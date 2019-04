Prskavec má jistotu, ti další ne. Vodní slalomáře čeká boj o reprezentaci

O závody Světového poháru.



O mistrovství Evropy v Pau.

O mistrovství světa v Seu.

A taky tak trochu o nominaci na olympiádu v Tokiu 2020.

Tak tohle všechno bude následující dva víkendy v sázce na kanálech ve Veltrusech a v Troji mezi vodními slalomáři.

„Vstupujeme do roku, který je významný hlavně tím předolympijským kláním. Co se odehraje letos, bude mít dopad na příští rok. Za 14 dní se olympijská dráha v Tokiu otevírá. Poprvé se spouští voda. Bude k dispozici již na testovací závody, které proběhnou v říjnu,“ prozradil předseda Českého svazu kanoistů Jaroslav Pollert.

Jiří Prskavec.

Místo v reprezentaci je velmi důležité. Pouze reprezentanti totiž budou moct na podzimním mistrovství světa v Seu sbírat první body do olympijské kvalifikace.

V té se bude za rok bojovat o jedno jediné místo.

Nyní jsou ta místa v reprezentaci v nejprestižnější disciplíně mezi kajakáři vedle Jiřího Prskavce dvě.

A to nově i ve Světovém poháru, ve kterém měly v minulosti nejsilnější země možnost postavit na start čtyři závodníky.

„Pravidla Mezinárodní kanoistické federace ICF se změnila. Dotýká se nás to zejména v kategorii kajakářů. O to bude ta domácí nominace důležitější. Spousta cizinců říká, že je to takové malé mistrovství světa,“ říká bývalý bronzový kanoista světa Stanislav Ježek.

O dvě volná místa za Prskavcem si to tak s velkou pravděpodobností rozdají tři velká jména českého i toho světového vodního slalomu.

Stříbrný olympijský medailista z olympiády v Londýně Vavřinec Hradilek, mistr světa z Pau 2017 Ondřej Tunka a stříbrný na témže závodě Vít Přindiš.

Zatímco Tunka s Přindišem patřili do reprezentace poslední dva roky, Hradilek by se rád po delší pauze vrátil.

Vavřinec Hradilek.

„Dvakrát jsem v mančaftu nebyl, rád bych se vrátil, udělal jsem pro to maximum, omezil jsem spoustu aktivit,“ prozradil na tiskové konferenci. „Mám za sebou asi nejdelší přípravu, co jsem kdy měl. Začal jsem trénovat koncem září, kdy kluci jeli mistrovství světa. Celá příprava proběhla skvěle, neměl jsem žádné zdravotní komplikace.“

Těm se vyhnul i Přindiš, kterého loni tak trápila bolavá záda.

„To byl hlavní cíl – stabilizovat je. Myslím, že se to povedlo, zatím se cítím dobře. Už vyhlížím ty víkendové boje,“ říká vicemistr světa z roku 2017.

Do hry o reprezentaci se ale kromě něj můžou zapojit i další, mladší kajakáři.

„Honza Bárta i Tomáš Zima mají medaile z juniorského mistrovství světa. Tomáš Zima s námi trénuje ve skupině, vidím ho každý den. Oba na to mají, jsou mladí a budou na nás tlačit. Bude to otevřenější než loni,“ říká.

Kromě Prskavce má nominaci zajištěnou také deblkanoe Veronika Vojtová, Jan Mašek a rovněž kanoistka Tereza Fišerová, bronzová na loňském MS. Jednadvacetiletá vodní slalomářka znovu pojede nominační závody i mezi kajakářkami, kde bude usilovat o zařazení do reprezentace do 23 let.

Kdo se nakonec do reprezentace dostane?