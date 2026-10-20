Do Kosova pod policejním dohledem. Brno chystá opatření kvůli srbským hráčům

Generální manažer Michal Hrazdira přiznal, že organizace výjezdu nebude jednoduchá. Klub je už nyní v kontaktu s ambasádou a podle jejích doporučení připravuje cestu i pobyt v Kosovu. Tým má mít policejní doprovod už při přesunu z letiště, zároveň dostal pokyn, aby se jeho členové nerozdělovali a srbští hráči se nevydávali nikam sami.
„Byli jsme například upozorněni, abychom neukazovali tři prsty. Je to historicky citlivé gesto, které by mohlo vyprovokovat reakci publika,“ vysvětlil Hrazdira. Zvýšená opatření se chystají také na domácí utkání v Brně. Klub posílí pořadatelskou službu, aby předešel případným konfliktům mezi fanoušky.
„Je to zbytečné. Jde o sport, ne o to, aby si někdo řešil historické problémy,“ dodal manažer s tím, že klub nechce podcenit ani možnost, že by konflikt mohl vyvolat fanatický jednotlivec.
Srbský trenér Ivan Blagojevič se snaží situaci držet stranou od sportovní přípravy. „Nejsem politik. Jsem volejbalový trenér a soustředím se na zápas. Pokud se budeme chovat normálně a nebudeme provokovat gesty, všechno bude v pořádku,“ uvedl. Připomněl také, že v Kosovu žije řada Srbů.
Brňané nejprve přivítají KV Ferizaj 10. listopadu v hale na Kounicově ulici, odveta je čeká 17. listopadu na půdě kosovského soupeře. Evropský pohár si zahrají druhým rokem za sebou. Loni přešli přes kyperskou Omonii, ve druhém kole už nestačili na švýcarský Näfels.
„Bylo by mi líto, kdybych si evropský pohár nezahrál. Každý zápas chci vyhrát a nebudeme přemýšlet, jestli nám soutěž komplikuje extraligu. Dáme do toho všechno,“ řekl kapitán Daniel Římal.
Muži chtějí minimálně zopakovat páté místo
V domácí soutěži by Brňané rádi navázali na loňské páté místo, ideálně se však posunuli ještě výš. „Doufám, že minimálně zopakujeme loňský výsledek. Samozřejmě bych rád bojoval o medaile, ale bude to těžké. O čtyři první příčky se uchází silné týmy,“ nastínil Římal.
Úvod extraligy jim nevyšel podle představ. V Českých Budějovicích prohráli 0:3, trenér Blagojevič však z porážky nedělá drama. Za zásadní problém označil 23 chyb na podání, které podle něj tým připravily o šanci na lepší výsledek. Zároveň ocenil, že Brňané dokázali s favoritem držet krok a v některých herních činnostech byli lepší.
„Nemusíme mít obavy. Musíme se z toho zápasu poučit, věřit si a pokračovat. Teď se soustředím na čtvrteční utkání,“ řekl kouč před prvním domácím zápasem sezony proti Odoleně Vodě.
Výhodou Brna má být také stabilní jádro mužstva. Kapitán Římal vyzdvihl, že se spoluhráči už dobře znají a dokážou poznat, kdy někdo potřebuje pomoct. Tým podle něj těží z kombinace zkušených hráčů a mladé generace.
Šelmy chtějí obhájit oba domácí triumfy
Evropský Challenge Cup letos čeká také ženské Šelmy Brno. Ty do něj vstupují jako úřadující mistryně extraligy i vítězky Českého poháru. V prvním kole narazí na slovenskou Žilinu, první duel je na programu 28. října v Brně a odveta o týden později na Slovensku.
Klub se rozhodl nevyužít možnost startovat v Lize mistryň. Podle prezidenta klubu Gerži by účast v nejprestižnější evropské soutěži znamenala příliš velkou finanční i sportovní zátěž. „A při vší úctě k našim lídryním, potřebovali bychom dalších šest hráček, abychom byli v soutěži konkurenceschopní a náročný program zvládli,“ doplnil Gerža. Challenge Cup naopak považuje za vhodnou příležitost, jak se poměřit se zahraničními soupeři a zároveň zachovat současné fungování týmu založeném na prostoru pro zkušenější hráčky s mateřskými povinnostmi.
„Evropský pohár je pro nás zpestření. V české extralize už se týmy navzájem dobře znají a hrají tak trochu zpaměti. Zahraniční soupeř přináší něco jiného a nutí nás reagovat na nové situace,“ vysvětlil Gerža.
Ani obhajoba domácích trofejí nebude jednoduchá. Trenér Ondřej Marek upozornil, že tým měl po reprezentačním létě minimum času na společnou přípravu. Před začátkem sezony absolvoval pouze osm společných tréninků, výsledky úvodních zápasů proto zatím nebyly podle představ.
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„Naše cíle jsou ale pořád nejvyšší. Chceme obhájit nejvyšší příčky, ale víme, že to bude těžší, protože nás teď budou chtít všichni porazit. Musíme ještě přidat,“ uvedla kapitánka Šelem Ivona Marková.
Letošní sezona je pro oba brněnské týmy výjimečná i tím, že se evropských pohárů účastní současně. Pro klub je to příležitost k mezinárodní prezentaci, zároveň však významná finanční zátěž. Výjezdy, ubytování i organizace domácích zápasů stojí nemalé peníze, a tak jsou pro oba týmy důležité příspěvky města Brna a Jihomoravského kraje. „Bez těchto peněz by to bylo neufinancovatelné,“ připustil manažer Hrazdira.