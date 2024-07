Kajakář Krejčí je vicemistrem světa do 23 let, Beková získala bronz

Kajakář Jakub Krejčí získal mezi brankami v Liptovském Mikuláši titul vicemistra světa mezi slalomáři do 23 let. O pouhých pět setin sekundy prohrál souboj o zlato s Francouzem Anatolem Delassusem. Ve stejné kategorii žen přidala do české sbírky bronz a celkově již sedmou medaili výpravy Kateřina Beková.