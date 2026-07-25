Přindiš je opět světovým šampionem! V Americe mistrně zvládl kayakcross

Všech pět českých reprezentantů, kteří se kvalifikovali do vyřazovacích jízd, se dostalo minimálně do čtvrtfinále. Olga Samková po druhém místě v malém finále obsadila celkově šesté místo. Stříbrní medailisté z časovky Jakub Krejčí a Kateřina Beková byli jedenáctí, Matyáš Novák třináctý.
Evropský šampion v kayakcrossu z roku 2021 Přindiš se v této sezoně vrátil do reprezentace po roční pauze, loni se v žádné kategorii nekvalifikoval. V kontaktní disciplíně na MS navázal na povedené vystoupení ze Světového poháru v Troji, kde dojel za reprezentačním kolegou Krejčím druhý.
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Tentokrát na rozdíl od Krejčího zvládl bez větších problémů nástrahy všech vyřazovacích jízd, v semifinále vyřadil mimo jiné největšího favorita kayakcrossu Josepha Clarkea. „Joea jsem si vychutnal na první protivodě. Někdo to musel udělat, už má čtyři tituly za sebou,“ usmíval se Přindiš v rozhovoru pro Českou televizi.
Prozradil, že mu v cíli semifinále jeho britský rival symbolicky předával korunu. A Přindiš to ve finále potvrdil. Na první protivodné brance se probojoval na druhé místo a v závěrečné protivodě těsně před cílem se dostal před Marxe do čela. Cílem projel s rukama nad hlavou. „Je to nádherný závěr po tom nevydařeném slalomu,“ uvedl Přindiš, jenž mezi kajakáři obsadil v semifinále 22. místo a nepostoupil.
Nové disciplíně zkušený kajakář přišel na chuť. „Tenhle vyřazovací kayakcross je strašně cenné vyhrát. Děje se toho strašně moc, je to zábavné, člověk je strašně v zápřahu,“ pochvaloval si. Titulem si vybojoval dobrou výchozí pozici pro kvalifikaci na OH 2028. Slalomář, který pod pěti kruhy ještě nezávodil, se právě na kayakcross plánuje v příští rok zaměřit jako na svou hlavní disciplínu.
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Krejčí po stříbru v časovce a titulu na kajaku třetí medaili na tomto MS nezískal, vypadl ve čtvrtfinále. Smolně se vyřadil ze hry o medaile obhájce bronzu Novák, který své čtvrtfinále vyhrál, ale pak byl diskvalifikovaný za špatný startovní manévr.
Za Přindišem a Marxem získal bronz Brit Sam Leaver. Finále žen ovládla Švýcarka Alena Marxová před olympijskou šampionkou Noemi Foxovou z Austrálie, třetí byla Miren Lazkanová ze Španělska.
Mistrovství světa ve vodním slalomu
Oklahoma City (USA)
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