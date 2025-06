Stejně, jako se loni dvaadvacetileté Kneblové valil z očí příval slz, letos se z ní valila záplava pozitivních emocí.

Jako kdyby se potřebovala vymluvit nejen z aktuálního úspěchu, ale i ze zklamání před rokem a následné frustrace na úvod letošní sezony, kdy se neprobojovala do reprezentace v klasickém slalomu a kajak kros se pro ni stal náhradní variantou, jak se stále měřit s těmi nejlepšími.

Měla jste v hlavě ten nešťastný loňský závod?

Upřímně, moc ne. Snažila jsme se ho tak jako zahnat pryč. Jsem ráda, že jsem se tím nenechala ovlivnit. V krosu musíte jít od rozjížďky k rozjížďce, nemůžete s ničím počítat. Tentokrát mi přálo i štěstí, a tak jsem tady. Je to neskutečné.

Cílovou rovinku jste si mohla užít jako jasná vítězka, co jste prožívala?

Moc jsem si to užívala. Ohlédla jsem se dozadu a viděla, že jsou holky daleko. Pak jsem se podívala na břeh, na tribuny a bylo to úplně, úplně šílené. Jsem hrozně ráda, že jsem to dokázala, navíc po tom loňském roku. Jsem toho úplně plná!

Asi je to taky trošku zadostiučinění, když se vám letos nepodařilo probojovat se do reprezentace na kajaku.

Určitě. Samozřejmě je to i větší tlak, protože mám najednou šanci na výsledek jenom v jedné kategorii, na což jsem nebyla zvyklá. O to těžší je ty závody jezdit. Ale naučila jsem se to odsunout do pozadí, za což jsem moc ráda.

Fandila vám tu celá Troja, co se vám na startovní rampě honilo hlavou?

Já se vždycky snažím vůbec nebýt v tom okamžiku. Moc si nepřipouštím, co je přede mnou, a spíš se snažím naladit na hudbu. Jen si tak zpívám v hlavě.

Co si zpíváte?

Nic konkrétního. Většinou se jen dostanu do nějakého rytmu, nebo si jen tak kývám hlavou a vymýšlím si nějaký beat v hlavě. Ale i to mi pomáhá a dnes to pomohlo fakt hodně.

Jak si vůbec promýšlíte taktiku na jednotlivé jízdy? Třeba v semifinále jste překvapivě zvolila po startu pravou dráhu, přestože jste startovala vlevo.

Semifinále jsem měla rozmyšlené už předem s trenérem (Lukášem Kubričanem). On mi vždycky řekne, co je nejlepší, a já mu stoprocentně důvěřuju. Jsem ráda, že to vyšlo, protože v krosu nikdy nevíte, vždycky se může stát něco jiného. Je to hlavně trenérova práce, protože v krosu je hodně těžké se rozhodovat přímo na trati.

Tereza Kneblová na trati kajak krosu na Světovém poháru v Troji.

Zaměřujete se teď na tuto disciplínu víc i v tréninku?

Určitě ho teď trénuju víc. Když mi nevyšla nominace na slalomu, bylo pro mě hodně těžké se z toho oklepat. Takže jsem ráda, že je na krosu poznat, že se v něm zlepšuju.

Jaké bylo stát na pódiu a vědět, že česká hymna hraje pro vás a kvůli vám?

Neskutečný! Navíc před českými fanoušky to bylo skvělý, ještě víc tu atmosféru vypumpovali. Jsem za to strašně vděčná. Bylo to asi to nejlepší vyhlášení, které jsem kdy zažila. Budu na něj dlouho vzpomínat.

Navíc jen chvíli po vás si stříbro převzal Martin Rudorfer, se kterým jste v Olomouci začínali.

Jsem hrozně ráda, že se lidem od nás daří. Olomouc je prostě můj domácí oddíl a vždycky bude mít velkou část v mém srdci. Že máme teď společně medaili na Světovém poháru, je úplně neskutečné. Jezdili jsme spolu už od dětí. Takže jsem z toho úplně mimo.