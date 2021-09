Čeští vodní slalomáři jdou do mistrovství světa s řadou medailových nadějí

O další velkou medaili bude po olympijském stříbru usilovat kanoista Lukáš Rohan. Jako vítězka Světového poháru se představí kanoistka Tereza Fišerová.

Prskavec po olympiádě závodil jen na domácím šampionátu na Lipně. Oba poolympijské podniky SP vynechal a trénoval na MS. „Na závod se moc těším, i když je to s očekáváním těžké. Myslím si, že jsem na tom dobře, ale upřímně úplně nevím, jestli to tělo vydrží. Jestli to stačilo lehce nakopnout, nebo forma není taková, jakou potřebuji na top závod. Takže se nechám trochu překvapit. Nicméně kanál se řadí k mým oblíbeným, tréninky tu jsou super,“ uvedl Prskavec v tiskové zprávě. Vedle tradičního závodu ho čeká premiéra v extrémním slalomu.

Přindiš výhrami v závodech SP v Seu d’Urgell a Pau ukázal, že má výbornou formu. Vzhledem k tomu, že se přes Prskavce nedostal na jediné volné místo pro olympijské hry, mohl v létě trénovat.

„Určitě bych byl zklamaný, pokud bych se nedostal do finále. Ale je to vodní slalom, trať je hodně nevyzpytatelná a bude tu startovat kompletní světová špička. Ale cítím se dobře na vodě i mimo ni a věřím, že to půjde tak dobře jako v předchozích závodech. Sezona sice končí, ale přiznám se, že bych ji klidně protáhnul,“ prohlásil úřadující mistr Evropy.

Medaile na velkých světových akcích pravidelně sbírá kanoistka Fišerová. „Uvědomuji si, že na medaili mám, ale platí, že je nejdůležitější se dostat do finále. Voda tu je opravdu těžká a vím, že tu jsou holky, které jezdí lépe než já. Musím pořád makat, abych se na ně dotáhla,“ řekla šestá žena olympijského závodu. Na konci sezony, v níž vedle seniorských závodů absolvovala i mistrovství Evropy do 23 let, už cítí únavu. „Tělo pociťuje, že chce pauzu, ale hlava je na tom dobře a moc se na mistrovství světa těším,“ doplnila.

Kanoista Lukáš Rohan po druhém místě na olympijských hrách závodil ve francouzském Pau, kde vypadl v semifinále. Na MS zkusí uspět také v extrémním slalomu. Největší českou nadějí mezi kajakářkami bude olympionička Kateřina Minařík Kudějová, kterou povzbudilo stříbro z posledního závodu SP v Pau. „Samozřejmě bylo hodně příjemné, že se mi podařilo získat medaili. Ale každý závod je jiný. Celou sezonu se mi jezdí dobře, jsem spokojená s tím, jak jsem momentálně připravená, ale v den závodu se musí sejít více věcí,“ uvedla.

Ve středu jsou na programu závody hlídek, ve čtvrtek budou následovat kvalifikace všech čtyř kategorií ve vodním slalomu. V pátek se pojede kvalifikace extrémního slalomu pro nedělní vyřazovací jízdy. V sobotu čeká semifinále a finále kajakářky a kajakáře, na neděli mají totéž naplánované kanoisté a kanoistky. Souběžně s mistrovstvím světa ve vodním slalomu se v areálu Čunovo uskuteční světový šampionát ve sjezdu na divoké vodě.