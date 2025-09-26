Česko vs. Bulharsko v TV: kde sledovat semifinále MS ve volejbale živě

  9:29
Senzační jízda českých volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách pokračuje. V sobotním semifinále je čeká souboj s Bulharskem. Kde a kdy můžete zápas sledovat živě?
Čeští hráči děkují fanouškům za podporu po výhře ve čtvrtfinále mistrovství...

Čeští hráči děkují fanouškům za podporu po výhře ve čtvrtfinále mistrovství světa. | foto: Reuters

Volejbalový nahrávač Luboš Bartůněk ve čtvrtfinále mistrovství světa
Volejbalový nahrávač Luboš Bartůněk se přetlačuje na síti se soupeřem z Íránu...
Libero Milan Moník zasahuje ve čtvrtfinále volejbalového mistrovství světa.
Volejbalový univerzál Patrik Indra se raduje ve čtvrtfinále mistrovství světa.
Kdy a kde sledovat semifinále MS Česko vs. Bulharsko?

Semifinálový souboj českých volejbalistů s Bulharskem je na programu v sobotu 27.9. 2025 od 8:30 SELČ. Přímý přenos můžete sledovat na stanici ČT Sport i na online platformě ČT Sport Plus.

Češi probíhajícím MS výrazně překonali nejúspěšnější výsledek od rozdělení Československa. Tím bylo 10. místo z roku 2010 na světovém šampionátu v Itálii. Zisk medaile by byl velkou senzací.

Jak dopadnou Češi na MS ve volejbale?

Jak si Češi dosud na šampionátu vedli?

Česká reprezentace na úvod skupiny H porazila Srbsko, poté podlehla Brazílii a vítězstvím nad Čínou si zajistila překvapivý postup do osmifinále. V něm bez ztráty setu uspěla proti Tunisku. Ve čtvrtfinále pak Češi po obratu zdolali Írán.

DatumSkupinaSoupeřČasVýsledek
14. 9. 2025HSrbsko – Česko11:300:3
16. 9. 2025HBrazílie – Česko04:303:0
18. 9. 2025HČesko – Čína15:003:0
23.9. 12:00OsmifináleTunisko – Česko9:300:3
25.9. 9:30ČtvrfináleČesko – Írán 3:19:303:1

Pohled do historie:

Českoslovenští/čeští volejbalisté patřili v 50.–70. letech mezi absolutní světovou špičku a právě na mistrovství světa dosáhli svých největších úspěchů.

RokMedaileMísto konáníPoznámka
1949StříbroPraha, ČeskoslovenskoPremiérové MS, 2. místo
1952StříbroMoskva, SSSRFinálová účast
1960StříbroRio de Janeiro, BrazílieFinále proti SSSR
1962StříbroMoskva, SSSROpět 2. místo
1966ZlatáPraha, ČeskoslovenskoHistoricky největší úspěch
1970BronzBulharsko

Po rozdělení Československa už český mužský volejbal nenavázal na někdejší světové úspěchy. Český tým se na mistrovství světa kvalifikoval jen několikrát, většinou bez výraznějšího výsledku.

RokMísto konáníUmístěníPoznámka
1998Japonsko19. místo
2002Argentina13. místo
2010Itálie10. místoNejlepší umístění samostatné ČR
2014Polsko20. místo
2022Polsko + Slovinsko19. místo

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkových kanceláří jsou čeští volejbalisté v semifinále outsidery. Na jejich postup je kurz 3,53 na favorizované Bulhary pak 1,3.

Čeští volejbalisté trhají rekordy. Sázkaři protáčí miliony, outsiderovi už se věří
Výsledky

