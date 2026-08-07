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Nechci zastavovat! Klimeš už v Česku vyhrál vše, pro další úspěchy míří do Itálie

Jiří Seidl
  9:00
Volejbalový reprezentant Antonín Klimeš během mistrovství světa na Filipínách....

Volejbalový reprezentant Antonín Klimeš během mistrovství světa na Filipínách. (září 2025) | foto: archiv M. Klimeše

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Už předtím, než loni odcházel z ostravského týmu Black Volley Beskydy do Karlovarska, byl v hledáčku skautů věhlasného italského klubu Cucine Lube Civitanova. A nyní blokař Antonín Klimeš opravdu míří do Itálie. Civitanovu posílí coby český šampion s Karlovarskem a mistr Evropy do 22 let. A rovněž jako český reprezentant, jenž se chystá na evropský šampionát, který bude od 9. září v Itálii, Bulharsku, Rumunsku a Finsku.

„Je příjemné slyšet, co už se povedlo, ale beru to spíš jako motivaci. Nechci takovou sérii zastavovat. Věřím, že můžu přidat další úspěchy,“ říká Antonín Klimeš v rozhovoru pro web Českého volejbalového svazu.

Klimešův otec upozornil, že pokud jde o Česko, tak jeho syn už má kompletní sbírku mistrovských titulů – se Znojmem v mladších žácích, s Lokomotivou Břeclav ve starších, s Blue Volley Ostrava v kadetech, s Black Volley Beskydy v juniorech a s Karlovarskem v mužích.

„A navrch vyhrál s Black Volley Beskydy Český pohár mužů,“ dodává Klimeš starší.

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„Vím, že táta je na mě pyšný, a moc si toho vážím. Zároveň jsem mu říkal, že doufám, že to tímhle nekončí, že ta největší vítězství jsou teprve před námi,“ usmívá se blokař, který má přezdívku Komár odvozenou od toho, že je samá ruka, samá noha, jak se říká...

Ale jak upozornil, zdědil ji po otci. „Máme podobný typ postavy, takže se to ke mně časem přeneslo. Kluci v týmu ji rychle převzali a dneska mi tak říká snad každý.“

Nejprve mistrovství Evropy

Momentálně se s národním týmem připravuje v Jablonci nad Nisou na zářijové mistrovství Evropy.

„V této fázi přípravy je to hlavně o fyzické stránce, takže dostáváme pořádně zabrat. Všichni odvádějí maximum,“ pochvaluje si Klimeš.

V základní skupině šampionátu v Modeně čekají na reprezentanty Řekové, Švédové, Slováci, Italové a Slovinci. Dál postoupí první čtyři celky.

„Určitě chceme být mezi těmi čtyřmi a předvést co nejlepší výkony. Chceme navázat na minulou sezonu,“ připomíná Klimeš čtvrté místo z mistrovství světa.

Rodiče volejbalového reprezentanta Antonína Klimeše (vpravo) během mistrovství světa na Filipínách. (září 2025)

„Víme, že nás čekají kvalitní soupeři, ale pokud budeme hrát naši hru a držet spolu jako tým, můžeme se poprat o dobrý výsledek.“ Blokař vnímá, že po loňském úspěchu je národní tým pod větším tlakem.

„Samozřejmě očekávání jsou od nás větší, ale snažíme se to nevnímat jako tlak. Víme, že konkurence v Evropě je obrovská a náš tým se trochu obměnil, takže je to nová výzva. Pro nás je to spíš motivace než něco, co by nás svazovalo.“

V letošní Evropské lize reprezentanti ale nepostoupili mezi nejlepší čtyři týmy. „Evropská liga nám ukázala, že každý set může rozhodovat, takže není prostor polevit. Byla to pro nás dobrá zkušenost, ze které jsme si odnesli hlavně větší koncentraci a důraz na každý detail,“ míní Klimeš, který pochází z Hustopečí a do velkého volejbalu se odrazil z Beskyd.

Na Civitanovu se nějak speciálně nepřipravuji

Po šampionátu vyrazí do jedné z nejkvalitnějších ligových soutěží světa.

„Nějak speciálně se ale na to nepřipravuji,“ podotýká. „Teď máme hlavní přípravu s reprezentací a zároveň mám pořád dost herního vytížení, takže se snažím hlavně dobře trénovat a být připravený po všech stránkách. Myslím, že nejlepší příprava je právě ta zápasová a zkušenosti, které teď sbírám. Po šampionátu se už budu soustředit na nový klub a na to, abych se co nejrychleji adaptoval na nové prostředí.“

Po takovém úspěchu nabídky jsou, přiznává zlatý blokař. Sní o italské lize

V Civitanově ho čekají italští reprezentanti – smečař Mattia Bottolo, blokař Giovanni Gargulio a libero Fabio Balaso, opory bulharského národního týmu, bratři Simeon a Aleksandar Nikolovovi, z nichž jeden nahrává a druhý smečuje, a kanadský reprezentační blokař Jackson Howe.

„Dostat se do sestavy bude pořádná dřina i proto, že Civitanova má vždy nejvyšší ambice a v týmu je obrovská konkurence,“ uvědomuje si Klimeš. „Právě do takového prostředí ale chci jít. Chci o svoje místo bojovat, protože mě to může posunout dál. Věřím, že na to mám, a udělám maximum, abych si vybojoval pozici v základní sestavě.“

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