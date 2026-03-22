Kouč budějovických volejbalistů: Proti Kladnu jdeme s pokorou, ale sebevědomě

  9:44
Zahrát si o titul ve volejbalové extralize je cílem budějovických volejbalistů. První výzvou pro Jihostroj bude čtvrtfinálová série proti silnému Kladnu, která odstartuje na jihu Čech už v pondělí. Kouč Zdeněk Šmejkal mluví o vyrovnanosti soutěže, cizincích v týmu i o pokoře a sebevědomí.

Trenér budějovických volejbalistů Zdeněk Šmejkal během utkání se Lvy Praha. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Ve čtyřiadvaceti odehraných duelech posbírali 56 bodů. O osm méně než lídr z Karlových Varů. Volejbalisté Českých Budějovic po základní části domácí nejvyšší soutěže skončili třetí. Nad nimi byli ještě Lvi z Prahy.

Teď ale začíná nejatraktivnější část sezony. V pondělí startuje bitva o titul. Ve čtvrtfinále, hraném na tři vítězné zápasy, Jihostroj vyzve silné Kladno, které v dlouhodobé části dvakrát porazil. První zápas začíná v 18 hodin.

Jak kvalitní soupeř vás na úvod play off čeká?
Ve hře byly Odolena Voda, Liberec a právě Kladno. My jsme o soupeři nespekulovali, protože je to jedno, všechny tři týmy jsou kvalitní. Kladno porazilo třeba Lvy u nich v Praze, na druhou stranu v posledních zápasech se zase trochu trápilo. Ale play off je pro každého vždycky nový restart. Takže momentální výkonost nehraje žádnou roli, do série tedy jdeme s největší pokorou, ale sebevědomě. Nic nepodceníme.

Jak berete třetí místo po základní části?
Po výborném startu jsem osobně chtěl být výš, první či druhý. Potom přišlo jakési hluché období. Nehrál nám kvůli zranění finský univerzál, zranili se i jiní hráči včetně libera Michaela Kovaříka. A jeho absence nám nakonec uškodila hodně, nevyhnuli jsme se bohužel výkyvům. Důležitý zápas o druhé místo jsme s Prahou prohráli v tie-breaku, takže úplně spokojený nejsem.

Pořád je ale třetí místo slušná startovací pozice.
To sice ano, ale pokud narazíme v semifinále na Lvy Praha, tak nebudeme mít v posledním rozhodujícím zápase výhodu domácího prostředí, kterou jsme chtěli.

Trápí vás ještě nějaká zranění?
Nejsme zdravotně úplně na sto procentech. Ale před play off se na nějaké bolístky už nehraje, to se musí překousnout, mají to tak všechny týmy a my nejsme výjimkou. Na léčení bude čas až po sezoně. V rámci možností se chystáme na Kladno tak, jak to jen jde.

Cíle však nemůžete mít malé, že?
Žádný trenér na mém místě v klubu, jako je Jihostroj, nemůže mít malé cíle, nebo by alespoň neměl. To nejde. Chceme do finále, to je jasné. Pak se budeme dívat dál. K získání titulu potřebuje tým i kus štěstí. Můžeme se odpíchnout od Poháru CEV, kde jsme sehráli, myslím, dobré a kvalitní zápasy. Byli jsme jeden balon od postupu s Piacenzou.

Co vás nejvíc překvapilo na skončené dlouhodobé části extraligy?
Opět vyrovnanost soutěže. Když se podívám zpátky do výsledků, tak tam jsou obrovská překvapení na úkor favoritů. Opravdu se děly věci a důkazem toho je, že až do posledního kola se nevědělo, kdo s kým a jak začne. Byly tam velké přesuny v tabulce, ale pro soutěž a český volejbal je to dobré znamení.

A u vašeho týmu?
Nejvíc to, s jakou grácií se s tím vyrovnal univerzál Tomáš Brichta, protože jsme dlouhodobě nemohli použít na stejné pozici Kaislasala. Od něj jsem i přesto čekal trochu víc, ale byl zraněný. Tomáš však ukázal, že úplně v klidu může hrát, byť se samozřejmě nevyhnul výkyvům, což ho ale posunuje zase výš. Také mám radost, že se čím dál víc prosazuje i smečař Pepa Lešitna, vrátil se po zranění blokař Oliver Sedláček. Popral se s tím i Ondra Tomáš, naše mladé libero. Mladíci celkově ukázali svou tvář. I když je jasné, že oni nás z průšvihů tahat nebudou, to záleží na zkušených klucích.

Co cizinci, jak ti se ujali? Argentinský smečař Leonardo Calvo se zdá být dobrou volbou.
Splnil to, co jsme čekali. Je to kluk temperamentní, někdy až moc. (směje se) Borec, který hraje srdcem a dělá nám v uvozovkách špinavou práci na příjmu, má technické údery a podobně. Smečař Joao Franck se zase po fenomenálním začátku trochu vytratil, ale musel hrát nemocný. Svou úplnou formu z úvodu sezony zatím nenašel.

A zdálo se mi, že se srbský blokař Aleksandar Okolič trochu zklidnil.
Pořád je stejný, pořád chce vyhrávat, je temperamentní. Takové lidi ale v týmu také potřebujete. Před sezonou jsme spolu ještě více mluvili a našli k sobě cestu, pochopili se navzájem. On je hráč, který chce být pořád na hřišti, rvát se a někdy hůře snáší nutné rotace v týmu.

I když aktuální ročník jde teprve do vyřazovacích bojů, vy už musíte také myslet na následující sezonu. Už víte, jak se tým změní?
S manažerem Mifkou to už máme v hlavě, nezaháleli jsme samozřejmě. Trh s hráči se otevřel před měsícem, což není příjemné, protože se musíte soustředit zejména na play off a nemyslet přitom na jednání, přesuny. Ale to je realita. Chceme co nejvíc udržet kostru týmu pohromadě, protože pro trenéra je vždycky nejhorší, když se tým hodně mění. Chceme tedy stabilizovat hráče okolo základní šestky, i když ne vždycky se vám to povede. Pokud to bude nutné, kádr vhodně a dobře doplníme novými tvářemi. Některé posty už mám v hlavě, ale zatím o ničem konkrétním mluvit nechci.

Tipsport - partner programu
Bohemians B vs. KladnoFotbal - 20. kolo - 22. 3. 2026:Bohemians B vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 7.00
  • 4.80
  • 1.35
Olomouc B vs. VrchovinaFotbal - 20. kolo - 22. 3. 2026:Olomouc B vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Karviná B vs. VítkoviceFotbal - 20. kolo - 22. 3. 2026:Karviná B vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.55
  • 3.78
  • 3.96
Zbrojovka Brno B vs. UničovFotbal - 20. kolo - 22. 3. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.69
  • 4.01
  • 3.06
Pardubice B vs. VarnsdorfFotbal - 20. kolo - 22. 3. 2026:Pardubice B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.32
  • 4.32
  • 5.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

