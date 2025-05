Hned úvodní závod mistrovství Evropy patřil českým barvám. Kajakářky Lucie Nesnídalová, Antonie Galušková a Gabriela Satková po přehodnocení dvousekundové penalizace ze druhé branky měly čistou jízdu a vyhrály o 1,64 sekundy před Španělkami. Vylepšily loňskou bronzovou příčku. Evropské zlato Česko v hlídce kajakářek získalo naposledy před pěti lety v Praze, kde u toho byla i Galušková.

„To, že jsme tady s holkama dopádlovaly pro zlato, to je jen třešnička na dortu,“ poznamenala Galušková, která se už v tréninku cítila dobře na trati, kde loni pod pěti kruhy obsadila až 21. místo.

Gabriela Satková pak vyměnila kajak za kánoi a také s reprezentačními kolegyněmi v kategorii C1 triumfovala. „Je to super, lepší už to být nemohlo. Jsem strašně ráda, že se mi to povedlo v obou hlídkách, že holky nemůžou být naštvané, že bych se třeba v jedné hlídce snažila víc,“ řekla loňská vicemistryně Evropy.

Společně se sestrou Martinou navázala na loňský triumf. Tentokrát jim k výhře o více než dvě sekundy před Francií pomohla Adriana Morenová, která debut na vrcholné akci proměnila ve zlato. „Je to velký. Můj první závod v dospělé reprezentaci. Byla jsem strašně nervózní, ale s holkama jsme to zvládly. Jsem za to strašně vděčná, snad mě to nakopne do dalších závodů,“ uvedla. Nadchla ji atmosféra, kterou v areálu vytvořili francouzští školáci.

Daleko k obhajobě titulu měli kajakáři. K Jiřímu Prskavcovi a Jakubu Krejčímu se tentokrát přidal Jan Bárta a společně se čtyřmi trestnými sekundami obsadili osmou příčku. Na vítězné Němce ztratili více než pět sekund.

Osmá příčka patřila i obměněnému týmu kanoistů, Prskavce doplnil Vojtěch Heger a Adam Král. Připsali si rovněž čtyři trestné sekundy a zaostali téměř o sedm a půl sekundy za vítěznými Brity. „Myslím, že v obou případech jsme měli na medaili. Trať je dneska poměrně lehká a dva šťouchy je strašně moc v takhle nabitém startovním poli. Ty hlídky jsou úplně jiné, nejsme sjetí a máme na čem pracovat směrem k mistrovství světa,“ řekl Prskavec.

ME bude pokračovat v pátek kvalifikacemi všech individuálních závodů v klasickém vodním slalomu.