Satková ztratila vedení ve Světovém poháru, ve Francii byla šestá

Ve finále chyběla úřadující mistryně světa Tereza Kneblová, jež stejně jako ve čtvrtek kajakářský světový šampion Jakub Krejčí neuspěla v kvalifikaci. Na náročné trati jí nestačila ani čistá jízda, do nejlepší dvanáctky nepostoupila ani Tereza Michalová.
Satková postoupila do finále z druhého místa, ale v jízdě o medaile jí nevyšly ideálně dvě protivodné branky a potom ještě přidala dotek tyče. Od bronzové Marty Bertoncelliové z Itálie ji dělily více než tři sekundy a na třetí letošní medailové umístění po stříbru z Prahy a bronzu z Augsburgu nedosáhla. Paňková vyhrála podruhé v kariéře, vloni ovládla závod kanoistek v Praze. Ve finále žádná z kanoistek nezajela čistou jízdu.
Začalo finále kanoistů, do kterého postoupil třetím časem Václav Chaloupka, mistr světa z roku 2021. V kvalifikaci vypadli bronzový medailista z červencového mistrovství světa Lukáš Kratochvíl a olympionik Lukáš Rohan.