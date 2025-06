Sám olympijský vítěz z Tokia 2021 měl před sebou po pátečním náročném dvojbloku krátkého slalomu na kanoi i na kajaku stejnou kombinaci také v sobotu na tradičních tratích, tentokrát si ale jeden start ušetřil. Nutno dodat, že nedobrovolně.

Vypadnutí v kvalifikaci kanoistů ho vůbec netěšilo. Minulý rok tu po skvělé jízdě získal na kanoi první vítězství ve Světovém poháru a tušil, že i letos by mohla být medaile blízko. Jenže nebyla. Po zaseknutí v závěrečné části tratě přišel i šťouch a účast ve finále mu utekla o půl sekundy.

„Cítil jsem, že by to mohlo klapnout,“ mrzelo ho. „Trať mi hezky seděla, při jízdě jsem měl pohodu, ale pokazil jsem to u jedné brány, kde jsem musel improvizovat. A já furt improvizuju jako kajakář, takže mi k tomu chybí ten druhý list.“

Zklamání každopádně musel rychle hodit za hlavu, protože sobotní program v Troji byl nabitý a bez zastávky pokračoval dál.

Do finále kanoistek se probojovala páteční vítězka Gabriela Satková. I ona tu obhajovala loňské vítězství. A přestože zvládla jízdu bezchybně, na medaili ji chyběla téměř sekunda a první místo bylo daleko. „Chtělo to jet víc riskantně,“ dumala. „Nemyslím si, že bych udělala nějakou chybu, ale holky jely prostě odvážněji.“

Nepopulární bramborová příčka ji zas tolik netrápila i protože měla před sebou stejně jako Prskavec ještě závod na kajaku.

V něm si ale s Prskavcem role prohodili a už po kvalifikaci se loučila s publikem Satková. Prožívala o tolik jiné pocity než o 24 hodin dřív, kdy si se sestrou Martinou rozdělily zlatou a stříbrnou medaili v krátkém slalomu…

„Začalo to hrozně hezky a postupně se to zhoršuje,“ lamentovala. „Že to dnes nevyšlo, mě mrzí i protože přišlo víc lidí než včera a já jim chtěla ukázat hezký výsledek. Ale holt člověk si něco vysní, a pak je to jinak. Takový je život,“ oklepala se rychle z melancholie.

Gabriela Satková během kvalifikace kajakářek na Světovém poháru v Troji.

„Určitě mi nic nevezme ten včerejší úspěch, který jsem mohla sdílet se ségrou. Bylo to něco neuvěřitelného a jsem moc ráda, že jsem to mohla zažít,“ vrátila se ještě k páteční euforii.

Jedinou českou zástupkyní v kajakářském finále tak byla Antonie Galušková, která si stejně jako Satková musela projít zklamáním po chybách na olympijských hrách. I proto je pro ni letošní sezona o něco těžší než ty předešlé.

„Po olympiádě bylo pro mě celkem těžké se vrátit do tréninku. A když jsem se do toho někdy v březnu zase dostala, tak dva týdny poté měl tatínek mozkovou mrtvici, takže jsem do toho zase spadla a vlastně vůbec nevěděla, jestli si vůbec vyjedu místo v reprezentaci,“ svěřila se o složitém období.

Antonie Galušková po dojezdu finále kajakářek na Světovém poháru v Troji.

Deváté místo před domácím publikem tak nyní brala s pokorou a úsměvem. „Za finále jsem mega ráda, zvlášť tady v Praze. Byl to skvělý zážitek, jako každý rok.“

Poslední nadějí na sobotní medaili domácích nakonec zůstal Prskavec, který si nepovedenou kvalifikaci na kanoi vynahradil bezproblémovou jízdou v kvalifikaci kajakářů. Což bylo symbolické i vzhledem k tomu, že je v této sezoně nejzkušenějším členem reprezentace. Ovšem sám spojení „nejstarší člen týmu“ neslyšel moc rád.

V pražícím odpoledním slunci se pustil do peřejí, ze břehu ho hnaly do branek tisíce hlasivek, k vítězství ho ale tentokrát nedotlačily. Téměř pět sekund ztráty Prskavce mezi nejlepší nepustilo.

„Udělal jsem chybu a řekl jsem si, že ji někde sjedu, ale bohužel jsem pak ztratil ještě víc. Na jakémkoliv jiném svěťáku bych řekl, že ta jízda byla upracovaná, těžkopádná a že nebyla moc pěkná. Ale tady to k tomu patří, atmosféra je tak velká, že se tím chcete nechat strhnout,“ líčil.

Jiří Prskavec v průběhu kvalifikace kajakářů na Světovém poháru v Troji.

„Ale tady bych se tou kulisou nechal strhnout vždy. Je to tu tak moc jiné, diváci jsou tak blízko, že nejde netlačit trochu přes závit. Máme tu takový unikát, třeba v pravé protivodě jsou diváci metr od nás. To nikde jinde není,“ vysvětloval bez stopy zklamání.

„Všechny jízdy, které jsem tu jel, mě hrozně bavily,“ ujistil na závěr.

Jeho nabitý program na Světovém poháru se tím uzavřel, ještě v neděli ale pocítí slalomáři jedinečnou blízkost pražských fanoušků při kajak krosových bitvách.