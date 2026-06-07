Dvojnásobná radost v Troji. Krejčí vyhrál kayakcross před druhým Přindišem

Ženské finále bylo bez české účasti. Vítězka dopolední časovky, která slouží také jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy, Kateřina Beková vypadla ve čtvrtfinále stejně jako Tereza Kneblová, už v osmifinále skončily naděje Olgy Samkové. Zvítězila francouzská kajakářka Camille Prigentová.
Připravujeme podrobnosti...
SP ve vodním slalomu v Praze - kayakcross:
Muži:
Časovka: 1. De Gennaro (It.) 63,56, 2. Clarke (Brit.) -0,11, 3. Konrad (Něm.) -0,52, ...9. Novák -1,00, 13. Přindiš -1,43, 15. Krejčí (všichni ČR) -1,48
Průběžné pořadí (po 2 z 5 závodů): 1. Madore (Fr.) 101, 2. Clarke 101, 3. Leaver (Brit.) 100, ...6. Krejčí 78, 16. Novák 36, 23. Přindiš 30, 36. Bárta 17, 58. Kopeček (oba ČR) 2
Ženy:
Časovka: 1. Beková (ČR) 67,72, 2. Funková (Něm.) -0,07, 3. Delassusová (Fr.) -0,98, ...5. Kneblová -1,15, 10. Samková (obě ČR) -2,22
Průběžné pořadí (po 2 z 5 závodů): 1. Prigentová (Fr.) 106, 2. Beková 106, 3. Hugová (Fr.) 82, ...10. Samková 65, 13. Kneblová 55