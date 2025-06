Vítězství na úvod Evropské ligy. Čeští volejbalisté si poradili s Chorvatskem

Ze zkušených hráčů zůstali na palubovce kapitán Adam Zajíček na postu blokaře, smečaři Lukáš Vašina a Martin Licek a libero Milan Moník. Vedle Perryho z Benátek nad Jizerou je v základní sestavě doplnil devatenáctiletý blokař Antonín Klimeš a jednadvacetiletý nahrávač Ondřej Roman.

V úvodu reprezentační sezony bylo k vidění nepříliš pohledné utkání plné nevynucených chyb, každý z týmů jich za čtyři sety udělal zhruba tři desítky. Čeští volejbalisté v komorním prostředí prakticky prázdné haly vybojovali první sadu v koncovce. Ve druhé sadě pak ztratili pětibodové vedení a nechali Chorvaty vyrovnat. Další dva sety ale získali ve svůj prospěch a zapsali si do celkové tabulky zlaté Evropské ligy tři body.

Trenér Novák v nahrávce pro média vyzdvihl, že se jedná o důležité vítězství. „Samozřejmě je to boj nejen se soupeřem, ale i sám se sebou. Ale tak to je, mladí kluci, nové věci pro ně, takže pozitivní. Musíme potvrzovat naše postavení v rankingu, takže jsem rád, že jsme tenhle zápas zvládli,“ uvedl. Česko je papírově nejsilnějším týmem zlaté Evropské ligy volejbalistů, takže jakákoliv prohra znamená ztrátu v rankingu.

Vítězný reprezentační debut potěšil Perryho. „Náš zápas bych ohodnotil jako takový trošku nervózní. Myslím si, že v některých aspektech je na čem pracovat. Naštěstí nám vyšly tři koncovky, kde jsme to urvali. Na to, že to byl můj první zápas v nároďáku, tak si myslím, že to bylo dobré. Pořád se mám co učit a kam se posouvat na to, že jsem nastoupil teď v úterý. Za mě aspoň menší spokojenost v tomto ohledu,“ uvedl.

Další zápas zlaté Evropské ligy čeká české volejbalisty v neděli, kdy se utkají od 19:00 s Izraelem. Účast na Final Four mají jistou, protože se závěrečný turnaj uskuteční v červenci v Brně.