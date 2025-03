82 bodů ve 26 zápasech. Rekord byl blízko, ví nejproduktivnější hráč superligy Wiener

Hned v úvodu letošní sezony nejvyšší soutěže se usídlil na čele tabulky produktivity, nikoho už pak před sebe v nabité konkurenci špičkových reprezentačních útočníků z předních domácích týmů senzačně nepustil a své konto neustále navyšoval.

Mladý útočník florbalistů FBC Liberec Vojtěch Wiener se nakonec vyšplhal až na úctyhodnou metu 82 kanadských bodů (34 gólů + 48 asistencí) ve 26 zápasech, což je druhým největším počtem bodů po základní části v historii superligy. Pokud jde o asistence, jejich počet je hodně ceněný i z toho důvodu, že ve florbalu se při gólu počítá jen jedna, ne dvě jako v hokeji.

„Prvenství v kanadském bodování v tak silné konkurenci je pro mě opravdu hodně cenné a vážím si toho. I proto, že jsem s 82 body druhým nejlepším hráčem v historii superligy. První je Jiří Curney, který měl v jedné sezoně 87 bodů. Myslel jsem na to a do posledního kola jsem se snažil ho předhonit, ale nevyšlo to. Myslím, že tato hranice historického rekordu se bude těžko překonávat, škoda, byl jsem docela blízko,“ řekl talentovaný Wiener, student VŠE v Praze, který 30. března oslaví teprve 22. narozeniny.

Své ofenzivní schopnosti předvedl i v minulé sezoně, kdy nasbíral velmi solidních 57 bodů (26 + 31). Je proto otázkou, jestli po něm díky letošnímu exkluzivnímu ročníku nesáhne některý z elitních českých klubů...

Dosáhl jste průměru 3,15 bodu na zápas, jak toto číslo vnímáte a díky čemu se vám to podle vás povedlo?

No, je to super číslo... Vždycky jsem míval hodně šancí, i v minulé sezoně, ale nedával jsem zdaleka všechny, a o to u mě jde. A teď jsem se najednou už v úplném začátku rozjel, povedlo se mi skoro všechno a vlítnul jsem do toho s tím, že jsem měl po pěti šesti zápasech průměr zhruba 4,5 bodu. Pak se to na chvilku zbrzdilo, ale zase jsem se nastartoval.

Hlídal jste si po každém kole pořadí a jak si vedou vaši konkurenti?

Hlavní jsou vždy body pro tým, ale přiznám, že jsem tohle sledoval. A ke konci ještě víc, když už to vypadalo, že bych mohl vyhrát.

Při vítězství 12:7 nad Bohemians jste se například blýskl i málo vídaným ziskem devíti bodů díky čtyřem gólům a pěti nahrávkám v jednom utkání. Jak se to stalo?

Tak to byl celkově šílený zápas. Hráli jsme už od deseti hodin dopoledne v Lounech, protože to byl propagační školní zápas. Vyjížděli jsme z Liberce asi v šest, takže jsem pak měl rozhodně víc nahraných bodů než naspaných hodin. Toho zápasu jsem se bál, ale nakonec mi vyšel krásně.

Vytvořil jste skvělou dvojici s Jakubem Faksou, který dosáhl na výtečných 63 bodů a v pořadí kanadského bodování superligy byl čtvrtý. Jak byste popsal vaši spolupráci?

Hrajeme spolu už druhým rokem, myslím, že naše florbalové stránky se výborně doplňují a navíc jsme dostávali v zápasech hodně prostoru. On je spíš střelec, já primárně nahrávač a hlavní je, že si rozumíme i lidsky mimo hřiště. Kuba je navíc neskutečně fyzicky nabušený, i díky tomu jsme se do šancí dostávali v každém zápase. Šlo jen o to, jestli je budeme proměňovat, a to se nám opravdu dařilo, i když si na nás obránci dávali větší pozor. Ale rychlé protiútoky, na kterých naši hru stavíme, se dají někdy těžko bránit.

Klíčové bylo i to, že jste zvládl bez zranění, stejně jako vloni, všech 26 zápasů, je to tak?

Samozřejmě, naštěstí se mi zranění vyhýbají, ale může to být i tím, že se pokouším jim předcházet. Hodně dbám na regeneraci, rehabilitaci, fyzio, prostě se snažím o sebe pečovat, baví mě to a zatím se mi to vyplácí.

Celou sezonu jste vedl kanadské bodování, ale žádnou pozvánku do reprezentačního áčka jste nedostal, mrzí vás to?

Ani ne. Bylo mistrovství světa a trenéři měli ustálený kádr, který se připravuje dlouhodobě pospolu a moc se do něj nesahá. Teď ale hraju v české U23, což je nový projekt, ale v této kategorii se hrají jen přáteláky. Každopádně být v národním A-týmu je mým snem a věřím, že se toho jednou dočkám.

Liberec v této sezoně překonal klubový bodový rekord a díky konečnému 6. místu poprvé ve své dlouhé historii prošel přímo do čtvrtfinále play off. Co rozhodlo o tomto úspěchu?

Před sezonou jsme udělali docela velkou obměnu kádru a odešli někteří klíčoví hráči, kteří se podíleli na tom, že jsme už v té minulé historický týmový bodový rekord překonali. Proto jsem si na začátku nepomyslel, že by letošní sezona mohla být až tak úspěšná. Ale všechno se nějak sešlo, byl to fakt výjimečný ročník individuálně i týmově a dokázali jsme tu minulou ještě překonat, i když máme velice mladé mužstvo. Důležité bylo také to, že trenéři Kološ a Klucho jsou u mužstva už druhým rokem a vtiskli nám úplně nový systém, který na soupeře platil. Do sezony jsme vlétli opravdu velmi dobře, dokázali jsme konečně porážet i ty nejsilnější týmy a pravidelně vítězit nad mužstvy, která byla v tabulce pod námi. Vytvořili jsme si tak bodový polštář, který nám zajistil to šesté místo.

Na rozdíl od jiných kolektivních sportů si ve florbalu nejlepší týmy po základní části soupeře do play off vybírají. Jak se vám zamlouvá tento specifický systém?

Pokud jde o mě, tak se mi to nelíbí. V základní části se hraje o co nejlepší umístění a mělo by tak být dané, na koho narazíte. Samozřejmě chápu, že ty první týmy by měly mít nějakou výhodu, ale asi by stačilo jako v jiných sportech, že začínají dvakrát doma, kde by hrály i případný rozhodující zápas.