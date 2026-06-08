Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Milovník burgerů, klavíristka, psycholožka či záchranář. Nová česká síla v peřejích

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
,
  11:00
Od roku 1992, kdy se vodní slalom vrátil na olympijskou scénu, byly pro české reprezentanty osmkrát po sobě hry medailové. Až v Paříži 2024 se museli spokojit se čtvrtým místem Lukáše Rohana. Společně s atletikou se tak stali nejúspěšnějším českým letním sportem pod pěti kruhy. Ale bude tomu tak i nadále?
Jakub Krejčí slaví v Troji triumf v kayakcrossu.

Jakub Krejčí slaví v Troji triumf v kayakcrossu. | foto: ČTK

Jakub Krejčí si jede pro vítězství v závodě SP v kayakcrossu v Praze.
Jakub Krejčí si jede pro vítězství v závodu SP v kayakcrossu v Praze.
Vítěz Jakub Krejčí se v cíli kayakcrossu v Praze raduje s druhým Vítem...
Tereza Kneblová během závodu SP v Praze
16 fotografií

Mistrům světa Jiřímu Prskavcovi a Vítovi Přindišovi je 33 a 37 let. Stříbrnému muži z her v Tokiu Lukáši Rohanovi 31 let. A Gabriela Satková, smutná hrdinka pařížské olympiády, se v pouhých 24 letech i kvůli velkému psychickému tlaku rozhodla ukončit kariéru a zaměřit na jiné životní výzvy.

Přitom právě ta měla být vůdčí osobností nové generace.

Přesto žádná krize nehrozí. Je zde dlouhý zástup dalších kandidátů olympijských medailí. Stačí pohled na výsledky úvodních dvou podniků letošního Světového poháru. Před týdnem v Tacenu triumfovala Tereza Kneblová mezi kanoistkami, nyní v Praze Jakub Krejčí dvakrát mezi kajakáři, ve slalomu i kajakkrosu. Navíc druhá místa vybojovali Václav Chaloupka (C1 v Tacenu), Martina Satková (C1 v Praze) a Vít Přindiš (kajakkros v Praze).

Krejčímu je 24 let, Kneblové 23. Lukáš Kratochvíl, na kánoi mistr světa do 23 let, oslavil teprve 22. narozeniny. Matyáši Novákovi, senzačně bronzovému z loňského světového šampionátu v kajakkrosu, je jednadvacet. A juniorské mistryni světa na kajaku Báře Galuškové devatenáct.

Společné znamení této generace? „Všichni jsou hodně ambiciózní. Ale to k tomu patří,“ říká o nich šéftrenér reprezentace Jiří Prskavec starší. Zároveň pocházejí z letitých vodáckých klanů. Právě v rodinném předávání vášně k peřejím tkví rovněž tajemství české síly.

Proto Krejčí věnuje své jízdy dědečkovi, který v Českých Budějovicích zakládal oddíl a stál u jeho sportovních začátků.

Rodiče Kneblové se mohou pochlubit četnými úspěchy ve sjezdu na divoké vodě. Kratochvílův tatínek vládl klubu v Olomouci a maminka i sestra se uchytily coby mezinárodní rozhodčí. Pouze Novák vypráví: „Rodinné vodácké kořeny mám spíš jen na turistické a skautské úrovni.“

O Báře Galuškové, mladší sestře olympioničky Antonie Galuškové, tatínek Vladislav vykládá, že je z jeho tří dcer nejšikovnější. „Taťka přehání,“ zasměje se ona. „Každá jsme šikovná v něčem jiném. Nejstarší Karolína byla hodně silově nadaná, Tonička je zase skvělá přes techniku,“ upozorňuje. „A já? Já mám ještě spoustu práce před sebou.“

Mám stříbro, nebo šťouch? přemítala Satková. Sestra pro ni zaklínala vodu

Dlouze bychom mohli popisovat seriál úspěchů této generace v mládežnických kategoriích, ale představme si je i jinak. Jaké jsou osobnosti? Co dělají mimo peřeje?

Krejčí se netají gurmánskými sklony. Za svůj největší prohřešek označuje konzumaci šťavnatých burgerů. S nadsázkou proto říká: „Extrémní dřinu v posilovně dělám i proto, abych si je mohl bez výčitek dopřát.“

Mimochodem: v posilovně si pouští do sluchátek nejčastěji rap, naopak v zácpě na dálnici ho uklidňuje poslech country.

Kneblová medituje před závody tak, že popadne papír, obyčejnou tužku a začne kreslit. O studiu na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu s úsměvem tvrdí: „Zatím ji beru jako něco, čím můžu zaměstnat hlavu, abych furt nemyslela jen na vodní slalom. Snad se dopracuju do stavu, kdy ocením studium i z jiných důvodů.“

Nejmladší ze sester Galuškových si při závodě nespletete se soupeřkami díky zářivému květinovému vzoru na lodi a mimo vodu ji najdete u klavíru, s kytarou nebo v horách na túře. „To mi dobíjí baterky,“ vyznává se. Letos zdárně odmaturovala a je odhodlaná stát se psycholožkou.

Tereza Kneblová.

Bára Galušková.

Novák prozrazuje: „Baví mě vařit.“ A ač je studentem na zemědělské univerzitě, ujišťuje: „Vodní slalom je teď má priorita. Školu beru volnějším tempem.“

Kratochvíl studuje na záchranáře. V Praze si při pohárovém debutu napoprvé vyjel finále, a když v něm skončil desátý, vyčinil si: „Šílená atmosféra. Nedokázal jsem se zkoncentrovat.“

Také to se musí naučit. Jak připomíná v Troji neporazitelný Krejčí, cesta k úspěchům rozhodně není přímočará a „každý si musí projít procesem sebepoznání“.

Matyáš Novák.

Lukáš Kratochvíl během závodu SP v Praze

S výhledem na hry v Los Angeles 2028 nicméně platí: Češi mají nakročeno, aby nadále byli velmocí. Zvlášť když ani třicátníci ještě neskládají zbraně, o čemž svědčí nedělní druhé místo Přindiše nebo páteční mimořádně rychlá finálová jízda Prskavce, kterou však pokazila velmi těsná a „na hraně“ udělená penalizace za neprojetí jedné z bran.

„Tým se postupně obměňuje, ale je dobře, že v něm zůstávají i starší závodníci. Mladým stále mají co předat,“ soudí Jiří Prskavec starší.

Ovšem i Kneblová si všímá: „Zatím jsem byla v roli té, kdo může jen překvapit. Což se teď mění.“

Novák přidává letitou pravdu: „Jakmile se dostanete do českého týmu ve vodním slalomu, jsou na vás obrovská očekávání. To je jiné než ve slabších státech.“

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Wang vs. SamsonTenis - - 8. 6. 2026:Wang vs. Samson //www.idnes.cz/sport
8. 6. 12:30
  • 1.49
  • -
  • 2.43
Plíšková vs. KesslerováTenis - - 8. 6. 2026:Plíšková vs. Kesslerová //www.idnes.cz/sport
8. 6. 13:00
  • 1.70
  • -
  • 2.15
Viďmanová vs. FruhvirtováTenis - - 8. 6. 2026:Viďmanová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
8. 6. 17:00
  • 2.10
  • -
  • 1.67
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 4. zápas - 8. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
8. 6. 18:00
  • 2.84
  • 14.50
  • 1.49
Guerrieri vs. SvrčinaTenis - - 8. 6. 2026:Guerrieri vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
8. 6. 18:00
  • 2.58
  • -
  • 1.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

Milovník burgerů, klavíristka, psycholožka či záchranář. Nová česká síla v peřejích

Jakub Krejčí slaví v Troji triumf v kayakcrossu.

Od roku 1992, kdy se vodní slalom vrátil na olympijskou scénu, byly pro české reprezentanty osmkrát po sobě hry medailové. Až v Paříži 2024 se museli spokojit se čtvrtým místem Lukáše Rohana....

8. června 2026

Sestry Kardashianovy, princezny i Trump junior: Kdo vyrazil do Monaka na formule?

Slavné osobnosti na Velké ceně Monaka

Velká cena Monaka opět ukázala, že patří nejen k nejprestižnějším závodům sezony formule 1, ale i k největším společenským událostem roku. Do slavného paddocku v Monte Carlu dorazili herci,...

8. června 2026  10:59

Ani starý buben do Prahy nepošlou. Nymburští se bouří proti sloučení se Slavií

Nymburští fanoušci se vymezují proti přesunu klubu pod značku Slavia Praha.

Dvacet mistrovských titulů, osmnáct triumfů v Českém poháru, čtvrtfinále Eurocupu i Ligy mistrů. Legendy jako Petr Benda, Ladislav Sokolovský, Pavel Beneš nebo Rado Rančík. Basketbalový klub z...

8. června 2026  10:58

Holoubek do Ústí? Ne, Viagem by měl převzít Oulehla. Brankář Vaclík nepřijde

Jihlavský trenér David Oulehla

Trénoval pražskou Spartu, Liberec, mládežnické reprezentace a naposledy Duklu, na lavičku ústeckých fotbalistů však David Holoubek neusedne. Spekulace odmítl majitel druholigového klubu Přemysl...

8. června 2026  10:24

Železný muž Rytířem. Švéd Westerlund chyběl za tři roky jen ve třech zápasech

Filip Westerlund v dresu KalPy Kuopio

Hokejoví Rytíři posilují defenzivu. Do kádru kladenského extraligového týmu přichází švédský obránce Filip Westerlund, pro kterého to je první angažmá mimo Skandinávii.

8. června 2026  10:20

Málem jsem zemřela. Gymnastka Bilesová přiznala vážné zdravotní komplikace

Simone Bilesová

Americká gymnastická hvězda Simone Bilesová přiznala, že nedávno zažila vážné zdravotní komplikace, které sama označila za jeden z nejděsivějších zážitků svého života.

8. června 2026  9:53

Lékař fotbalistů nejen o nadmořské výšce: Mám respekt. Ale Dallas nám může pomoct

Lékař fotbalové reprezentace Petr Čechal dohlíží na zraněného útočníka Jana...

Od našeho zpravodaje v USA I když je venku odpoledne pařák a na přímém slunci člověk vydrží sotva pár minut, na rozhovor do lobby týmového hotelu dorazí lékař české reprezentace Petr Čechal v mikině. „Kvůli přechodům mezi...

8. června 2026  9:33

Menšík se po Roland Garros posunul na 17. místo, Muchová zůstává desátá

Jakub Menšík se hecuje v semifinále Roland Garros.

Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku tenisové ATP na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje...

8. června 2026  9:32

Pérez zůstává šéfem Realu Madrid. Volitelům slíbil Mourinha

Prezident Realu Madrid Florentino Pérez na předávání cen Laureus.

V nedělní volbě prezidenta sportovního klubu Real Madrid uspěl současný šéf Florentino Pérez. V první volbě s protikandidátem od roku 2006 porazil podnikatele Enriqueho Riquelmeho. Španělský...

8. června 2026,  aktualizováno  9:22

Nelly Kordová je definitivně zpět. Ovládla i US Open, druhý major za sebou

Nelly Kordová slaví svůj triumf na ženském majoru US Open.

Nelly Kordová ovládla golfové US Open a připsala si čtvrtý titul na majoru v kariéře. Světová jednička na turnajích elitní kategorie získala druhou trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na...

8. června 2026  9:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Máme Jarmilu! křičel kouč na Maňasovou. Rekordmanka zlepšila bench i vytrvalost

Karolína Maňasová (vpravo) během semifinálového závodu na 60 metrů na halovém...

Díval se na časomíru. Pak na výsledkovou tabuli. Načež trenér Ivo Pištěk křičel na Karolínu Maňasovou: „Máme Jarmilu!“ Sprinterka SSK Vítkovice ve čtvrtek na mítinku v rakouském Sankt Pöltenu v...

8. června 2026

Sešívaná sázka Zbrojovky. Jak přijme Brno posily z pražské Slavie?

Zbrojovka Brno představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...

Přivést do Brna bývalé fotbalové reprezentanty? Ještě před pár lety téměř nepředstavitelná věc, dnes realita. Zbrojovka po návratu do nejvyšší soutěže nesází na levná a neprověřená řešení. Po...

8. června 2026  8:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.