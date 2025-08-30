První medaile mezi elitou, vodní slalomář Heger skončil na SP ve Slovinsku třetí

Vodní slalomář Vojtěch Heger skončil třetí mezi kanoisty v závodě Světového poháru v Tacenu a získal první medaili v elitním seriálu. Porazili ho jen olympijský vítěz Nicolas Gestin a další Francouz Yohann Senechault, který ovládl kvalifikaci.

Český kanoista Vojtěch Heger. | foto: Ivana Roháčková

Pětadvacetiletý Heger se poprvé v této sezoně dostal v klasickém závodě do finálové dvanáctky. Finálová jízda se mu povedla, nedotkl se žádné branky a dostal se o sekundu a půl do čela.

Pak následovalo dalších šest kanoistů. Jako první ho předstihl Gestin, jenž mu nadělil tři sekundy. Pak už se před Hegera dostal jen Senechault.

Český kanoista svém úspěchu nemohl uvěřit. „Je to šílený. Jsme tady v Tacenu, který nemám moc rád, nikdy se mi tady nedařilo. To, že tady budu mít první svěťákovou medaili, bych fakt nečekal. Ale ta jízda kvalifikační i finálová byla skvělá, sedlo mi to. Jsem rád, že jsem konečně ten milník pokořil a těším se, co přinesou další závody,“ řekl v nahrávce pro média.

Do finále Heger navzdory dvousekundové penalizaci v kvalifikaci postoupil jako jediný z českých kanoistů.

Adam Král na 17. pozici zaostal za postupovou dvanáctkou o necelé dvě sekundy, takže mohl litovat „šťouchu“. Jiří Prskavec stejně jako v pátečním finále na kajaku inkasoval padesátisekundovou penalizaci za chybné projetí branky a skončil v páté desítce pořadí.

Finále kanoistek bez české účasti vyhrála Elena Liliková, která porazila o 92 setin sekundy Viktoriji Usovou. Pouze tyto dvě finalistky jely čistě. Do čela průběžného pořadí Světového poháru se při absenci zdravotně indisponované australské hvězdy Jessiky Foxové dostala Španělka Miren Lazkanová, i když byla v kvalifikaci až osmnáctá a finále nejela.

Nejlepší z českých kanoistek v pořadí světového poháru Martina Satková se propadla ze čtvrtého místa na desáté. V kvalifikaci skončila až na 34. příčce, protože dostala padesátisekundovou penalizaci.

Nejblíže finálové účasti byla z českého týmu Tereza Kneblová, která jako jediná zajela čistou jízdu. Na 21. místě ale náhradnici za odpočívající Gabrielu Satkovou dělily od postupu více než tři sekundy. Hned za ní následovala s jedním dotykem Adriana Morenová.

V Tacenu se ještě v neděli uskuteční závody v kayakcrossu.

Závody SP ve vodním slalomu

Tacenu, Slovinsko

Muži:
C1: 1. Gestin 75,67 (0 tr. sekund), 2. Senechault (oba Fr.) -0,79 (0), 3. Heger -3,03 (0), ...v kvalifikaci 17. Král, 42. Prskavec (všichni ČR).
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Senechault 206, 2. Debliquy (Fr.) 179, 3. Gestin 172, ...12. Heger 114, 17. Prskavec 101, 20. Král 90.

Ženy:
C1: 1. Liliková (Něm.) 86,86 (0), 2. Usová (Ukr.) -0,92 (0), 3. Woodsová (Brit.) -1,33 (2), ...v kvalifikaci 21. Kneblová, 22. Morenová, 34. M. Satková (všechny ČR).
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Lazkanová (Šp.) 166, 2. J. Foxová (Austr.), 3. Paňková (SR) obě 147, ...10. M. Satková 122, 15. G. Satková (ČR) 101, 27. Kneblová 68, 28. Morenová 66.

První medaile mezi elitou, vodní slalomář Heger skončil na SP ve Slovinsku třetí

