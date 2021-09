Jedenáct ze dvanácti českých slalomářů pojede semifinále v Pau

Stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan i jeho kolegyně z Tokia Tereza Fišerová museli do opravné jízdy, ale tu zvládli suverénně. Vítězstvím se blýskla kanoistka Martina Satková. Ze sedmého místa postoupil vedoucí muž průběžného pořadí kajakářů Vít Přindiš.

„Jelo se mi dobře, což je podstatné,“ řekl Přindiš. Na to, že vede SP, se snaží nemyslet. „Už jsem v té pozici párkrát byl, chci se spíš připravit na závod. Chtěl bych odjet dvě čisté jízdy co nejlépe a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal.

Vedle Satkové postoupila z první jízdy mezi kanoistkami také Eva Říhová. Druhá žena posledního závodu SP v Seu d’Urgell Fišerová v první jízdě skončila po eskymáckém obratu pod čarou, ale druhou jízdu vyhrála v nejlepším výkonu dne. Lepší čistý čas měla jen australská hvězda Jessica Foxová, ale ta v první jízdě nasbírala čtyři trestné sekundy a skončila se ztrátou necelé sekundy na Satkovou třetí.

Poprvé od olympiády závodil na mezinárodní scéně kanoista Rohan. Na rozdíl od Vojtěcha Hegera a Václava Chaloupky neuspěl v první jízdě, ale opravu podobně jako Fišerová vyhrál. „Řekl bych, že jsem trošku přecenil svoje možnosti a v té spodní pasáži, kde je asi - dejme tomu - ta nejtěžší kombinace, úplně před cílem, tak jsem to chtěl jet hodně po takové krátké stopě a už jsem tam byl úplně hotový. Prostě jsem to nezvládl,“ uvedl stříbrný z Tokia Rohan.

Další olympionička Kateřina Minařík Kudějová postoupila z osmnáctého místa, o tři příčky před ní se kvalifikovala Antonie Galušková. Třetí česká kajakářka Lucie Nesnídalová postoupila ze druhé jízdy.

Mezi kajakáři stále chyběl na startu olympijský šampion Jiří Prskavec, který se chystá až na mistrovství světa. Přindiš měl sedmý čas se ztrátou 1,75 sekundy na nejrychlejšího Josepha Clarkea z Británie. Ondřej Tunka, jenž na této trati získal před čtyřmi lety světový titul, postoupil z 28. místa. Smůlu měl v prvním kole letošní mistr světa i Evropy do 23 let Krejčí, kterého od postupu dělilo devět setin. Ve druhé jízdě dostal dvě padesátisekundové penalizace za neprojetí branky a soutěž pro něj skončila.

V sobotu se pojedou v Pau semifinálové a finálové jízdy kajakářů a kajakářek, v neděli se bude závodit na kánoích a v extrémním slalomu.