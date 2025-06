Kneblová ovládla v Troji kajak kros, Rudorfera porazil jen olympijský vítěz

Českou sbírku z víkendových bojů na Vltavě završil stříbrem Martin Rudorfer, který získal první pohárovou medaili. V dopolední neolympijské „časovce“ skončili druhý Jakub Krejčí a třetí Olga Samková.

Kneblová měla ve Světovém poháru dosud na kontě dvě stříbra. Vloni už se sice právě v pražském závodě radovala z vítězství, ale kvůli chybnému projetí branky ji rozhodčí tehdy nakonec zařadili na čtvrté místo.

Dnes měla štěstí ve čtvrtfinále, kdy projela cílem na nepostupové třetí pozici, ale chyby soupeřek ji vynesly na druhé místo. Semifinále pak vyhrála a ve finále byla suverénní.

Tereza Kneblová na trati kajak krosu na Světovém poháru v Troji.

Na trati si vypracovala jasné vedení, cílovou rovinkou projela jednoznačně na prvním místě. Druhý medailový výsledek v sezoně po stříbru v Seu d’Urgell ji vynesl do čela průběžné klasifikace kajak krosu.

„Jsem strašně ráda, že se mi to povedlo právě v Troji. Celé to finále bylo úplně šílené, každá jízda. Už je to závod od závodu těžší a těžší, holky se posouvají furt dopředu. Jsem ráda, že se ten kros takhle posouvá, a jsem ráda, že jsem toho mohla být součástí. A ještě ke všemu to zvládnout dojet jako první. Úplně neskutečné,“ chrlila ze sebe Kneblová.

Její úspěch inspiroval Rudorfera, s nímž začínala v Olomouci. „Známe se už dlouho. Měl jsem za ni hroznou radost, tak mě to popohnalo do mé jízdy. Začínali jsme spolu na vodě a vydrželi jsme spolu až do Prahy do této úrovně. Máme radost za toho druhého,“ řekl Rudorfer po životním úspěchu ve Světovém poháru.

Martin Rudorfer na trati kajak krosu na Světovém poháru v Troji.

Cesta pavoukem ke stříbru pro něj byla náročná. „Závodil jsem tu s celou světovou špičkou, ale čeští fanoušci hodně podpořili. Každou jízdu dole, když už jsem myslel, že jsem vyždímaný na maximum, tak jsem zabral díky nim a vyždímal ze sebe vše,“ uvedl Rudorfer.

V závěrečné jízdě ho předčil jen úřadující olympijský vítěz Finn Butcher z Nového Zélandu. Třetí skončil španělský obhájce prvenství z loňského závodu Manuel Ochoa. Rudorfer je druhým českým medailistou v kayakcrossu v aktuální sezoně SP. V Pau se před dvěma týdny radoval rovněž ze stříbra Matyáš Novák.

V kvalifikaci, za niž se také udělují medaile, se na pódium prosadili dva Češi. Mistr Evropy v kajak krosu Krejčí to dokázal podruhé za sebou, po triumfu na posledním SP v Pau tentokrát získal stříbro, na nejrychlejšího Belgičana Gabriela De Costera ztratil 37 setin.

Vodní slalomářka Tereza Kneblová slaví triumf v kajak krosu na domácím Světovém poháru v Troji.

Bronzová medailistka z ME Samková projela samostatně trať kajak krosu stejně rychle jako Slovenka Soňa Stanovská. Obě ztratily 1,30 sekundy na vítěznou Australanku Jessicu Foxovou. Kolem medaile pro českou reprezentantku panovaly zmatky. V pořadí kvalifikace figurovala vzhledem k horšímu postavení ve světovém žebříčku na čtvrtém místě.

„V cíli mi řekli, že jsem čtvrtá, tak jsem byla hodně zklamaná. Ale potom mi všichni začali říkat, že jsem nakonec třetí. Takže jsem vůbec nevěděla, snažila jsem se moc neradovat, aby to nebolelo víc. Nakonec to klaplo, takže jsem moc šťastná,“ řekla novinářům s bronzovou medailí na krku.

Medaili si ještě po vyhlášení měnila se Stanovskou, která původně dostala cenný kov s loňským letopočtem. „Prý letošní už nebyla, dodají mi ji časem. Musím být spokojená s tím, co je,“ dodala Samková, kterou vedle vítězné Foxové předstihla ještě Prigentová.