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Kanoista Kratochvíl rozšiřuje na MS českou sbírku. V Oklahoma City vybojoval bronz

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Aktualizujeme   21:53aktualizováno  22:03
Kanoista Lukáš Kratochvíl na MS v Oklahoma City.

Kanoista Lukáš Kratochvíl na MS v Oklahoma City. | foto: Kanoe.cz / Zonerama

Kanoista Lukáš Kratochvíl na MS v Oklahoma City.
Kanoistka Tereza Kneblová na MS v Oklahoma City.
Kanoistka Adriana Morenová na MS v Oklahoma City.
Kanoista Václav Chaloupka na MS v Oklahoma City.
5 fotografií
Jednadvacetiletý kanoista Lukáš Kratochvíl získal bronz na mistrovství světa ve vodním slalomu. Na šampionátu v Oklahoma City, dějišti příštích olympijských her, ztratil 1,61 sekundy na vítězného Španěla Miquela Travého. Za stříbrným Britem Adamem Burgessem zaostal jen o 12 setin.

Kratochvíl jel finále excelentně, ztratil jen na přejezdu do čtrnácté branky. V cíli se zařadil na druhé místo za Travého a čekal, jak si povede zbývajících šest závodníků. Nakonec ho předstihl už jen Burgess.

„Celá jízda byla až na tu jednu chybičku dobrá. Když jsem dojel, byl jsem spokojený, i když jsem si myslel, že to (na medaili) stačit nebude. Stačilo to, takže jsem úplně nadšený,“ řekl České televizi.

Kanoista Lukáš Kratochvíl na MS v Oklahoma City.

Mladý český kanoista proměnil v cenný kov hned první start na seniorském šampionátu a navázal na úspěchy z mládežnických mistrovství světa a Evropy, kde mezi kanoisty posbíral šest medailí. Stále platí, že z každého startu mezi kanoisty na mistrovství světa vytěžil medaili.

„Myslel jsem si, že teď je hodně velká šance, že se to nepovede, ale povedlo se to, takže ten plamínek držím dál. První mistrovství světa a mám medaili, je to šílený,“ dodal Kratochvíl.

Cenný kov na MS vybojoval jako první český kanoista od zlata Václava Chaloupky v Bratislavě 2021.

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