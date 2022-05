Vodní slalomáře čeká boj o reprezentaci, kanoistům zbývá poslední místo

Systém je stejný jako obvykle. Sbírají se body za umístění ve čtyřech závodech Českého poháru, přičemž pro pořadí nominace se hodnotí tři nejlepší výsledky. První dva závody se uskuteční o tomto víkendu na Trnávce, nominační boje pak vyvrcholí o týden později v pražské Troji.

Mezi kanoisty jsou už v týmu stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan a překvapivý mistr světa Václav Chaloupka. Největším adeptem na poslední místo je loňský reprezentant Vojtěch Heger.

„O jedno místo je to vždycky zajímavé, ale nějak si to nepřipouštím. Beru to tak, že i kdyby se nejelo o jedno místo, tak musím předvést kvalitní výkon,“ uvedl Heger v tiskové zprávě svazu.

Po návratu z přípravy v teple onemocněl a poměrně dlouho se léčil, což mu narušilo trénink. „Ale teď jsme se vrátili ze Slovenska z Liptovských slalomů a myslím, že tam už jsem předvedl celkem obstojný výkon, takže příprava pomalu graduje,“ dodal.

Z tradičně silných kajakářů má účast na vrcholných akcích jistou olympijský vítěz Jiří Prskavec. Vzhledem k tomu nastupuje do nominačních závodů z objemové fáze tréninku. „O formě nemůže být řeč. Ale jede se na dvou krásných tratích, na Trnávce a v Troji, takže se moc těším, až budeme zase závodit. A i tak se budu chtít ukázat v dobrém světle,“ řekl.

Na rozdíl od něj musí o nominaci zabojovat úřadující mistr Evropy a loňský celkový vítěz Světového poháru Vít Přindiš, který se loni na podzim nově zapojil do skupiny Jiřího Prskavce staršího. „Zatím se cítím dobře, trošku jsem se pral s nachlazením, ale nelimitovalo mě to v tréninku. Určitě bych nebral svou účast v týmu jako jistotu, protože česká konkurence je neustále silná a navíc se na nás extrémně dotahují mladí. Bude to jako vždy napínavé a já chci udělat maximum pro to, abych se do týmu dostal,“ uvedl třiatřicetiletý kajakář.

Mezi kanoistkami má díky bronzu z mistrovství světa jistou nominaci Gabriela Satková. Naopak šestá žena z olympijských her Tereza Fišerová bude muset po delší době o místo v reprezentaci bojovat. „Všichni nějak počítají, že na tom singlu bych neměla mít žádný problém, ale určitě to tak neberu. Po dlouhé době to bude nominace do reprezentace, tak nevím, co od toho čekat, ale vím, že jsem na to připravená výborně,“ uvedla závodnice, která v posledních letech mívala díky úspěchům na mezinárodních akcích nominaci jistou.

Do seniorské reprezentace by se ráda prosadila i na kajaku. „Přece jenom už jsem pryč z reprezentace do 23 let, kde jsem si závody na kajaku užívala, a myslím si, že mám i nějakou šanci, že na tom nejezdím úplně špatně. Takže chci zabojovat a asi mě bude i mrzet, pokud se mi to nepovede,“ dodala čtyřiadvacetiletá slalomářka.