Mareš začal s házenou ve Vsetíně. Po přestěhování do Prahy začal rodák z Považské Bystrice hrát za pražskou Slavii, odkud zamířil do Sparty, za kterou nastupoval během vysokoškolského studia do roku 1959. Poté nastoupil na vojnu a v Dukle Praha působil až do konce hráčské kariéry v roce 1971.

Za reprezentaci odehrál přes 100 zápasů a stal se v té době rekordmanem. Stříbrné medaile získal na MS v letech 1958 a 1961, bronz v roce 1964.

Po skončení aktivní kariéry trénoval v letech 1977 až 1982 v Kuvajtu. V letech 1986 až 1989 vedl československé reprezentanty, s kterými vybojoval šesté místo na olympijských hrách v Soulu. Lépe skončili házenkáři jen v roce 1972 v Mnichově, kde získali stříbro.

Od roku 1989 do roku 1994 trénoval Mareš reprezentační výběry USA mužů i žen. V letech 1997 až 2001 působil u týmu českých žen a později vedl i slovenské házenkářky.