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Přindiš je opět světovým šampionem! V Americe mistrně zvládl kayakcross

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  23:46aktualizováno  26. července 0:14

Vít Přindiš během časovky kayakcrossu na MS v Oklahoma City. | foto: Kanoe.cz

Slalomář Vít Přindiš vyhrál mistrovství světa v kayakcrossu. Rozhodl vydařeným manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitriho Marxe. Po zlatu na kajaku z Augsburgu 2022 vybojoval sedmatřicetiletý český reprezentant druhý světový titul v kariéře. Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her Oklahoma City získal pro Česko sedmou medaili, třetí zlato.

Všech pět českých reprezentantů, kteří se kvalifikovali do vyřazovacích jízd, se dostalo minimálně do čtvrtfinále. Olga Samková po druhém místě v malém finále obsadila celkově šesté místo. Stříbrní medailisté z časovky Jakub Krejčí a Kateřina Beková byli jedenáctí, Matyáš Novák třináctý.

Evropský šampion v kayakcrossu z roku 2021 Přindiš se v této sezoně vrátil do reprezentace po roční pauze, loni se v žádné kategorii nekvalifikoval. V kontaktní disciplíně na MS navázal na povedené vystoupení ze Světového poháru v Troji, kde dojel za reprezentačním kolegou Krejčím druhý.

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Tentokrát na rozdíl od Krejčího zvládl bez větších problémů nástrahy všech vyřazovacích jízd, v semifinále vyřadil mimo jiné největšího favorita kayakcrossu Josepha Clarkea. „Joea jsem si vychutnal na první protivodě. Někdo to musel udělat, už má čtyři tituly za sebou,“ usmíval se Přindiš v rozhovoru pro Českou televizi.

Prozradil, že mu v cíli semifinále jeho britský rival symbolicky předával korunu. A Přindiš to ve finále potvrdil. Na první protivodné brance se probojoval na druhé místo a v závěrečné protivodě těsně před cílem se dostal před Marxe do čela. Cílem projel s rukama nad hlavou. „Je to nádherný závěr po tom nevydařeném slalomu,“ uvedl Přindiš, jenž mezi kajakáři obsadil v semifinále 22. místo a nepostoupil.

Nové disciplíně zkušený kajakář přišel na chuť. „Tenhle vyřazovací kayakcross je strašně cenné vyhrát. Děje se toho strašně moc, je to zábavné, člověk je strašně v zápřahu,“ pochvaloval si. Titulem si vybojoval dobrou výchozí pozici pro kvalifikaci na OH 2028. Slalomář, který pod pěti kruhy ještě nezávodil, se právě na kayakcross plánuje v příští rok zaměřit jako na svou hlavní disciplínu.

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Krejčí po stříbru v časovce a titulu na kajaku třetí medaili na tomto MS nezískal, vypadl ve čtvrtfinále. Smolně se vyřadil ze hry o medaile obhájce bronzu Novák, který své čtvrtfinále vyhrál, ale pak byl diskvalifikovaný za špatný startovní manévr.

Za Přindišem a Marxem získal bronz Brit Sam Leaver. Finále žen ovládla Švýcarka Alena Marxová před olympijskou šampionkou Noemi Foxovou z Austrálie, třetí byla Miren Lazkanová ze Španělska.

Mistrovství světa ve vodním slalomu

Oklahoma City (USA)

Kayakcross:
Muži: 1. Přindiš (ČR), 2. Marx (Švýc.), 3. Leaver (Brit.), ...11. Krejčí, 13. Novák (oba ČR)
Ženy: 1. Marxová (Švýc.), 2. N. Foxová (Austr.), 3. Lazkanová (Šp.), ...6. Samková, 11. Beková (obě ČR)

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