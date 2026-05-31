Krejčí pokračuje v medailovém víkendu. Bronz má i z kayakcrossové časovky

  12:09
Slalomář Jakub Krejčí skončil na Světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kayakcrossu, v němž se odpoledne uskuteční ještě vyřazovací jízdy. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant navázal na úspěch ze závodu kajakářů v klasickém slalomu, kde rovněž skončil na bronzové příčce. Mezi ženami se z českých závodnic nejvíce dařilo Kateřině Bekové, která skončila v časovce čtvrtá.

Jakub Krejčí závodí na ME v kajak krosu. | foto: kanoe.cz / Barbora Reichová

Úřadující mistr Evropy v kayakcrossu Krejčí byl v samostatné jízdě na krosové trati o 1,13 sekundy pomalejší než vítězný Brit Sam Leaver. Do vyřazovacích jízd postoupil ještě Jan Bárta, jenž obsadil 24. pozici. Naopak Michal Kopeček měl až 38. čas a závod pro něj skončil.

Nejlepší nasazení do ženského pavouka si z Češek vyjela Beková, která byla v časovce čtvrtá. Na nejrychlejší Camille Prigentovou z Francie ztratila 3,60 sekundy. Olga Samková obsadila v časovce dvanácté místo. Vítězka sobotního závodu kanoistek Tereza Kneblová postoupila ze 27. pozice.

Vyřazovací jízdy pro 32 účastníků v každé kategorii odstartují ve 14:04.

Závody SP ve vodním slalomu v Tacenu (Slovinsko):

Muži
Časovka: 1. Leaver (Brit.) 50,95, 2. Madore (Fr.) -0,99, 3. Krejčí -1,12, ...24. Bárta -4,47, 38. Kopeček (všichni ČR) -8,30.

Ženy
Časovka: 1. Prigentová 56,06, 2. Hugová (obě Fr.) -2,73, 3. Woodsová (Brit.) -3,10, 4. Beková -3,60, ...12. Samková -6,09, 27. T. Kneblová (všechny ČR) -9,28.

