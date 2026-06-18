„Doufám, že v Ostravě bude skvělá atmosféra a že budeme mířit na ty nejvyšší příčky,“ řekl Mokry, který pochází z Karviné a pro něhož je hokejbal především koníček. „Ale moc si ho užívám. Vždycky jsme měl v létě rád kolektiv, který se pohyboval kolem hokejbalu. Potkal jsem tam hodně kamarádů, i ty, s kterými jsem vyrůstal.“
Chytáte za Mladou Boleslav. Nevadí trenérům, že se věnujete hokejbalu?
Vždycky, i v klubech před tím (Olomouc, Frýdek-Místek, Přerov – pozn. red.), jsem se ptal, jestli mohu hrát hokejbal. I teď v Mladé Boleslavi jsem se hodně dopředu zajímal, jestli by mě pustili, kdybych se náhodou dostal do nominace na mistrovství světa. Říkali, že jo, ale hlavně, ať se nezraním.
V Mladé Boleslavi ale máte za sebou hodně nevydařenou sezonu, že?
Ta sezona od nás nebyla dobrá (předposlední, 13. místo – pozn. red.), ale doufám, že jsme nějak posílili a v příštím ročníku ligy budeme mnohem lepší. Také doufám, že dostanu větší prostor v bráně. Hlavně se nesmím zranit hned první měsíc, kdy bylo nejvíc zápasů. Snad Furchiňa (brankáře Furcha) přechytám.
Dominik Furch patří mezi elitní brankáře extraligy. Jak funguje vaše spolupráce?
S Furchiňem jsme si sedl skvěle, je to výborný chlap. Máme hodně dobrý vztah. Jak jsem ho viděl poprvé, připadal jsme si jako nějaký junior. Žeru ho na každém tréninku, vůbec nedostává góly. Každý jeho pohyb, zákrok, hltám, je to pro mě takový učitel.
Reprezentačním koučem hokejbalistů je váš trenér brankářů z Mladé Boleslavi Filip Šindelář. Je to pro vás výhoda?
To nevím, ale s Šindym pracuji celý rok, takže máme dobrý vztah a hodně jsme toho už pořešili.
Pojďme k šampionátu. Jak těžké bude sesadit Kanaďany ze světového trůnu?
Byl jsem na minulém mistrovství (v roce 2024 ve švýcarském Vispu – pozn. red.) a bylo to složité, skončili jsme za nimi druzí. Doufám však, že zlato konečně urveme. Celá skupina je těžká, což je ale dobře, protože nás připraví na play off.
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Hokejbalisté podlehli ve světovém finále Kanadě, rozhodlo druhé prodloužení
Ve skupině máte Finy, Kanadu, Švýcary, Slováky a Američany. Do čtvrtfinále postoupíte všichni, přičemž vás doplní nejlepší dva celky z výkonnostně slabší skupiny B. Kdo jsou vedle Kanaďanů nejtěžší protivníci?
Snadný soupeř nebude žádný, protože všechno to jsou top týmy. V podstatě se dá říct, že kvalita hokejbalových mužstev kopíruje tu hokejovou.
V čem je pro vás jako gólmana hokejbal jiný oproti hokeji?
Asi nejnáročnější je zvyknou si na ten balonek, který ve vzduchu plave. Nejtěžší jsou pro mě střely od červené čáry.
Jsou rány stejně bolestivé, jako když dostanete pukem?
Občas, když to někomu sedne, ale puk je guma, takže je o dost tvrdší, než gelové míčky v hokejbalu. Přijde mi, že rány jimi tolik nebolí.
Takže s tenisákem jako kluci na plácku nehrajete?
Ne, ne, naštěstí. S ním, by ty rány byly možná ještě horší (usmál se).