Postaraly se o dokonalý rodinný triumf při premiéře nové disciplíny v rámci Světových pohárů vodních slalomářů, takzvaného krátkého slalomu, nebo chcete-li sprintu.

1. Gabriela, 2. Martina. „To je splněný náš dětský i dospělý sen. Poprvé na mezinárodním závodě první i druhá. Navíc doma v Praze,“ rozplývala se Martina.

Byla to kuriózní situace, když ve finále vedla a na startu už čekala jen její sestra coby vítězka kvalifikace.

„Věděla jsem, že zlato zůstane v rodině a že si tu jízdu mohu užít,“ tvrdila Gabriela.

Ale aby Martina fandila proti ní? Rozhodně ne, ujišťovala. „Gabča vyhraje o tři sekundy,“ oznámila dalším závodnicím v cíli. „Znám ji. Vím, co v ní je. Pokud neudělá fatální chybu, dokáže to sjet tak rychle.“

Byla skvělým prorokem. Gabriela vyhrála o 3,53 sekundy!

„Když jí bylo sedmnáct, začala mě na závodech porážet,“ vzpomínala Martina. „Ale já si možná nevybrala tu nejlepší cestu kariérou. Teď se ji snažím dohánět. Ačkoliv Gabča je i tak v rodině nejlepší.“

Sestra hned kompliment oplatila: „Kdepak, obě jsme velké jedničky.“

V čem jsou naopak povahově nejvíc odlišné?

„V umění, jak zvládat složité situace,“ pousmála se starší z nich.

„Jo, já je vždycky vytvářím a Marťa je řeší. Má vlohy pro organizování věcí,“ přitakala Gabriela. Společnou mají naopak rvavost a nejen v peřejích – přestože navenek občas vypadají jako éterické bytosti, speciálně Gabriela. „Jsme bojovnice. Urputné. Ve sportu je někdy důležité jít i přes mrtvoly,“ tvrdila.

V historii sportu, kterému se věnuje, zůstane navždy zapsána jako vůbec první vítězka krátkého slalomu kanoistek v rámci Světového poháru. „Musíte při něm víc riskovat, to je výzva. Mám i v tréninku ráda složitější kombinace,“ říkala.

Na druhou stranu krátký slalom neodpouští chyby. Což byl i jeden z důvodů, proč z jeho debutu nebyl šéftrenér Jiří Prskavec starší kdovíjak nadšen. „Jakmile nějakou minelu uděláte, nemáte už na rozdíl od klasického závodu žádnou šanci ji napravit,“ zdůraznil.

„Pravda,“ přitakala mladší ze Satkových. „Ovšem v tom spočívá i určitá krása. Jedete all in a buď to vyjde, nebo ne.“

Vizí pro stavitele tratí krátkých slalomů bylo, že kombinace branek v nich budou výrazně obtížnější než v klasických závodech.

Prskavec mladší, který tuto disciplínu ze své pozice v komisi sportovců ICF mocně tlačil do programu Světových pohárů, nicméně v Praze uznal: „Bylo to dnes pro kajakáře lehké i vzhledem k nižšímu stavu vody, protože branky byly příliš vysoko. Takže výhodu měly silové typy, a to já nejsem.“ Na kajaku dojel pátý, na kánoi sedmý.

„Ale jsme na začátku. Ta disciplína ještě není ani pravidlově dotažená. Můžeme s ní poměrně hodně experimentovat,“ podotkl.

O den dříve na tiskové konferenci naznačil, že v očích některých „zkracovačů všeho možného“ by v budoucnu mohl krátký slalom dokonce nahradit na olympiádách ten klasický.

Pro což by však sestry Satkovy nehlasovaly. „I když mě zkrácený závod hodně moc baví, mám přece jen radši ten delší, ve kterém je trochu míň risku a chyba se dá zachránit,“ řekla Gabriela. „Na olympiádě bych nechtěla jezdit na hraně rizika. I proto, že z Paříže vím, jak moc bolí, když se vám to potom po tolika letech tvrdé přípravy nepovede.“

Krátký slalom Světového poháru v Troji v podání Gabriely Satkové

Sestra Martina doplnila: „Nejlepší by bylo, kdyby tam nakonec byly ty disciplíny obě.“

Ovšem to už je úplně jiný příběh, který nekompromisně režírují mocní muži a ženy z Mezinárodního olympijského výboru a z televizních a marketingových společností.