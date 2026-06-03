Tento týden se drží v metropoli ve znamení mírného ochlazení s občasnými srážkami a podobně budou nejspíš vypadat i tři pohárové dny.
Déšť hrozí hlavně v pátek, předseda Českého svazu kanoistiky Stanislav Ježek však nabádá fanoušky, aby je možné zmoknutí od návštěvy závodů neodradilo. „Nebojte se předpovědi počasí, ve které se objeví pár kapek deště. Za letošek jsme si ještě nezvykli na to, že taky někdy prší. Ale my vodáci jsme za déšť rádi, protože je díky němu dost vody v řekách.“
Kdo se pojistí nepromokavými vrstvami, může se těšit na šest klání rozdělených do tří dnů, které absolvuje 245 závodníků, v čele s kompletní českou špičkou.
Zatímco první zastávku Světového poháru minulý víkend ve slovinském Tacenu třeba Jiří Prskavec s Vítem Přindišem vynechali, start před domácími fanoušky si ujít nenechají.
Ale i další týmy se teprve v Praze představí v té nejsilnější sestavě. Například Němci vyslali do Tacenu své béčko, brazilská reprezentace vypustila slovinské závody úplně.
A protože minimálně Prskavec plánuje vynechat i zastávku seriálu příští týden v německém Augsburgu, trojské závody budou až do červencového mistrovství světa podnikem s tou nejnabitější konkurencí v sezoně.
Pro Prskavce to pak bude před světovým šampionátem jediná příležitost změřit síly se soupeři.
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„Snad se potvrdí, že jde příprava správným směrem,“ doufá závodník, který už v Troji posbíral při Světovém poháru šest vítězství, a to jak na kajaku, tak na kanoi.
Letos se vešel do reprezentace jen mezi kajakáři, kde se sešel s dalším zkušeným členem týmu Vítem Přindišem. Ten se vrací do kajakářské sestavy po dvouleté pauze, v roce 2024 si vyjel nominaci jen v kayakcrossu a loni chyběl v reprezentaci úplně.
Minulou sezonu strávil mimo reprezentaci také Lukáš Rohan, i on je proto na víkendové závody před domácím publikem obzvlášť nabuzený. „Kvůli svěťáku v Troji jsem se vracel, abych to mohl ještě aspoň jednou zažít,“ přiznává.
Slalomářům se navíc podařilo české fanoušky o prvním pohárovém víkendu medailově namlsat – v Tacenu získal kajakář Jakub Krejčí bronz, kanoista Václav Chaloupka přidal stříbro a kanoistka Tereza Kneblová dokonce slavila vítězství.
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Kneblová se společně s Krejčím představí v Troji i v kayakcrossu, ve kterém získala loni před domácími fanoušky emotivní triumf.
„To byl asi můj nejsilnější zážitek, který jsem kdy měla. Nedokážu to s ničím porovnat,“ vzpomíná po roce.
Letos má tedy na sobě dvojnásobnou tíhu: obhájit vítězství v crossu a potvrdit medailový úspěch na kanoi. „Je to pro mě hodně jiná role, než v jaké jsem byla dřív,“ přiznává.
„Ale snažím se na to nesoustředit. Beru to tak, že mi v Tacenu prostě jen hezky vyšel závod. A teď o víkendu chci předvést znovu co nejlepší výkon, protože závody tady v Troji jsou strašně speciální.“
Světový pohár v pražské Troji 2026
Program a vstupenky
Pátek 5. června
Sobota 6. června
Neděle 7. června
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