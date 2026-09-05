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Slalomáři postoupili v plném počtu do vyřazovacích jízd kayakcrossu na SP

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  14:10

Jakub Krejčí si jede pro vítězství v závodě SP v kayakcrossu v Praze. | foto: ČTK

Všichni čeští slalomáři postoupili na Světovém poháru ve Vaires-sur-Marne nedaleko Paříže do vyřazovacích rozjížděk kayakcrossu. Úvodní časovka, která se hodnotí i samostatně, jim poprvé v této sezoně žádnou medaili nepřinesla. Nejlépe si vedli Tereza Kneblová a Matyáš Novák, kteří skončili sedmí.

Kneblová, jež byla na minulém SP v Augsburgu v časovce druhá a pak tam kayakcross vyhrála, ztratila 1,46 sekundy na vítěznou Britku Lois Leaverovou. Vítězka časovky z Prahy Kateřina Beková byla ještě o 38 setin pomalejší a obsadila 11. místo. Olga Samková se kvalifikovala z 19. pozice, za vítězkou časovky zaostala téměř o čtyři sekundy.

Mužskou časovku vyhrál favorizovaný Brit Joseph Clarke. Nejlepší z české sestavy Novák měl o 1,34 sekundy pomalejší čas a bude nasazený jako osmý. Jako čtrnáctý postoupil Jakub Krejčí, který v Tacenu na úvod sezony získal v časovce bronz. Kvalifikační jízda se nevydařila světovému šampionovi v kayakcrossu Vítu Přindišovi. Byl téměř o tři sekundy pomalejší než Clarke a zařadil se na 25. místo.

Vyřazovací jízdy za účasti 32 slalomářů v každé kategorii začnou ve 14 hodin.

Závody SP ve vodním slalomu ve Vaires-sur-Marne (Francie)

Kayakcross:

Muži:
Časovka: 1. Clarke (Brit.) 55,33, 2. Ochoa (Šp.) -0,33, 3. De Coster (Belg.) -0,54, ...8. Novák -1,34, 14. Krejčí -2,07, 25. Přindiš (všichni ČR) -2,91.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Clarke 195, 2. Leaver (Brit.) 175, 3. De Gennaro (It.) 174, 4. Krejčí 147, ...17. Novák 76, 28. Přindiš 45, 49. Bárta 17, 54. Rudorfer 9, 79. Kopeček (všichni ČR) 2.

Ženy:
Časovka: 1. Leaverová (Brit.) 60,38, 2. Delassusová (Fr.) -0,20, 3. Woodsová (Brit.) -0,60, ...8. Kneblová -1,46, 11. Beková -1,84, 19. Samková (všechny ČR) -3,90.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Prigentová (Fr.) 196, 2. Beková 182, 3. Leibfarthová (USA) 160, ...6. Kneblová 148, 16. Samková 89, 39. Michalová (ČR) 23.

14:04 vyřazovací jízdy.

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Živě3:6
  • -
  • -
  • -
Newcastle vs. BournemouthFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Newcastle vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 8.50
  • 3.60
  • 1.48
Vsetín vs. HavířovFotbal - 6. kolo - 5. 9. 2026:Vsetín vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.10
  • 3.39
  • 2.54
Slavia vs. ZbrojovkaFotbal - 7. kolo - 5. 9. 2026:Slavia vs. Zbrojovka //www.idnes.cz/sport
5. 9. 15:00
  • 1.29
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