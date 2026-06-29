Klimeš strávil na západě Čech rok. Přišel z Beskyd po průlomové sezoně, kdy se dostal do seniorské reprezentace a pomohl jí ke čtvrtému místu na loňském mistrovství světa. S Karlovarskem letos získal extraligový titul.
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Civitanova ho na webu označila za hvězdného hráče. „Rodák z Břeclavi, který měří 208 cm, je jedním z největších evropských talentů na této pozici (blokaře). Klimeš má vše potřebné k tomu, aby byl výraznou posilou hned ve svém prvním roce,“ napsal klub, který má sedm italských titulů a dvakrát ovládl Ligu mistrů.
„Jsem nadšený, že jsem součástí tak úspěšného klubu, jako je Lube. Nemůžu se dočkat, až tohle dobrodružství začne a naplno si užiju novou zkušenost,“ řekl Klimeš, kterého v tomto týdnu čeká s reprezentací do 22 let evropský šampionát v Portugalsku.