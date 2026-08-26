Bez diváků lepší výsledek. Volejbalisté v přípravě na ME oplatili Bulharům porážku

Libero Milan Moník při srovnání obou zápasů s Bulhary vyzdvihl středeční bojovnost a dobrý servis.
„Včera mi z naší strany chyběla trošku odvaha, agresivita. Přišlo mi, že jsme trošku zastrašení, že hrajeme v Bulharsku a že byli druzí na světě,“ řekl v rozhovoru pro sociální sítě po vítězství 25:20, 20:25, 25:23 a 25:15.
I Moník měl velký podíl na tom, že v odvetě se bulharští hráči tolik neprosazovali podáním.
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„Udrželi jsme jejich těžký servis, byla snad jen dvě esa a naopak náš servis byl kvalitnější. Dali jsme jim šest es, to nám dost ulehčilo hru,“ řekl po duelu se soupeřem, s nímž loni na Filipínách česká reprezentace bojovala o postup do finále mistrovství světa.
Do hry postupně zasáhlo všech 13 hráčů. Bodově nejaktivnější byli univerzál Patrik Indra se 16 a smečař Lukáš Vašina s 15 body.