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Bez diváků lepší výsledek. Volejbalisté v přípravě na ME oplatili Bulharům porážku

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  22:02

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Čeští volejbalisté získali cenný skalp v přípravě na mistrovství Evropy, v Samokovu porazili úřadující vicemistry světa Bulhary 3:1. Na rozdíl od úterního duelu, v němž domácí vyhráli 3:0 před zhruba dvěma tisícovkami fanoušků, se oba týmy utkaly v komorní atmosféře za zavřenými dveřmi. Šampionát pro Čechy začne 11. září, do té doby se ještě dvakrát utkají s Belgií.

Libero Milan Moník při srovnání obou zápasů s Bulhary vyzdvihl středeční bojovnost a dobrý servis.

„Včera mi z naší strany chyběla trošku odvaha, agresivita. Přišlo mi, že jsme trošku zastrašení, že hrajeme v Bulharsku a že byli druzí na světě,“ řekl v rozhovoru pro sociální sítě po vítězství 25:20, 20:25, 25:23 a 25:15.

I Moník měl velký podíl na tom, že v odvetě se bulharští hráči tolik neprosazovali podáním.

Čeští volejbalisté nestačili na Bulhary. V přípravě před MS jim jasně podlehli

„Udrželi jsme jejich těžký servis, byla snad jen dvě esa a naopak náš servis byl kvalitnější. Dali jsme jim šest es, to nám dost ulehčilo hru,“ řekl po duelu se soupeřem, s nímž loni na Filipínách česká reprezentace bojovala o postup do finále mistrovství světa.

Do hry postupně zasáhlo všech 13 hráčů. Bodově nejaktivnější byli univerzál Patrik Indra se 16 a smečař Lukáš Vašina s 15 body.

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Živě1:2
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  • 3.80
  • 1.37
Celje vs. Slovan BratislavaFotbal - 4. předkolo - Play-off - 26. 8. 2026:Celje vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
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Živě3:1
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Živě3:1
  • -
  • 60.00
  • 300.00
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  • -
  • 9.40
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