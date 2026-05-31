Krejčí pokračuje v medailovém víkendu. Bronz má i z kayakcrossové časovky

Úřadující mistr Evropy v kayakcrossu Krejčí byl v samostatné jízdě na krosové trati o 1,13 sekundy pomalejší než vítězný Brit Sam Leaver. Do vyřazovacích jízd postoupil ještě Jan Bárta, jenž obsadil 24. pozici. Naopak Michal Kopeček měl až 38. čas a závod pro něj skončil.
Nejlepší nasazení do ženského pavouka si z Češek vyjela Beková, která byla v časovce čtvrtá. Na nejrychlejší Camille Prigentovou z Francie ztratila 3,60 sekundy. Olga Samková obsadila v časovce dvanácté místo. Vítězka sobotního závodu kanoistek Tereza Kneblová postoupila ze 27. pozice.
Vyřazovací jízdy pro 32 účastníků v každé kategorii odstartují ve 14:04.
Závody SP ve vodním slalomu v Tacenu (Slovinsko):
Muži
Ženy