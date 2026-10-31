Trenér Jihostroje Šmejkal: Povedlo se nám dobře doplnit tým, kluci si lidsky sedli

Ve čtvrtek Českobudějovičtí doma přivítali Karlovarsko – úřadujícího mistra. A porazili ho před zaplněnou sportovní halou 3:1 (26:24, 21:25, 25:19, 25:23). „Nechci nikoho podceňovat ani nijak urážet, ale byl to zatím náš nejtěžší zápas. Ukázali jsme, že na ně máme,“ potěšilo kapitána a blokaře Jihostroje Olivera Sedláčka.
Na úvod sezony předvedly oba týmy divákům opravdu kvalitní volejbal. „Že jsme prohráli jen jeden set? Vypovídá to o tom, jaký jsme tým a jak je kvalitní. S Karlovarskem jsme třeba prohrávali o šest bodů, přesto jsme to dotáhli. To už něco ukazuje, navíc proti tak kvalitnímu soupeři,“ přemítá nový kapitán mužstva.
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Sedláček začal v Jihostroji už svou šestou sezonu. „Musím chodit podepisovat zápisy a losovat strany před zápasem, to je jediné nové,“ usmál se. „Ale už loni jsem týmu dával hodně, co se týče komunikace mezi trenéry a hráči,“ dodal kapitán.
Po minulé sezoně, ve které Jihostroj uhrál bronzové medaile, odešlo pět hráčů a dva hostují v jiných týmech. V Budějovicích skončil smečař Joao Franck, blokař Aleksandar Okolič, univerzál Samuli Kaislasalo, libero Michael Kovařík a smečař Leandro Calvo.
Na pozici univerzála přišel Marek Perry, dalšími nováčky jsou blokař Andrej Billich, libero Oleksandr Boiko, nahrávač Zach van Geel a smečaři Fabrizio Gironi a Jakub Ihnát. Právě tento slovenský hráč je pátým nejlépe bodujícím hráčem celé soutěže a jedním z hlavních tahounů jihočeského celku.
„Mám velkou radost z toho, jak je tým poskládaný. Všichni si sedíme lidsky, což je vždycky strašně důležité. A herně nám to zatím vychází, ale nesmíme usnout na vavřínech, protože to takto nebude fungovat pokaždé. Určitě v sezoně přijde krize,“ zdůrazňuje 201 centimetrů vysoký Sedláček, který jako jediný z kádru pamatuje poslední titul Jihostroje z roku 2024.
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Blokař si v novém ročníku nejvyšší volejbalové soutěže chválí i předsezonní přípravu. „Jsme dobře sehraní, byť tam je samozřejmě ještě řada nedostatků. Pořád máme teprve začátek sezony. My však na sehranosti na trénincích makáme poctivě, takže někde se to projevit musí,“ zamyslel se ten, který ve čtvrtečním duelu uhrál 14 bodů. Řadu z nich pak klasicky středem sítě. „Pokud jde o mě, tak s Lubošem (nahrávač Bartůněk) hraju už nějakou dobu a jsme na sebe zvyklí,“ podotkl kapitán k bodovému přínosu pro tým.
Podobně jako on hovoří i hlavní trenér Českých Budějovic Zdeněk Šmejkal. „Až na pár drobností jsme tréninky nikterak neměnili, volejbal se ani moc jinak dělat nedá,“ uvedl kouč.
„V našich výsledcích se teď hlavně odráží složení týmu, protože se nám ho povedlo opravdu dobře doplnit a hlavně si kluci sedli lidsky víc, než tomu bylo loni. Tím nehaním minulou sezonu, ale teď je to lepší. Pohoda mezi hráči se pak promítá do tréninků i na hřiště. Má to jiný náboj,“ popsal Šmejkal.
Nechci start přeceňovat, říká kouč
Na nějakou euforii je však po čtyřech odehraných duelech vážně příliš brzy. To ví dobře i trenér. „Start sezony je to dobrý. Ale nesmíme zapomínat na to, že loni to bylo také snové a pak to jeden nepovedený zápas dokázal celé pokazit,“ připomíná.
„Myslím si, že jsme měli také příznivý los, protože jsme hráli hned dvakrát ze začátku doma a to nám pomohlo se nakopnout. Teď si kluci věří, ale určitě bych to nechtěl přeceňovat,“ varoval Šmejkal před přílišným optimismem.
Mužská volejbalová extraliga pokračuje už v sobotu večer. Lídr tabulky zajíždí do Příbrami, která je zatím na předposledním místě. Zápas začne v 17 hodin.