Vodní slalomáři zabojují na MS v Londýně o medaile i o olympiádu v Paříži

To je jediná kategorie, kde už má Česko místo zajištěno. Postaral se o to Jiří Prskavec triumfem na červnových Evropských hrách v Krakově. Olympijský vítěz tím zároveň zvýšil své šance na výhru v domácí nominaci už v této sezoně. Nasbíral zatím čtyři z potřebných sedmi bodů. Ve hře je i obhájce světového titulu Vít Přindiš, který má dva body.

Úspěch na MS by byl pro dřívější nominaci zásadní. Za titul je pět bodů, vicemistr světa by bral čtyři, třetí a čtvrtý nejlepší tři body, páté až sedmé místo přinese dva body a osmé až desáté jeden bod. Po MS bude ve hře ještě jeden bod za umístění na stupních vítězů v závodě SP v Paříži. Pokud by sedm a více bodů získalo více závodníků, rozhodovalo by se až příští rok.

Elitní čeští závodníci se nominační matematikou nezabývají. „Vždycky se snažím soustředit na závod, to je ta cesta. Ve chvíli, kdy se člověk soustředí na kvóty a body, tak to řeší, kalkuluje a pak z toho třeba nic není. Opravdu se na to snažím nemyslet, řeším samotný závod, protože mistrovství světa je největší akcí sezony. Poctivě jsem na to trénoval a věřím, že můžu předvést pěkné výkony a co nejlepší jízdy, se kterými budu spokojený. Uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl v tiskové zprávě Prskavec, který loni skončil na MS pátý.

V Augsburgu svůj premiérový světový titul vybojoval jeho tréninkový parťák Přindiš, který se k olympijské nominaci staví podobně. „Nemá cenu to počítat, protože je více možností. Před mistrovstvím světa mám teď jediný cíl, abych vydržel zdravý a ve formě, kterou mám. Musím se připravit na závod fyzicky i psychicky, abych nemusel myslet na jiné věci. Kdybych předvedl své dobré jízdy a vyhnul se chybám, mohlo by to být dobré. Poslední týdny přípravy byly hodně náročné, celý červenec a srpen jsme tvrdě makali objemově i rychlostně. Myslím, že si to sedlo, a doufám, že to vydrží do mistrovství,“ přemítal.

Tereza Fišerová

Kajakářky, kanoisté a kanoistky budou usilovat o olympijské kvóty. V kajaku se bude bojovat o patnáct národních kvót, na kánoích jich bude k dispozici dvanáct pro každou kategorii. Pořadí se bude redukovat na jedno místo pro stát, takže bude pravděpodobně stačit i horší umístění. V kayakcrossu se olympijské kvóty na MS rozdělovat nebudou. Pro specialisty na kontaktní závod budou k dispozici tři mužská a tři ženská místa, o která se pojede v červnu 2024 v Praze.

Vedle elitních kajakářů je v českém týmu řada medailových adeptů i v dalších kategoriích. Kompletní program se chystá absolvovat Tereza Fišerová, která je vedle závodů kajakářek a kanoistek přihlášená i do kayakcrossu. Na bronzovou medaili z Evropských her se pokusí navázat kanoista Václav Chaloupka.

Mezi kanoistkami by měla o přední umístění bojovat také bronzová medailistka z MS 2021 Gabriela Satková. „Moc ráda bych se probojovala do finále, nicméně vím, že to bude opravdu těžký úkol. Konkurence je veliká a nervy hrají velkou roli. Bojovat o medaile bude složité, ale snažím se mířit na finále, protože si myslím, že na to mám. Bude záležet, jak se poperu s tratí i tlakem. Cítím se dobře, ale zároveň je tu určitá nervozita, protože bojujeme o olympijská místa,“ řekla úřadující mistryně Evropy do 23 let.

Program světového šampionátu zahájí v úterý hlídky. Ve středu a ve čtvrtek jsou na programu kvalifikace. O medaile se bude bojovat od pátku do neděle.