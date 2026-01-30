Gabriela Satková se ve 24 letech loučí s divokou vodou, vyhlíží jiné aktivity

Gabriela Satková se ve 24 letech loučí s divokou vodou. Čtyřnásobná medailistka z velkých akcí se chce věnovat jiným aktivitám. O jejím rozhodnutí informoval Český svaz kanoistů v tiskové zprávě.
Kajakářka Gabriela Satková pózuje se stříbrnou medailí z mistrovství Evropy ve...

Kajakářka Gabriela Satková pózuje se stříbrnou medailí z mistrovství Evropy ve Vaires-sur-Marne u Paříže.

Závody SP ve vodním slalomu v Praze: kvalifikace. V akci Gabriela Satková z...
Martina Satková (vlevo) a Gabriela Satková se radují z pražského sukcesu.
Krátký slalom Světového poháru v Troji v podání Gabriely Satkové
Kajakářka Gabriela Satková se raduje ze druhého místa na mistrovství Evropy ve...
Satková v posledních letech patřila k nejvýraznějším postavám českého vodního slalomu. Prosazovala se především na kánoi. V kategorii C1 je mistryní Evropy z Prahy 2020, pak získala stříbro na ME 2024 a bronz na MS 2021. Loni byla na evropském šampionátu druhá na kajaku, kterému se věnovala doplňkově.

Jako kanoistka startovala před dvěma lety na OH v Paříži, kde po nejrychlejších časech v kvalifikaci i semifinále skončila ve finále sedmá.

Další úspěchy ve vodním slalomu už nepřidá, svět profesionálního sportu se rozhodla opustit. „Nebylo to impulzivní rozhodnutí. Spíš tiché dozrávání. Vodní slalom mi dal strašně moc, ale v poslední době jsem si čím dál víc uvědomovala, že mě lákají i jiné věci a výzvy mimo závodní trať,“ uvedla.

Odchází s pocitem, že sportovní kapitolu svého života uzavřela ve správnou chvíli. „Mám energii, chuť a zvědavost zkusit něco nového. Sport mě naučil disciplíně, pracovitosti i tomu, že věci mají svůj čas. Já teď cítím, že se ten můj závodní čas naplnil,“ doplnila Gabriela Satková.

Svou budoucnost nechává otevřenou. Od vody úplně neodejde. „Vodní slalom pro mě vždycky zůstane důležitou součástí. Jen už nebude tím hlavním, kolem čeho se všechno točí,“ dodala.

Kanoistka Gabriela Satková bojuje o finále olympijského turnaje.

Reprezentačnímu šéftrenérovi Jiřímu Prskavcovi staršímu bude mladší sestra další reprezentantky Martiny Satkové v týmu chybět. „I když mě to velmi mrzí, její rozhodnutí lidsky chápu a přeju jí mnoho štěstí a spokojenosti v dalším životě. Věřím, že u vody zažila spousty hezkých chvil a bude na ně ráda vzpomínat. Jednou třeba k vodnímu slalomu přivede své děti a tím se k nám zase vrátí,“ řekl.

Osobní kouč Satkové Ondřej Cvikl si cení toho, že mohl být u posunu své svěřenkyně do absolutní světové špičky. „Gabča má za sebou skvělou kariéru a jsem moc rád, že jsem s ní mohl strávil poslední čtyři sezony a prožít s ní plno úspěchů, kterých za tu dobu dosáhla. Samozřejmě se může zdát, že skončila brzy, ale tím, že začala sbírat velké úspěchy už v juniorských letech, odžila si toho u vody strašně moc,“ uvedl.

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

30. ledna 2026  11:43

