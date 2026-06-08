Mistrům světa Jiřímu Prskavcovi a Vítovi Přindišovi je 33 a 37 let. Stříbrnému muži z her v Tokiu Lukáši Rohanovi 31 let. A Gabriela Satková, smutná hrdinka pařížské olympiády, se v pouhých 24 letech i kvůli velkému psychickému tlaku rozhodla ukončit kariéru a zaměřit na jiné životní výzvy.
Přitom právě ta měla být vůdčí osobností nové generace.
Přesto žádná krize nehrozí. Je zde dlouhý zástup dalších kandidátů olympijských medailí. Stačí pohled na výsledky úvodních dvou podniků letošního Světového poháru. Před týdnem v Tacenu triumfovala Tereza Kneblová mezi kanoistkami, nyní v Praze Jakub Krejčí dvakrát mezi kajakáři, ve slalomu i kajakkrosu. Navíc druhá místa vybojovali Václav Chaloupka (C1 v Tacenu), Martina Satková (C1 v Praze) a Vít Přindiš (kajakkros v Praze).
Krejčímu je 24 let, Kneblové 23. Lukáš Kratochvíl, na kánoi mistr světa do 23 let, oslavil teprve 22. narozeniny. Matyáši Novákovi, senzačně bronzovému z loňského světového šampionátu v kajakkrosu, je jednadvacet. A juniorské mistryni světa na kajaku Báře Galuškové devatenáct.
Společné znamení této generace? „Všichni jsou hodně ambiciózní. Ale to k tomu patří,“ říká o nich šéftrenér reprezentace Jiří Prskavec starší. Zároveň pocházejí z letitých vodáckých klanů. Právě v rodinném předávání vášně k peřejím tkví rovněž tajemství české síly.
Proto Krejčí věnuje své jízdy dědečkovi, který v Českých Budějovicích zakládal oddíl a stál u jeho sportovních začátků.
Rodiče Kneblové se mohou pochlubit četnými úspěchy ve sjezdu na divoké vodě. Kratochvílův tatínek vládl klubu v Olomouci a maminka i sestra se uchytily coby mezinárodní rozhodčí. Pouze Novák vypráví: „Rodinné vodácké kořeny mám spíš jen na turistické a skautské úrovni.“
O Báře Galuškové, mladší sestře olympioničky Antonie Galuškové, tatínek Vladislav vykládá, že je z jeho tří dcer nejšikovnější. „Taťka přehání,“ zasměje se ona. „Každá jsme šikovná v něčem jiném. Nejstarší Karolína byla hodně silově nadaná, Tonička je zase skvělá přes techniku,“ upozorňuje. „A já? Já mám ještě spoustu práce před sebou.“
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Mám stříbro, nebo šťouch? přemítala Satková. Sestra pro ni zaklínala vodu
Dlouze bychom mohli popisovat seriál úspěchů této generace v mládežnických kategoriích, ale představme si je i jinak. Jaké jsou osobnosti? Co dělají mimo peřeje?
Krejčí se netají gurmánskými sklony. Za svůj největší prohřešek označuje konzumaci šťavnatých burgerů. S nadsázkou proto říká: „Extrémní dřinu v posilovně dělám i proto, abych si je mohl bez výčitek dopřát.“
Mimochodem: v posilovně si pouští do sluchátek nejčastěji rap, naopak v zácpě na dálnici ho uklidňuje poslech country.
Kneblová medituje před závody tak, že popadne papír, obyčejnou tužku a začne kreslit. O studiu na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu s úsměvem tvrdí: „Zatím ji beru jako něco, čím můžu zaměstnat hlavu, abych furt nemyslela jen na vodní slalom. Snad se dopracuju do stavu, kdy ocením studium i z jiných důvodů.“
Nejmladší ze sester Galuškových si při závodě nespletete se soupeřkami díky zářivému květinovému vzoru na lodi a mimo vodu ji najdete u klavíru, s kytarou nebo v horách na túře. „To mi dobíjí baterky,“ vyznává se. Letos zdárně odmaturovala a je odhodlaná stát se psycholožkou.
Novák prozrazuje: „Baví mě vařit.“ A ač je studentem na zemědělské univerzitě, ujišťuje: „Vodní slalom je teď má priorita. Školu beru volnějším tempem.“
Kratochvíl studuje na záchranáře. V Praze si při pohárovém debutu napoprvé vyjel finále, a když v něm skončil desátý, vyčinil si: „Šílená atmosféra. Nedokázal jsem se zkoncentrovat.“
Také to se musí naučit. Jak připomíná v Troji neporazitelný Krejčí, cesta k úspěchům rozhodně není přímočará a „každý si musí projít procesem sebepoznání“.
S výhledem na hry v Los Angeles 2028 nicméně platí: Češi mají nakročeno, aby nadále byli velmocí. Zvlášť když ani třicátníci ještě neskládají zbraně, o čemž svědčí nedělní druhé místo Přindiše nebo páteční mimořádně rychlá finálová jízda Prskavce, kterou však pokazila velmi těsná a „na hraně“ udělená penalizace za neprojetí jedné z bran.
„Tým se postupně obměňuje, ale je dobře, že v něm zůstávají i starší závodníci. Mladým stále mají co předat,“ soudí Jiří Prskavec starší.
Ovšem i Kneblová si všímá: „Zatím jsem byla v roli té, kdo může jen překvapit. Což se teď mění.“
Novák přidává letitou pravdu: „Jakmile se dostanete do českého týmu ve vodním slalomu, jsou na vás obrovská očekávání. To je jiné než ve slabších státech.“