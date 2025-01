Benátky nestačily na Beskydy, prodloužily černou sérii a přišly o Staňka

Beskydy, jedenácté v tabulce, začaly náporem. Vyhrály první sadu 25:14, druhou 25:20. Pak se ale podařilo Benátkám srovnat. „Nejdříve jsme byli na koni my, pak oni, naštěstí jsme se v tiebreaku vzpamatovali a dokázali to dohrát. Začali jsme fantasticky, ale pak zbytečně spěcháme a nevěříme tomu, co děláme a chceme být ještě lepší. Zacyklíme se ale do zbytečných chyb,“ hodnotil zápas 18. kola domácí trenér Michal Provazník v rozhovoru pro Českou televizi.

Dvaceti body pomohl Beskydům k výhře smečař Jiří Benda, v týmu hostů měli o jeden více Markové Šulc a Perry. Domácí si k výhře pomohli i 19 bodovými bloky.

ČEZ extraliga volejbalistů - 18. kolo: Beskydy - Benátky nad Jizerou 3:2 (14, 20, -21, -14, 13) Nejvíce bodů: Benda 20, Koloušek 17, M. Kriško 13 - Perry a Šulc po 21, Staněk 10

Tabulka: