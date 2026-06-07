Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dvojnásobná radost v Troji. Krejčí vyhrál kayakcross před druhým Přindišem

Autor: ,
  15:46
Jakub Krejčí vyhrál na Světovém poháru v Troji kayakcross a slaví v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i nedělní finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž projel cílem sedmatřicetiletý navrátilec v národním týmu Vít Přindiš. Třetí český reprezentant Matyáš Novák vypadl v semifinále.

Jakub Krejčí slaví v Troji triumf v kayakcrossu. | foto: ČTK

Ženské finále bylo bez české účasti. Vítězka dopolední časovky, která slouží také jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy, Kateřina Beková vypadla ve čtvrtfinále stejně jako Tereza Kneblová, už v osmifinále skončily naděje Olgy Samkové. Zvítězila francouzská kajakářka Camille Prigentová.

Připravujeme podrobnosti...

SP ve vodním slalomu v Praze - kayakcross:

Muži:
Časovka: 1. De Gennaro (It.) 63,56, 2. Clarke (Brit.) -0,11, 3. Konrad (Něm.) -0,52, ...9. Novák -1,00, 13. Přindiš -1,43, 15. Krejčí (všichni ČR) -1,48
Průběžné pořadí (po 2 z 5 závodů): 1. Madore (Fr.) 101, 2. Clarke 101, 3. Leaver (Brit.) 100, ...6. Krejčí 78, 16. Novák 36, 23. Přindiš 30, 36. Bárta 17, 58. Kopeček (oba ČR) 2

Ženy:
Časovka: 1. Beková (ČR) 67,72, 2. Funková (Něm.) -0,07, 3. Delassusová (Fr.) -0,98, ...5. Kneblová -1,15, 10. Samková (obě ČR) -2,22
Průběžné pořadí (po 2 z 5 závodů): 1. Prigentová (Fr.) 106, 2. Beková 106, 3. Hugová (Fr.) 82, ...10. Samková 65, 13. Kneblová 55

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Ealaová vs. BartůňkováTenis - - 7. 6. 2026:Ealaová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 6:3, 5:3
  • 1.07
  • -
  • 8.20
Cobolli vs. ZverevTenis - - 7. 6. 2026:Cobolli vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 7.15
  • -
  • 1.09
Varnsdorf vs. Hradec Králové BFotbal - 31. kolo - 7. 6. 2026:Varnsdorf vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
7. 6. 17:00
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Dánsko vs. UkrajinaFotbal - - 7. 6. 2026:Dánsko vs. Ukrajina //www.idnes.cz/sport
7. 6. 18:30
  • 1.70
  • 3.62
  • 4.97
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 3. zápas - 7. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
7. 6. 19:00
  • 2.89
  • 14.50
  • 1.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Roland Garros ONLINE: Začátek finále vychází lépe Zverevovi, má druhý brejk

Sledujeme online
Alexander Zverev (vlevo) a Flavio Cobolli před vzájemným finále na Roland Garros

Německého tenistu Alexandera Zvereva dělí po semifinálovém vyřazení Jakuba Menšíka už jen jediné vítězství od premiérového grandslamového titulu. Ve finále Roland Garros se utkává s překvapivým...

7. června 2026,  aktualizováno  15:53

Dvojnásobná radost v Troji. Krejčí vyhrál kayakcross před druhým Přindišem

Jakub Krejčí na vodě v Troji během SP kajakářů

Jakub Krejčí vyhrál na Světovém poháru v Troji kayakcross a slaví v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i nedělní finále v kontaktní disciplíně, která v mužské...

7. června 2026  15:46

Skvělý Salač si vyrovnal maximum. Ve Velké ceně Maďarska dojel druhý

Filip Salač během tréninku na Circuit de Barcelona-Catalunya

Filip Salač se dostal do životní formy! Na podařené vystoupení v Itálii navázal český motocyklový jezdec ještě větší parádou ve Velké ceně Maďarska. V závodě Moto2 dojel na druhém místě. Porazil ho...

7. června 2026  13:10,  aktualizováno  15:22

F1 ONLINE: Verstappena zradila technika a odstoupil, závod v Monaku vede Antonelli

Sledujeme online
Kimi Antonelli v čele Velké ceny Monaka

Devatenáctiletý zázrak F1 Andrea Kimi Antonelli už čtyři závody za sebou neprohrál. A ovládl i kvalifikaci na atypickém městském okruhu Velké ceny Monaka. Za ním budou číhat Verstappen s vozem Red...

7. června 2026  14:45,  aktualizováno  15:20

České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů rozdrtily Thajsko

České volejbalistky se radují během zápasu s Polskem.

České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Nankingu přehrály Thajsko hladce 3:0 a ze čtyř zápasů mají tři vítězství a devět bodů. S výjimkou druhého setu dominovaly a zvítězily...

7. června 2026  7:40,  aktualizováno  14:25

Další grandslamový titul pro Siniakovou! Roland Garros vyhrála už počtvrté

Kateřina Siniaková (vpravo) a Američanka Taylor Townsendová pózují s trofejí...

Už tak působivá sbírka trofejí Kateřiny Siniakové je zase o něco bohatší. Česká tenistka slaví jedenáctý grandslamový titul ze čtyřhry a celkově dvanáctý, společně s Američankou Taylor Townsendovou...

7. června 2026  14:01

Ondra postup do finále ani nečekal: Když jsem to viděl... Obavy přebil velkým riskem

Český lezec Adam Ondra v kritickém převislém úseku trasy v semifinále...

Zářil. Skoro, jako by vyhrál. Do mixzóny přišel Adam Ondra nadšený. Radši ještě počkal, dokud neměl jistý postup. I z reakcí publika na Štvanici a signálu trenérského štábu ale poznal, že se v...

7. června 2026  13:53

Primátorky suverénně vyhráli veslaři Dukly, ženám vládla posádka Olympu

VÍTĚZNÁ KOUPEL Posádka pražské Dukly po triumfu v Primátorkách.

Vysoce favorizovaná posádka Dukly ovládla 113. ročník Primátorek a pro armádní sportovní centrum vybojovala 44. triumf ve slavném závodě v Praze na Vltavě. Mezi ženskými osmiveslicemi byla...

7. června 2026  13:34

Lezec Ondra postoupil na Světovém poháru v Praze do finále obtížnosti

Český lezec Adam Ondra slaví s diváky po skvělém výkonu v semifinále obtížnosti...

Lezec Adam Ondra postoupil na Světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. V nedělním semifinále na Štvanici obsadil páté místo, což mu zajistilo účast v osmičlenném boji o medaile.

7. června 2026  13:16

Rekordní hattrick, promarněný náskok a Theodorovo vykoupení. Finále NHL baví

Mitch Marner (vpravo) vstřelil ve třetím finále NHL hattrick, gratuluje mu...

Vstřelil hattrick, kterým pokořil rekordy. Třetí bitvu hokejového finále NHL mezi Vegas a Carolinou (5:4P) řídil kanadský útočník Mitch Marner. Přesto Knights promarnili čtyřbrankový náskok a...

7. června 2026  12:54

Česká jednička pro draft. Statný střelec má kanadskou přítelkyni a miluje šipky

Premium
Adam Novotný kontroluje puk ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Na první pohled nevypadá jako jeden z dospívajících výrostků mířících na draft do NHL, kteří ještě potřebují notně zesílit. Hokejový útočník Adam Novotný je pořízek, o něhož se mezi mantinely...

7. června 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová smlouva pro Sochůrka, Liverpool přebírá Iraola

Sledujeme online
Český záložník Hugo Sochůrek

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

7. června 2026  11:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.