jenže po špatném došlapu po smeči se zranil Vašina a do hry už v den svých 26. narozenin nezasáhl.

„Nevypadá to dobře, obnovilo se mi zranění lýtka ze závěru sobotního duelu. V pondělí půjdu v Praze na podrobné vyšetření a pak se uvidí,“ řekl pro ČTK.

Finští hráči slaví zisk bodu ve finále Evropské ligy volejbalistů proti Česku.

Set opět dospěl do dramatické koncovky, v níž soupeř proměnil třetí setbol.

Největší rozdíl ve hře obou týmů byl v dalším průběhu zápasu v obraně. V české bylo hodně mezer, naopak finská působila kompaktním dojmem nejen na síti, ale i v poli. To vyústilo v jasnou výhru Finů ve třetí sadě.

„Útočili na 70 procent, což je moc, nám až tak dobře nefungovala obrana,“ konstatoval trenér Novák.

Pro český tým bylo těžké vrátit se bez ústředního smečaře Vašiny do psychické pohody a rozjetého protivníka vykolejit. Domácím se to dařilo jen v určitých fázích hry, ale ani jednou to nestačilo k vedení. I tak dospěl čtvrtý set do těsné koncovky, v níž Finové proměnili druhý mečbol.