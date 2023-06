Areál v pražské Troji znovu hostí Světový pohár ve vodním slalomu

O rozšíření závodního programu o jeden den se pořadatelé dozvěděli v zimě. „Z mého pohledu je to nesystémové a pozdě. Přidělalo to práci, už byly rozjeté nějaké věci, ve kterých jsme propagovali termín, který nakonec neplatil. Mně se toto rozhodnutí z pohledu organizátora vůbec nelíbí. Tu akci to prodražuje a ne úplně o málo. Finále v pátek nejsou úplně šťastná,“ uvedl Rohan.

Obává se, zda v pátek v podvečer na vyvrcholení soutěže kajakářů a kajakářek nebude v Troji méně fanoušků než obvykle. „Jsme zvyklí, že je to sobota a neděle. Ale třeba se budu mýlit a lidí přijde hodně,“ poznamenal Rohan. O úspěch v Troji bude bojovat také kajakářský mistr světa Vít Přindiš.

Ten o počet fanoušků nemá obavy. „Ti zůstávají ode dneška z West Hamu a Fiorentiny,“ žertoval v souvislosti s finálovým duelem Evropské konferenční ligy, kvůli němuž jsou v ulicích Prahy k vidění skupinky příznivců anglického a italského fotbalového klubu.

Na slalomářský Světový pohár jsou přihlášeny téměř čtyři stovky lodí ze 45 zemí. „To je na vodní slalom slušné číslo,“ ocenil Rohan. S financováním akce, která přijde na zhruba devět milionů korun, tentokrát nebyly problémy. K podpoře sponzorů přibyly i veřejné zdroje. „Významně přispěla Národní sportovní agentura a v posledním týdnu jsme se dozvěděli i o podpoře od hlavního města Prahy,“ dodal šéf organizačního týmu.

Světový pohár odstartoval minulý týden v Augsburgu a o jedinou českou medaili se tam třetím místem postaral olympijský šampion Jiří Prskavec. Nezískal ji na kajaku, kde byl pátý, ale na kánoi, které se začal nově věnovat.

Doma v Troji se mu tradičně daří, čtyřikrát zde při Světovém poháru vyhrál závod kajakářů, v roce 2020 získal evropský titul. „Momentálně mám motivaci, že bych na nějakém závodě chtěl předvést lepší výkon na kajaku než singlu. Od nominačních závodů se mi to nepovedlo. Na kajaku se mi zatím úplně nedařilo. Doufám, že to dokážu napravit a tady v Troji se mi povede nějaká jízda, se kterou bych byl spokojený,“ uvedl.

Domácí závod nadšeně vyhlíží i kajakářka Amálie Hilgertová, která se po pauze vrátila do české reprezentace. „Teď už do sezony vstupuju s tím, že se těším na každý závod. Poslední dva roky jsem nezávodila tolik jako ostatní. Ale svěťák v Troji je ještě něco jiného, na to se těším dvojnásob. Když se něco povede, ten úspěch je něco víc,“ svěřila se.