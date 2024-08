V patnácti juniorskou mistryní Evropy. Kanoistka Kočířová vládla v Krakově

Teprve patnáctiletá kanoistka Valentýna Kočířová se stala v Krakově juniorskou mistryní Evropy ve vodním slalomu. Olomoucká závodnice získala titul po bezchybné finálové jízdě s náskokem 13 setin před Britkou Arinou Kontchakovou. Stříbro přidal do české sbírky Adam Král mezi kanoisty do 23 let.