To se však výrazně změní, jelikož na odchodu jsou opory – smečař Jiří Benda jde k mistrovským Lvům Praha, blokař Antonín Klimeš míří do italské Civitanovy, byť zřejmě bude nejprve hostovat v Karlovarsku, a univerzál Michal Kriško posílí Duklu Liberec. K tomu druhý nahrávač Martin Hilšer přijal nabídku ze Zlína.

„Zase tak moc se tým nezmění,“ namítl Provazník a připomněl, že před minulou sezonou jim odešli ze základní sestavy Marek Perry, Marek Mečiar, Allan Guimarães a Denys Danylov. „A dokázali jsme je nahradit,“ dodal.

Provazník upozornil, že princip projektu Beskydy zůstává pořád stejný: „Nejsme schopni penězi konkurovat těm nejsilnějším klubům, což znamená, že pracujeme s vlastními odchovanci. No a ti se hodně ukázali.“

Ostravský tým tak přišel o devatenáctiletého Klimeše, který nyní startuje s národním mužstvem v Evropské lize.

„Hráči se mají posouvat a Komárův (Klimešův) progres je tak obrovský, že bránit mu, aby odešel, by bylo na úkor jeho dalšího rozvoje,“ prohlásil Provazník. „Takže se dalo čekat, že ho neudržíme.“

Ale že si ho vyhlédnou rovnou trenéři Lube Civitanova, klubu, který je sedminásobným italským mistrem a který dvakrát vyhrál Ligu mistrů...

„To je skvělá věc,“ usmál se Michal Provazník. „A těší nás, když si takový klub vybere hráče, kterého jsme vychovali. To, že odchází v tak mladém věku, má nějaký důvod, překročil stín tady toho českého rybníčku. Do takového klubu se dostanete buď v letech, kdy patříte k nejlepším na světě a už jste něco dokázali, anebo tam jdete mladí, protože ve vás vidí obrovský potenciál. A to je případ Komára.“

Rovněž Benda už má reprezentační zkušenosti. O jeho odchodu se hovořilo delší dobu.

„Už loni to vypadalo, že odejde, ale tím, že jsme vyhráli Český pohár a hráli v Evropě, tak ještě zůstal,“ připomněl Provazník. „I v jeho případě je to posun a ocenění pro nás.“

Kriško přišel do Beskyd během sezony, aby do hodně mladého celku přinesl zkušenosti.

„Odvedl svou práci, ale na závěr kariéry si chtěl ještě více zahrát, což jsme mu nemohli garantovat, protože chceme dávat prostor mladíkům, a tak přijal nabídku Liberce,“ řekl Provazník. „Ale ví, že má u nás dveře otevřené.“

Provazníka těší, že zůstává nahrávač Tomáš Mišek, o něhož byl také zájem. „K němu máme další dva mladé nahrávače. Potřebujeme ale posílit na bloku a sháníme jednoho hráče do útoku, smečaře, nebo účko,“ uvedl Michal Provazník.