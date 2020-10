Tuhle trať nemám rád, svěřuje se nejlepší z českých vodáků po Tacenu

Sport v zemi kvůli koronaviru téměř úplně stojí, Světový pohár na divoké vodě se ale naopak paradoxně právě rozjíždí. O řadu měsíců později oproti původnímu plánu a v naprosto zkráceném provedení. Jen se dvěma zastávkami a také bez řady hvězd, včetně šampiona Jiřího Prskavce.

Takže vlastně velká šance pro ostatní, včetně Vojtěcha Hegera, jemuž se podařilo vybojovat pátou příčku.

„Moje jízda byla průměrná. Byly tam nějaké chyby, byl tam šťouch, ale na to, že je to zrovna Tacen, tak jsem rád, že se mi to tady povedlo,“ popisoval v neděli závodník Dukly Brandýs nad Labem své pozávodní pocity.

„Tenhle slovinský slalom nepatří mezi moje oblíbené tratě, ta voda se tady hodně mění. I proto je páté místo skvělé,“ pochvaloval si juniorský mistr Evropy z roku 2017.

Závod kanoistů ovládl domácí Luka Božič, za nímž Heger zaostal o 7,45 sekundy, od bronzového Francouze Julese Bernardeta ho dělilo přes pět sekund. O lepší čas Čecha připravil dotek na jedenácté brance, po němž následovala dvouvteřinová penalizace.

Už loni o sobě dal v seniorské kategorii pořádně vědět. Na mistrovství světa ve španělském La Seu d’Urgell vybojoval pro Česko účastnické místo na olympiádě v Tokiu. Ale jelikož místenka není na jméno, podívá se nakonec na hry konkurent Lukáš Rohan.

„V Česku je takových osm lidí, kteří se o to místo mohli ucházet. Nominační závody byly extrémně nervózní a Lukáš nakonec na mistrovství Evropy potvrdil místo pro sebe,“ uvedl Vojtěch Heger.

I on si ale udělal radost. Na začátku října si pro velký úspěch dojel do polského Krakova. V kategorii do 23 let se tam stal čerstvým evropským šampionem.

„Startoval jsem tam sice z posledního místa, což nemám moc rád, ale udržel jsem to. V jízdě byly malé chybky, ale stačilo to na zlato, takže jsem měl hroznou radost. Poslední titul jsem měl tři roky zpátky na mistrovství Evropy juniorů a teď znova, takže je to super. Užil jsem si to,“ vyznal se mladík z Hradce Králové, který do Dukly Brandýs nad Labem přestoupil v roce 2016.

Co teď po návratu ze Slovinska, když je Česko silně ochromené covidem? „Odpočinek mít nebudu, ještě mě čeká další Světový pohár ve Francii. Až potom bude před zahájením přípravy na novou sezonu následovat nějaké třítýdenní volno,“ plánuje Vojtěch Heger.